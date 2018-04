Shooting brake postavilo i Subaru! Z jakého modelu projekt Amadeus vycházel?

Začátek 90. let je v automobilismu mimořádně plodným obdobím. Tehdy vznikla celá řada zajímavých aut. Japonští výrobci se vrhli do kategorie sportovně laděných modelů a výsledkem byla celá plejáda takových kousků. Od vozidel pro masy (například Honda CRX či Mazda MX-3), přes střední třídu (Nissan 200 SX, Toyota Celica, Honda Prelude), až po vozy nejvyšší třídy, které mohly technikou i jízdními výkony směle konkurovat Porsche a Ferrari. Kromě známé Hondy NSX, Toyoty Supra či Nissanu 300 ZX Z32 sem patří také kupé Subaru SVX, na některých trzích známé jako Alcyone.

Do výroby se nedostal

Kupé SVX (Alcyone) nahradilo v roce 1991 hranatý model XT (někde také nazývaný Alcyone). I tomuto vozu předcházela studie ukázaná poprvé v roce 1989. Kombi Amadeus bylo primárně připraveno pro tokijský autosalon 1991, kde tvořilo hlavní magnet stánku automobilky strojírenského konglomerátu Fuji Heavy Industries. Vzbudilo zájem veřejnosti, i když jeho tvary lze z dnešního pohledu hodnotit jako nepříliš elegantní.

Technicky vůz Amadeus vycházel ze zmíněného SVX, které se do produkce dostalo v témže roce. Že Amadeus participoval na SVX je patrné zejména z řešení bočních oken. Ta jsou na tomto kombi také dvoudílná, takže lze spouštět pouze jejich část, podobně jako u některých závodních aut. Amadeus měl pouze dvě boční dveře, čímž plně splňoval požadavky na „střelecká kombi“. Vždyť ta vznikala většinou na bázi kupé. Příkladem z té doby je třeba britský Lynx XJS, což bylo kombi na základě kupé Jaguar XJS. U těchto aut šlo totiž především o délku zavazadelníku. To by verze s pěti dveřmi splňovala poněkud obtížněji.

Amadeus měl tedy stálý pohon všech kol, stejně jako šestiválec s protiběžnými písty uložený před přední nápravou o objemu 3,3 litru. V případě Amadeusu uváděl výrobce výkon 250 koní. Sériové SVX ale nabízelo méně, a sice 233 koní (172 kW). Kromě toho měl vůz zavěšení zadních kol nazývané „Subaru New Suspension“. Co to přesně bylo, to už říci nedokážeme. Sériový SVX používal na tomto místě nápravu s trojicí prostorově uspořádaných ramen na každé straně. V kabině dále nechyběla navigace či head-up displej promítající údaje na čelní sklo. Nakonec zůstalo jen u prototypu. Takový osud ale potkal celou řadu zajímavých aut nejen ze začátku 90. let…