Nové Subaru Legacy je tady. Moc se nezměnilo, po letech se ale vrací k turbu

Subaru Legacy debutuje ve své již sedmé generaci. Tento sedan střední třídy aktuálně v české nabídce značky nenajdete, nabízí se tu jen odvozené zvýšené kombi Outback, třeba v Rusku se ale běžně prodává. Novinka se prezentuje na právě probíhajícím autosalonu v Chicagu, do prodeje vstoupí na podzim.

Co se týče designu, tak se toho v rámci mezigenerační změny moc nezměnilo, dokonce by si mnozí vůz mohli splést jen s nějakým faceliftem dosavadního modelu. Jenže Legacy VII je opravdovou novinkou, jeho základem je totiž nově modulární architektura Subaru Global Platform

Tu Subaru rozšiřuje napříč svojí nabídkou, už ji najdeme v Impreze, XV nebo novém Foresteru. Díky rozsáhlejšímu užití oceli s vysokou pevností v tahu (+13 %) a novým výztuhám zajišťuje vynikající tuhost, která pomáhá bezpečnosti i jízdním vlastnostem.

Video

Subaru tvrdí, že nová konstrukce pohltí o 40 % více energie při čelním nebo bočním nárazu než dosavadní generace. Na jízdní vlastnosti má pak pozitivní vliv i tužší zavěšení (MacPherson vpředu, lichoběžníky vzadu) nebo snížené těžiště. Se zabrzděním pomůžou ventilované kotouče na všech čtyřech kolech.

Subaru Legacy (2019) – srovnání rozměrů nové generace s konkurencí Model Subaru Legacy Kia Optima Škoda Superb Toyota Camry VW Passat Délka (mm) 4840 4855 4861 4885 4767 Šířka (mm) 1840 1860 1864 1840 1832 Výška (mm) 1500 1465 1468 1445 1476 Rozvor (mm) 2750 2805 2836 2825 2786

Z hlediska motorů se počítá výhradně se zážehovými boxery, které jsou standardně spárovány s převodovkou CVT a samozřejmě i pohonem všech kol. Základem je atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru s přímým vstřikováním, představeným v novém Foresteru. Poskytuje 134 kW a 239 N.m, což zajistí zrychlení z 0-96 km/h za 8,4 sekundy.

Komu by to nestačilo, pro toho je tu přeplňovaný čtyřválec z u nás nenabízeného modelu Ascent , který z objemu 2,4 litru dává 191 kW a 376 N.m v pásmu 2000-4800 otáček. Do americké nabídky se Legacy s turbomotorem vrací poprvé od roku 2012, když nepřímo nahrazuje dosavadní šestiválec o objemu 3,6 litru. Legacy s ním akceleruje z 0-96 km/h za 6,1 sekundy.

Subaru Legacy – základní technická data sedmé generace Motor 2.4 DOHC Turbo (FA24) 2.5 DOHC (FB25) Zdvihový objem [cm3] 2387 2498 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 191/5600 134/5800 Točivý moment [N.m/min] 376/2000-4800 239/4400 Převodovka CVT CVT Zrychlení 0-96 km/h [s] 6,1 8,4

Jestliže exteriér je jen evolucí předchůdce, uvnitř najdeme výrazně přepracovanou palubní desku, jejíž centrem je ve vyšších výbavách obří, vertikálně orientovaná obrazovka multimediálního systému, která je s úhlopříčkou 11,6 palce největší v historii Subaru. Právě díky úctyhodným rozměrům umí najednou zobrazit informace z více systémů, třeba rádio a navigaci, kterou dodává TomTom. Pro značku je i novinkou wi-fi.

Subaru slibuje i více vnitřního prostoru nebo větší komfort na palubě, díky novým tlumícím materiálům má být uvnitř při dálniční rychlosti o 3 dB nižší hluk.