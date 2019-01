Škoda Auto plánuje rozvoj v Číně a bude pokračovat v investicích

Výroky prezidenta Miloše Zemana, že by Čína kvůli sporu o používání technologií Huawei ZTE ve veřejné sféře přistoupila k sankcím, nebude Škoda Auto blíže komentovat, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Zeman ve čtvrtek uvedl , že Čína chystá vůči Praze odvetná opatření kvůli předvánočnímu varování bezpečnostních úřadů, že používání softwaru i hardwaru čínských firem Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Zeman prohlásil, že kvůli varování je v ohrožení investice automobilky Škody Auto v Číně i aktivity dalších firem.

"Čína je největším trhem značky Škoda a důležitý pilíř jejího dalšího růstu. V roce 2018 dosáhla Škoda v Číně nejlepšího výsledku v historii a tamním zákazníkům dodala celkem 341.000 vozů. Škoda plánuje další dlouhodobý rozvoj na čínském trhu. Budeme i nadále pokračovat v investicích v Číně a čínským zákazníkům nabízet prvotřídní produkty a služby. Prosíme o pochopení, ale tuto záležitost nebudeme blíže komentovat," uvedla v reakci na to automobilka na dotaz ČTK.

Varování vydal Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), o potenciálním nebezpečí se zmiňovala i Bezpečnostní informační služba (BIS). Zeman ve čtvrtek řekl, že ředitelé NÚKIB Dušan Navrátil a Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka poškodili zájmy českých firem v Číně.

Škoda loni dosáhla v Číně nejlepšího výsledku v historii a tamním zákazníkům dodala 341.000 vozů, meziročně o o 4,9 procenta víc. Celosvětově firma zákazníkům loni dodala 1,25 milionu vozidel. "Čína je největším trhem značky Škoda a důležitý pilíř jejího dalšího růstu," řekl Kotera.

Význam Číny pro Škoda Auto je patrný i tím, že některé modely prodává jen na tamním trhu. Letos v Číně například zahájila prodej malého SUV Kamiq , který je dostupný jen na čínském trhu. Loni v listopadu automobilka oficiálně představila další čínské SUV Kodiaq GT . V budoucnosti by měly tvořit SUV vozy 60 procent prodejů Škody Auto v Číně.

Automobilka chce do roku 2020 zdvojnásobit dodávky čínským zákazníkům na 600.000 vozů ročně. Čína je od roku 2010 největším trhem Škody Auto, na tamní trh vstoupila v roce 2007.

V následujících třech letech se chce firma v Číně zaměřit na zviditelnění značky Škoda, investovat chce do komunikace i sponzoringu různých akcí. Důležitý bude příchod elektromobility, zde bude firma volit podobnou strategii jako na jiných trzích. Do roku 2025 chce Škoda celosvětově představit deset elektrifikovaných modelů, do roku 2020 pak 19 nových modelů s klasickým pohonem, pět z toho bude určeno pro Čínu.