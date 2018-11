Jak to bude s továrnou Škody v Kvasinách? Mohla by vyrábět Volkswagen Passat!  

Dlouho se spekulovalo o tom, že se výroba Škody Superb v nadcházející generaci přesune z továrny v Kvasinách do Německa, do továrny Emden mateřského Volkswagenu, což především mezi odbory vzbudilo vlnu nevole. Nakonec by však mohlo být všechno jinak, výroba Superbu by mohla být zachována v Kvasinách a naopak by se přesouvala produkce Volkswagenu Passat, právě do východočeského závodu. Dojít by k tomu mohlo s příchodem nové generace Passatu, někdy kolem roku 2020.

Nejvyšší vedení Volkswagenu totiž aktuálně řeší, jak v souvislosti s nadcházejícími plány na expanzi v oblasti elektromobilů co nejefektivněji rozdělit výrobu mezi jednotlivé koncernové závody. Některé továrny by se podle těchto plánů zaměřily výhradně na produkci aut s elektrickým pohonem, což už se děje. Výhradně elektromobily se budou v následujících letech vyrábět v Bruselu (Audi) nebo Cvikově (Volkswagen). Tyto kapacity ale stačit nebudou, a tak k nim přibude ještě minimálně jeden evropský závod.

A tím bude podle všeho továrna v Emdenu, kde dnes Volkswagen vyrábí své zástupce ve střední třídě, Passat a Arteon. Prodeje ve střední třídě ale klesají, a tak má Emden dnes problémy s naplněním své výrobní kapacity. Řešením mohlo být přesunutí výroby Škody Superb, což by bylo výhodné kvůli shodnému základu s Passatem, škodováčtí odboráři ale proti takovým plánům hlasitě protestovali. Tvrdili, že produkce vlajkové lodi Škodovky je pro český závod prestižní záležitost a že tvoří zisk, který by značce mohl chybět.

Volkswagen tak hledá jiné možnosti využití emdenské továrny, přičemž řešením by mohla být právě orientace na elektrické automobily, jejichž nabídku chce automobilka významně rozšířit. Konkrétně se mluví o možné výrobě elektromobilu střední třídy (tzn. I.D. Aero), nabízeného ve formě sedanu i kombíku, který by mohl doplnit i malý elektrický crossover.

V takovém případě by se ale muselo hledat nové výrobní místo pro Passat, přičemž volba by mohla padnout právě na Kvasiny. S výrobou vozu střední třídy mají zkušenosti, navíc tam vyráběná Škoda Superb má shodný základ s modelem Volkswagenu.

Při případném přesunutí výroby Passatu do Kvasin by ale koncern musel řešit jiný problém. Kvasiny na rozdíl od Emdenu s využitím své kapacity nemají, ba naopak nestíhají vyrábět. V případě výroby Passatu by se tak musely zbavit produkce jiných modelů, aby vytíženost pro něj uvolnily. V tomto případě se hovoří o možném přesunu produkce Škody Karoq a sesterského Seatu Ateca.

Ty by se mohly vyrábět v nově vybudovaném závodě, který by mohl vyrůst někde ve východní Evropě. V Česku a na Slovensku to nebude, v těchto zemích už není dostatek pracovníků pro takový projekt, místo toho by taková továrna mohla vyrůst v Maďarsku nebo v Bulharsku. Spekuluje se také o možné stavbě výrobního závodu v Turecku.

Škodu tak možná čeká hodně zajímavá budoucnost. Jak to všechno dopadne, se údajně dozvíme již 16. listopadu, kdy o budoucnosti výrobních závodů bude jednat nejvyšší vedení koncernu. Tak se nechme překvapit!