Řazení Kilduff shifter změní váš automat v manuál! Proč vypadá jak z buldozeru?

První pohled do kabiny vozu vybaveného řazením Kilduff shifter vás asi zarazí. Tam, kde je normálně řadicí páka převodovky případně páka voliče samočinné skříně, trčí čtyři velké nevzhledné páky, doplněné o jednu výrazně menší. Celé to vypadá jak vymontované z pásového stroje, když už ne z tanku, tak minimálně z buldozeru. Zatímco u pásových vozidel slouží páky k zastavení pásu na té či oné straně, čímž stroj zatáčí, v tomto případě jde pouze a jen o řazení převodů.

Jak to celé vypadá a funguje, asi nejlépe ukazuje přiložené video vozu Pontiac GTO z roku 2006 s řazením od Kilduff shifter. Pontiac GTO je velké kupé GT, které mělo v Evropě, přesněji ve Velké Británii a Austrálii, paralelu ve voze Vauxhall, respektive Holden Monaro. Ač jeho technika je vlastně dědictvím Opelu Omega B, v kontinentální Evropě se toto auto nikdy nenabízelo.

Pontiac GTO má samozřejmě levostranné řízení a také v řadě případů planetovou samočinnou čtyřstupňovou převodovku s měničem momentu z produkce GM. Jde o relativně archaické ústrojí, které samozřejmě ještě nenabízelo možnost měnit převody pohybem páky voliče ve stylu původního systému Porsche Tiptronic.

Jak řadit sám

Systém řazení Kilduff shifter umožní i u takto archaického „automatu“ řadit převody sám, dle libosti. Jak to funguje? Coby klasický volič automatu slouží pouze menší páka zcela vlevo, tedy nejblíže řidiči. Tou volíte polohy pro parkování (P), jízdu vpřed (D), zpětný chod (R) či neutrál (N). Při jízdě tak stačí přesunout páku do polohy D a můžete jet, a to v plně samočinném režimu převodovky stejně jako u každého jiného automatu bez systému řazení Kilduff shifter. Jde o funkci vhodnou k běžné jízdě.

Nás ale zajímají tři velké páky, umístěné napravo od páky voliče převodovky. Pákou nejblíže k řidiči lze řadit manuálně jedničku, respektive dvojku, další páka slouží pro řazení trojky a poslední, tedy zcela vpravo, je pro čtyřku. Jak řazení probíhá, nejlépe demonstruje přiložené video. Prostě nastavíte manuální režim řazení a jednotlivé kvalty volíte posunutím velkých pák do příslušné polohy. Pro zjednodušení obsluhy jsou polohy, respektive páky, označeny číslovkami, odpovídající danému převodu - tedy od jedničky do čtyřky. Je to trochu krkolomné a vyžaduje to cvik, avšak pro americké „závodníky“ je to velmi přínosné řešení.

Podrobnosti o technickém řešení se bohužel nedozvíte ani na stránkách výrobce řazení Kilduff shifter. Vzhledem k tomu, že se jedná o planetové převodovky, u nichž je planetový převod odpovídající konkrétnímu kvaltu zařazen sepnutím příslušné elektrohydraulicky ovládané lamelové spojky, tak v ručním režimu pravděpodobně příslušnou pákou manuálně otevíráte/zavíráte příslušný solenoidový ventil, který vpouští tlak oleje ke konkrétní lamelové spojce. Hydraulický tlak je jinak řízen samočinně z mechatroniky převodovky. Přepnutím do manuálního režimu řazení patrně odpojíte mechatroniku od ovládacích solenoidových ventilů.

Výrobce řazení Kilduff shifter nabízí až překvapivě široké spektrum řadících konzol a mechanismů, které musejí být přizpůsobeny převodovce v konkrétním vozidle. Ceny za mechanismus řazení se pohybují kolem 500 USD, tedy více než 12.000 korun. Navíc Američané poskytují i mezinárodní zasílání.