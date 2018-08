Výročí srpna 1968: Připomeňte si 10 nejzajímavějších aut z toho roku

Letos je to přesně 50 let od nechvalně proslulého, který v Československu tak zkazilaPonechme teď ale stranou tuto smutnou událost československých dějin a zaměřme se na veselejší téma. Rok 1968 byl totiž rokem premiéry hned několik zajímavých aut. Pojďme si je připomenout.

Rok 1968 ještě spadá do „zlatých“ šedesátých let, která byla vyznačena uvolněnou érou, znatelnou i v automobilovém prostředí. Takových krásných sporťáků byste se snad nedopočítali. A i ostatní vozy stály za to, navíc některé určily trendy pro roky následující. Ostatně posuďte sami:

Ferrari Dino 206 GT

Ferrari se v druhé polovině šedesátých let rozhodlo rozšířit svoji paletu o nový „levný“ sporťák. Svoji image výrobce dvanáctiválcových aut si však nechtělo pošramotit, a tak pro novinku zvolilo novou značku, Dino, podle přezdívky předčasně zesnulého syna Enza Ferrariho, Alfreda. Uvedený modeltak nenesl znaky Ferrari, přestože se mu tak dnes často říká.

Automobil poháněný vidlicovým šestiválcem o objemu dvou litrů (dnes věc nevídaná, že?) navrhl Leonardo Fioravanti ze studia Pininfarina, který vsadil na oblé křivky. Motor dosahoval výkonu 119 kW a spolupracoval s pětistupňovým manuálem. Také agregátu se přezdívalo Dino, vycházel z šestiválce pro Formuli 2, přičemž na jeho přezdívku odkazovalo i jméno tehdy vyráběného Fiatu Dino.

V dané podobě ale Dino 206 GT vydrželo jen do roku 1969. Ferrari totiž zareagovalo na nářky nad nedostatečným výkonem a přišlo se silnějším provedením Dino 246 GT , které poháněl šestiválec zvětšený na 2,4 litru. Od kupé byla nově odvozena také otevřená verze Dino 246 GTS. V této podobě vydrželo do roku 1974, kdy bylo postupně nahrazeno osmiválcovým Ferrari GT4, které první dva roky produkce ještě také neslo znaky Dina. Dnes už v Maranellu takové „baby Ferrari“ nevyrábí, čas od času se ale spekulace o návratu Dina objeví. Tak se nechme překvapit, zda k jeho návratu někdy dojde.

Chevrolet Corvette C3

Jestliže v Československu v roce 1968 startovala výroba několikrát odsouvané Škody 1203, v Americe měli jiné starosti. Na trh totiž mířila již třetí generace oblíbeného sporťáku Chevrolet Corvette. A byla to důležitá premiéra, protoževydržela ve výrobě až do roku 1982, tedy dlouhých 14 let. Nástup byl přitom rozpačitý, kvůli nízké kvalitě produkce. Nepřipomíná vám to trochu zmíněnou 1203?

Za dobu produkce Corvette C3 se přitom v USA stalo mnohé, což dokazuje i vývoj jejích cen. Základní cena v roce 1968 startovala na 4.663 dolarech, aby o 14 let později kvůli inflaci přišla na 18.290 dolarů. Výkon byl přitom i kvůli reakci na nové emisní standardy mnohem nižší než u originálu. V roce 1982 byla nabízena pouze verze se 149 kW, zatímco na počátku produkce bylo k dispozici několik agregátů s výkonovým rozpětím od 224 po 324 kW.

Ve srovnání s předchůdcem se změnilo mnohé.přijela s kompletně přepracovaným vzhledem, který už avizoval příchod „drsných“ sedmdesátých let. Design připomínající žraloka vycházející z konceptu Mako Shark II je brutální a jasně odkazuje na osmiválcové motory pod kapotou. Ty naopak z předchůdce převzaty byly, stejně jako prvky podvozku.

Lamborghini Espada

Moderní ekvivalent „italského Rolls-Roycu“ v dnešní nabídce Lamborghini nenajdeme. Espada byla 4,67 metru dlouhé gran turismo, navržené tak, aby nabídlo čtyři opravdu plnohodnotná sedadla. Proto jeho karoserie navržená slavným Marcellem Gandinim, tehdejším dvorním designérem vozů Lamborghini ze studia Bertone, připomíná vozy typu shooting brake. Poháněl ho čtyřlitrový vidlicový dvanáctiválec, jehož evoluci používalo ještě Murciélago, v případě první verze Espady naladěný na 239 kW. Spárován byl s pětistupňovým manuálem, jedno z pozdějších modernizovaných provedení dostalo třístupňový automat Borg-Warner.vydrželo ve výrobě deset let, výroba skončila v roce 1968 bez nástupce.

