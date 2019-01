Škoda Scala zná kompletní český ceník a výbavy. Základní cena činí…  

Ať to máme za sebou –. V tomto případě je však důležité slovo „bude“. Cena „od“ totiž patří litrovému tříválci TSI s výkonem 70 kW v kombinaci s pětistupňovým manuálem a na tuto motorizaci si. Uvedení scaly jako takové přitom Škodovka plánuje na duben,

. Rovněž se jedná o litrový tříválec TSI, ovšem s výkonem 85 kW a šestistupňovým manuálem. V obou případech pak mluvíme o „druhém“ výbavovém stupni Ambition, na tradiční škodovácký výchozí bod Active u scaly nedojde, minimálně tedy na českém trhu.

Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW Ambition za 394.900 Kč nabídne LED přední světlomety i zadní svítilny (specifikace Style dostává pokročilejší Bi-LED světlomety a zadní TOP LED světla – svítilny s „animovanými“ blikači), mlhovky, šest airbagů, dálkový centrál, palubní počítač, Front Assist (včetně nouzového brzdění), asistent pro udržování v jízdním pruhu, manuální klimatizaci, tempomat, elektricky ovládaná zrcátka (i vyhřívaná) a přední okna, bluetooth handsfree, plechové šestnáctky nebo infotainment Swing s displejem 6,5“. To samé samozřejmě platí i pro slabší tříválec TSI se 70 kW, který stojí zmíněných 369.900 Kč.

Chudobka to tedy vyloženě není, ale jistý prostor k rozšíření by tu určitě byl. Třeba o automatickou klimatizaci (+11.500 Kč), litá kola vyřeší paket Exteriér za akčních šestnáct tisíc (kromě liťáků obsahuje taky zadní „animované“ TOP LEDky – jasně, postupné blikání do strany, zatmavená zadní okna a zadní parkovací senzory) nebo vyhřívané přední sedačky. Ty nejlépe koupíte v zimním paketu za zvýhodněných deset tisíc (původní cena 23.100 Kč), polepšíte si navíc taky o zadní elektrická okna nebo malý kožený paket. Navigace přijde na 29.600 Kč (infotainment Amundsen 9,2“ a také digitální přístrojový štít), i zde má však Škodovka připraveny pakety. První se jmenuje Navi a vzhledem k ceně 40.000 Kč bude spíš pro nadšence (kromě Amundsena 9,2“ ještě třeba bezdrátové dobíjení a hlavně předplacené služby Care Connect a infotainment online na tři roky), druhou možnost představuje paket Connectivity s osmipalcovým infotainmentem Bolero, zrcadlením mobilu (podle mě nejlepší cesta k navigaci), nechybí ani bezdrátové dobíjení. To vše za dvanáct tisíc.

Aby byla jak na fotkách

, která je s tříválcem 1.0 TSI 85 kW dražší o nemalých pětapadesát tisíc (výbavu navíc proti Ambitionu ale Škodovka vyčíslala na víc než sto tisíc). Počítat tak můžete kromě zmíněného i s automatickou klimatizací, litými sedmnáctkami, zadními elektrickými okny, ambientním osvětlením, světelným i dešťovým senzorem, zimním paketem, zadními parkovacími senzory a osmipalcovým infotainmentem Bolero nebo textilními koberečky. Prostor pro příplatky je tedy už menší, pokud byste však trvali třeba na takové parkovací kameře, připravte si sedm tisíc. Spíš než samostatný příplatek ale doporučím paket Extra za patnáct tisíc (ještě i přední parkovací senzory nebo bezklíčkový vstup a startování KESSY). Ano, i v případě specifikace Style se můžete vybírat nejrůznějších zvýhodněných paketů, je jich ještě víc než u Ambitionu.

Kromě litrového tříválce se Škoda Scala bude prodávat ještě se zážehovou patnáctistovkou, výhradně kombinovanou se sedmistupňovým DSG a výbavou Style (od 524.900 Kč). Naftu 1.6 TDI/85 kW pořídíte i ve verzi Ambition (od 434.900 Kč), s automatem už ale jen jako Style (od 529.900 Kč).

Ceník Škody Scala Ambition Style 1.0 TSI/85 kW 394.900 Kč 449.900 Kč 1.5 TSI/110 kW DSG - 524.900 Kč 1.6 TDI/85 kW 434.900 Kč 489.900 Kč 1.6 TDI/85 kW DSG - 529.900 Kč

Co na to ostatní?

Obsáhlejší srovnání s konkurencí přineseme ještě dnes (v Mladé Boleslavi si za hlavní soupeře určili Kiu Ceed, Hyundai i30 a Renault Mégane), samotného mě však zajímá, jak si nová scala vede ve třídě „golf“ právě proti VW Golf. Takže, nejlevnější sedmičku v současnosti koupíte za 432.900 Kč. Za tyhle peníze odjedete ve tříválci TSI s výkonem 85 kW a základní výbavou Trendline. Ta je v porovnání s Ambitionem ve scale bohatší o kolenní airbag, automatickou klimatizaci nebo zadní elektrická okna, na druhou stranu chybí mlhovky, kola jsou patnáctipalcová a přední světlomety halogenové.

A co takhle souboj se Škodou Octavia? I nejprodávanější auto českého trhu se odpíchne od tříválce TSI s výkonem 85 kW, připravte si nejmíň 437.900 Kč. Sestřička ovšem začíná na výbavě Active, které chybí tempomat, mlhovky nebo bluetooth.

Pokud byste chtěli zavzpomínat na Rapid Spaceback, tak ten se na sklonku svého života prodává s tříválcem 1.0 TSI 81 kW a obstojnou výbavou Ambition za 344.900 Kč. Scala by ovšem chtěla mířit výš a stát se plnohodnotným hatchbackem nižší střední třídy. Těším se na český test. A výbavovou výhodu proti Rapidu Spaceback v Mladé Boleslavi vyčíslili na nějakých osmdesát tisíc. Můžete si to sami ověřit v konfigurátoru, ten je od dnešního rána komplet nový (starší verze ale ještě nějakou dobu poběží paralelně). Do konce roku by Škodovka v Česku chtěla prodat nějakých deset tisíc hatchbacků scala, už teď registruje tisícovku závazných objednávek. Na konci roku se pak dočkáme ještě scaly s motorem 1.0 G-TEC 66 kW spalujícím zemní plyn.