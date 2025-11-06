Charger pohání šestiválec Hurricane o výkonu 410 kW. K autu dostanete i trénink na okruhu
Vedle elektrické verze Charger Daytona přichází také porvedení Sixpack s přeplňovaným řadovým šestiválcem a chutí sprintovat. Má i režim pro předstartovní pálení pneumatik. Objednávky jsou otevřené, dodávky začnou v prosinci.
Dodge Charger měl být zlomovým elektrickým muscle carem. Jenže veřejnost automobilce jasně vysvětlila, že tato kombinace není tak „cool“, jak si marketingové oddělení myslí. Automobilka nakonec neměla jinou možnost než zařadit do nabídky i verzi se spalovacím motorem. Nakonec to dopadlo docela dobře. Charger modelového roku 2026 ve dvoudveřovém i čtyřdveřovém provedení lze objednávat s výkonem 410 kW.
Prozrazuje to i přívlastek Sixpack Scat Pack. „Scat Pack“ označuje nejvýkonnější provedení, zatímco „Sixpack“ poukazuje na přítomnost řadového třílitrového šestiválce Hurricane přeplňovaného dvěma turbodmychadly o výkonu 410 kW a točivém momentu 720 Nm. V praxi to znamená pokoření stovky za 3,9 sekundy, čtvrtmílový sprint za 12,2 sekundy a maximální rychlost 280 km/h.
Kupé i sedan jsou vybavené řízeným startem i uzamknutím přední nápravy pro úvodní protočení zadních kol, aby se očistily zadní gumy před sprintem. Navzdory doporučenému využití pouze na závodní dráze máme dojem, že bude funkce používána i v běžném provozu na efektní „burnouty“. Ale to už je věc uživatelů. Standardně Charger Scat Pack využívá pohon všech kol s možností poslat výkon pouze na zadní nápravu.
V interiéru orientovaném na řidiče najdete anatomická sedadla čalouněná kombinací semiše a kůže, dále 12,3palcový infotainment Uconnect a karbonové dekory.
Slabší verze Charger R/T s výkonem 313 kW bude dostupná v prvním čtvrtletí příštího roku v přepočtu za 1,06 mil. Kč. Ve stejném období se dočkáme i čtyřdveřové verze Sixpack se šestiválcem Hurricane, který vyjde na 1,2 mil. Kč. Dvoudveřové kupé přijede už v prosinci za cenu 1,66 mil. Kč, přičemž obě nejsilnější linie už lze objednávat.
Elektrický Charger Daytona Scat Pack je již v prodeji od září v obou karosářských provedeních za 1,27 mil. Kč. Kromě vozu dostanete i výukový den v Radford Racing School, oficiální škole zaměřené na výkonné vozy řady Dodge SRT.
Zdroj: Dodge I Video a foto: Dodge