Mercedes-Benz W114/W115

Rok 1968 nebyl zlomový jen pro socialistické Československo, ale také třeba pro Mercedes-Benz, který tehdy přišel s doslova revolučním modelem, dávným předchůdcem dnešní třídy E. Zkonstruovaný byl totiž podle nejnovějších postupů, postavena pro něj byla nová platforma, s nově řešenou samonosnou karoserií a moderním podvozkem. Není tak divu, že jeho přípravy trvaly sedm let.

Automobil s kódovým označením W114 (pro šestiválce), respektive W115 (čtyřválce) se podle roku představení nazýval Strich Acht, neboli „/8.“ Pro Mercedes byl důležitý i v tom, že ovlivnil celou řadu dalších modelů – z jeho zadní úhlové nápravy s vinutými pružinami, pomocným pryžovým uložením a příčným zkrutným stabilizátorem vycházel podvozek modelů značky až do devadesátých let. Odvozené kupé pak postrádalo klasický B sloupek, což je detail známý ze stuttgartských kupé dodnes.

Mercedes-Benz /8 vydržel ve výrobě do prosince 1976, za dobu produkce vzniklo bezmála dva miliony jeho kopií. Většinou šlo o klasický sedan, vedle něj a kupé byl k dispozici i prodloužený sedan. Na kombík nedošlo. Strich Acht je pak pro nás zajímavý tím, že s ním už za socialismu jezdil pozdější prezident Václav Havel, který si jej pořídil díky zahraničním honorářům ze svých uváděných divadelních her.

Opel GT

Životzačal v polovině šedesátých let, kdy byl představen ve formě designové studie GT Experimental. Ta veřejnost nadchla, fanoušci se často ptali na zahájení výroby, a tak v roce 1968 následovala sériová verze.

Během té doby však bylo potřeba vyřešit několik potíží. Motor byl kvůli rozložení hmotnosti přesunut co nejvíce dozadu, měnily se tvary. Jednak kvůli aerodynamice, druhak kvůli předpisům. Mimořádně nízká kapota a malý průměr kol (13 palců) si vynutily přepracování výklopného mechanismu světel. Proto se kruhové světlomety při otevírání otáčely o 180 stupňů. Opel ani neměl kde vyrábět karoserie, a tak se našli partneři ve Francii. U firmy Chausson se karoserie lisovaly a svařovaly a Brissonneau & Lotz dokončovaly lakováním, čalouněním a dalšími dodatečnými úpravami. Zbytek se dodělával v Bochumi.

To ale mělo vliv na předčasný konec auta. Když nad francouzskými karosárnami získal kontrolu Renault, odmítl kapacitu poskytnout konkurenci. Druhým důvodem byly nové předpisy v USA, kam mířila naprostá většina produkce. Nutná úprava přídě (přesunutí nárazníku výše) a motorů (kvůli emisím) by se však podle vedení Opelu nevyplatily, a tak model GT skončil v roce 1973 po pouhých pěti letech produkce.

Peugeot 504

Francouzský model střední třídy je dodnes pověstný svou robustností, není tak divu, že se vyráběl ještě v třetím tisíciletí. Nemluvíme tu však samozřejmě o evropské verzi, ale o modelu pro rozvojové trhy.byl díky své spolehlivosti populární hlavně v Africe, kde se vyráběl v Keni, Nigérii nebo Jižní Africe, vyjížděl ale i z továren v Argentině nebo Číně.

Peugeot 504 debutoval v září 1968 na tehdejším pařížském autosalonu jakožto vlajková loď značky a vlastně jako nástupce modelu 404, který však ještě vydržel po boku novinky i po další léta. Představen byl jakožto sedan, již v roce 1969 ale následovalo kombi, kupé a kabriolet. První verzi poháněl zážehový čtyřválec o objemu 1796 cm, který dával v karburátorové verzi 59 kW, s mechanickým vstřikováním paliva Kugelfischer pak 80 kW. Čtyřstupňová přímo řazená převodovka poháněla zadní kola, k mání byl záhy i ke karburátorovému motoru i třístupňový automat ZF.

Morgan Plus 8

Pokud byste hledali automobil z roku 1968, který se vyrábí dodnes, našli byste ho. Je jím, jehož výroba byla po krátké pauze obnovena v roce 2012 a pokračuje do dnešních dní. Letos tak mohla přijít edice 50th Anniversary oslavující půlstoletí existence tohoto sporťáku.

