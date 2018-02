Seřizovali jsme bezpečnostní asistenty: Víte, jak probíhá prohlídka auta na očním?

Systém hlídání jízdy v pruzích, adaptivní tempomat, nouzové brzdění, xenonové a LED světlomety, ale dokonce i systém sledování okolí vozu – všechny tyto systémy mohou řidiči pomoci při jízdě. A s nástupem autonomní mobility bude takových pomocníků dále přibývat. Málokdo ale ví, že stejně jako zbytek vozu za určitých okolností potřebují správně nastavit. Vypravili jsme se do autorizovaného servisu Škody Auto Podbabská zjistit, jak takové nastavení probíhá. Bez specializovaného vybavení si totiž jinde neporadí.

Xenonové světlomety a LED

Už na konci minulého roku jsme psali o tom, že v případě problémů s xenonovými nebo adaptivními světly majiteli vozu nezbývá než vypravit se do servisu. „Výměna světelného zdroje na takové bázi nespočívá pouze v demontáži nefunkčního a montáži nového světelného modulu. Systém je následně třeba kalibrovat a nastavit dle předepsaných postupů s ohledem na výbavu vozu,“ řekl nám tehdy vedoucí servisních služeb Škody Karel Starý. Jenže seřídit světla je dobré, i když se nic nemění. „Z vlastní zkušenosti doporučujeme prověřit nastavení každých třicet tisíc kilometrů,“ říká vedoucí servisu Škody Auto Podbabská Antonín Nahodil, zatímco míříme k červenému kodiaqu s čelním osvětlením LED. Ujímá se jej technik Vladimír Faktor. „Nejprve auto připojím na zdroj energie, aby nedošlo k vybití autobaterie. Následně přes diagnostiku světlomet nastavím do základní polohy,“ ukazuje na notebooku. Po pár kliknutích světla zamrkají paprskem, jak sebou jejich čočka zahýbá tam a zpět.

„Nyní změřím paprsek regloskopem,“ přistupuje k přístroji, který vypadá jako ten, kterým seřizují světla na technické kontrole. Jenže ten před námi se nejprve pomocí laserového paprsku srovná s osou vozu. Až následně dojde k samotnému měření. Auto přitom musí mít plnou nádrž a zároveň být obsazeno pětasedmdesátikilovým řidičem. „Vidím, že to bude chtít malou korekci doleva,“ ukazuje nám technik na displeji přístroje. Podle schematického obrázku pak klíčem nastaví světlo do správného úhlu. Poté zkontroluje ještě dálková, to samé udělá na druhé straně vozu. Asi za dvacet minut je hotovo. „Nyní uložím nastavení do řídicí jednotky. Ta díky tomu bude vědět, jak s ohledem na zatížení světla přizpůsobit,“ popisuje Vladimír Faktor.

Kamery pro pohled shora

Ideální pomocník na parkování? Systém kamer po obvodu vozu, který následně složí na displeji pohled na vůz z ptačí perspektivy! U boleslavské automobilky se jmenuje Area view a obvykle není třeba nastavovat. Tedy pokud například neurazíte zrcátko, v němž je umístěna jedna z kamer. „V takovém případě musíme k vozu přiložit speciální pásy, podle kterých se systém seřídí,“ vysvětluje servisní poradce Michal Klímek. Mechanici skutečně na zemi rozbalují po stranách vozu dvojici asi sedmimetrových pomůcek, kde je natištěna čára připomínající krajnici. Pak nastává hra s metrem – pás dodaný automobilkou totiž musí být absolutně rovnoběžně s vozem, navíc v určené vzdálenosti. Když je hotovo, technik opět sáhne po diagnostice, která podle „koberců“ kamery nastaví.

Přednárazový senzor a adaptivní tempomat

Radar v přídi dnešních vozů zvládá hned několik úkonů: zaprvé díky němu auto zabrzdí před nečekanou překážkou, nejen na dálnici pak dokáže – pokud je vybaveno adaptivním tempomatem – udržovat odstup od vpředu jedoucího vozu. „Je hodně náchylný na nárazy. Občas k nám přijíždějí zákazníci, kterým hlásí chybu. Obvykle odhalíme, že do jejich vozu například někdo nacouval. Pak je nutné seřízení,“ popisuje vedoucí servisu v Podbabě Antonín Nahodil úkon, který může zabrat i dvě hodiny. I k tomu je nutný speciální přípravek. Jenže nejprve se musí prověřit, že má vůz v pořádku geometrii. „Lidé její nastavení zanedbávají, dokud auto netáhne do strany, nebo se jim špatně nesjíždějí kola. Přitom z mé zkušenosti ji má každé druhé auto rozhozenou,“ líčí Nahodil, zatímco se technici dávají do práce.

Vůz míří na zvedák vybavený laserovým měřením. Na kola připínají speciální terče, do počítače zadávají, o jaký vůz jde, a už se měří. Rameno přístroje jezdí nahoru a dolů, vždy se zacinkáním jako ze staré tramvaje pobídne mechanika k dalšímu kroku. Teprve když je geometrie v pořádku, můžeme přistoupit k dalšímu kroku. Před příď vozu se umístí speciální deska: „Opět ji musím umístit zcela přesně,“ popisuje Vladimír Faktor, zatímco s laserovým měřičem obchází příď a vše s milimetrovou přesností šteluje. Také v desce je laserové ukazovátko, které musí směřovat přímo na radar. Že bude seřízení radaru vyžadovat přípravu náročnou na přesnost skoro jako start raketoplánu, jsme nečekali. „Nyní v diagnostice zapnu prověření funkce. Radar vyšle paprsek, který se odrazí a vrátí. Podle toho program ukáže, jak zařízení nastavit,“ říká. Počítač hlásí, že je vše v pořádku. V opačném případě bychom sejmuli čelní masku a polohu senzoru upravili pomocí nastavovacích šroubů.

Vedení v jízdních pruzích

Správná geometrie je klíčová i pro další nastavení – konkrétně kamery, která pomáhá s vedením vozu v jízdních pruzích. Lane assist se musí kalibrovat například pokaždé, když se mění čelní sklo vozidla nebo geometrie zadní nápravy. Pro jeho nastavení slouží nám už známý přípravek, kterým jsme prověřovali funkčnost radaru – tentokrát však využijeme horní část, na níž jsou natištěny tečky a čáry. Trochu nám to připomíná tabuli v ordinacích očních lékařů. „Aby nastavení proběhlo správně, musím ji umístit do dané výšky a vzdálenosti,“ vysvětluje nám technik Auta Podbabská a opět začíná obcházet vůz s laserovým měřičem. Když je příprava hotova, udělá zbytek práce diagnostika, která kameru pohledem na obrazce před námi nastaví.

Závěr

Pomáhají, ale něco za to občas budou chtít – tak by se dala shrnout funkce asistenčních systémů. Většina z nich nevyžaduje zásah, dokud například nedojde k nehodě. Ke správnému obnovení funkce však budou vyžadovat servis vybavený odpovídajícími nástroji. „Základem jsou také proškolení technici. Kromě průběžného vzdělávání po internetu naši specialisté na jednotlivé servisní úkony několikrát do roka vyjíždějí do Mladé Boleslavi na speciální školení,“ vysvětluje vedoucí servisu Auto Podbabská Antonín Nahodil. Nová doba je tady!