Dvoumístný roadster s pro Morgan typickým retro vzhledem byl odjakživa poháněn osmiválcem, odtud ostatně plyne i jeho název. Původně šlo o 3,5litrový vidlicový osmiválec z dílny Roveru, který byl spárovaný se čtyřstupňovou manuální převodovkou. To letos představený Morgan Plus 8 50th Anniversary je poháněný 4,8litrovým osmiválcem od BMW o výkonu 270 kW, je však posledním modelem s atmosférickou V8 z dílny německé značky.

Škoda 1203

Výroba kdysi nejrozšířenější dodávky na československých silnicích začala v létě 1968, kdy ze závodu ve Vrchlabí konečně vyjely její první kusy. Slovo konečně je na místě, na Škodě 1203 se pracovalo již od poloviny padesátých let, zahájení produkce se ale neustále odsouvalo. Nejprve nebyly k dispozici potřebné díly, později zase nebylo kde užitkový model vyrábět.

Nakonec produkce začala v nevyhovující továrně ve Vrchlabí, což se projevilo i na nízké kvalitě. Pozdější přesunutí výroby do slovenské Trnavy (i kvůli snaze o zvýšení výrobní kapacity) ale tyto problémy nevyřešily, na nekvalitu si stěžovali majitelé i pozdějších aut. Vadil i skromný výkon, zážehový čtyřválec měl původně jen 36 kW a 88 N.m, což na takový automobil bylo tuze málo. Za dob socialismu ale nebylo na československém trhu z čeho vybírat, a tak se z 1203 stalo nedostatkové zboží.

podobně jako další užitkové modely dočkala celé řady variant. Dodávku a mikrobus tak doplnil valník nebo sanitka. Auto nakonec ve výrobě vydrželo až do roku 2010. Tehdy už to ale již dávno nebyla Škoda, po rozpadu Československa došlo k přejmenování na TAZ podle trnavského výrobce. A když ten zkrachoval, obnovila malokusovou produkci firma Ocelot, která produkci vrátila zpět do Vrchlabí.

Toyota Hilux

Japonský pick-up odnes oblíbený nejen v rozvojových zemích pro svoji odolnost a spolehlivost se začal vyrábět v březnu 1968, a to v továrně specialisty na nákladní vozidla Hino. Právě díky němuvzniknula, využívala totiž základy jeho řady užitkových modelů Briska. Představena byla jako dvoudveřový model se zážehovou patnáctistovkou o výkonu 57 kW, jméno kombinovalo anglická slova high a luxury (vysoký luxus), a to přestože byla novinka ryze účelným strojem.

Hilux rychle nahradil tehdejší pick-upy Toyoty, postavené na základech osobních aut (Corona, Crown). K účelnosti mu pomáhala rámová konstrukce s tuhou zadní nápravou.

První generace s interním označením N10 vydržela ve výrobě do dubna 1972, dnes je od roku 2015 na trhu již osmá generace, dokazující, že sázka Toyoty na takový pracovní stroj se povedla. Na svém kontě má dnes osm generací Hiluxu přes 17,7 milionů vyrobených kusů.

Volkswagen Type 4

Jestliže dnes Volkswagen nabízí nepřeberné množství modelových řad, v roce 1968 byla jeho modelová paleta poměrně chudá. Čítala jen pět modelů, které navíc využívaly výhradně techniku vycházející ze stárnoucího Brouka. V roce 1968 je doplnil další vůz, Typ 4, předchůdce dnešního Passata.

Označení auta může z hlediska pořadí daného modelu překvapit, jenže souvisí s interním pojmenováním modelů. Typ 1 byl Brouk, Typ 2 odvozená dodávka a Typ 3 kompaktní model, které doplňovaly ještě dva sporťáky Karman Ghia, s interním označením Typ 14 a Typ 34, které vycházely z Typu 1, respektive Typu 3. Typ 4 tak byl čtvrtý „základní“ model.

Také „čtyřka“ stále využívala koncepci Brouku, se vzadu uloženým, vzduchem chlazeným motorem pohánějícím zadní kola, a to jako vůbec poslední nový model Volkswagenu. S délkou 4,5 metru se tehdy jednalo o největší model značky, nabízený byl jako dvoudveřový a čtyřdveřový fastback, které v roce 1969 doplnilo třídveřové kombi. Za projektem stál inženýr Henrich Nordhoff, pod designem byla podepsána karosárna Pininfarina.se vyráběl ve dvou generacích (411 a 412), v produkci vydržel do července 1974. Postupně jej od roku 1973 nahradil jedničkový Passat, už s motorem vpředu a karoserií od Giugiara.