Švédská rallye před startem: Ogier bude hájit vedení a čistit trať  

Vedle vítěze úvodní Rallye Monte Carlo ale na výhru pomýšlejí také obhájce prvenství z loňska Thierry Neuville z Belgie, čtyřnásobný vítěz soutěže Jari-Matti Latvala z Finska či Estonec Ott Tänak. Počítat se musí i s devítinásobným světovým šampionem Sébastienem Loebem z Francie.

Severská soutěž je organizována od roku 1973, ve čtyřiasedmdesátém se nejela kvůli ropné krizi a v sezoně 1990 vinou mírného počasí. Rallye byla desítky let doménou jezdců ze severu Evropy a jejich nadvládu přerušil výhrou 2004 legendární Sebastien Loeb, jenž se na konci šampionátu stal tehdy poprvé mistrem světa. Nikdo jistě nezapomene na soutěž 2005, kdy prudké oteplení způsobilo, že si jezdci pneumatiky s hroty ničili místo na sněhu a ledu na štěrku a blátě. Naposledy soutěž chyběla v seriálu 2009, kdy jí vystřídalo Norsko. Nejčastějšími vítězi jsou Švéd Stig Blomqvist a Fin Marcus Grönholm, kterým se povedlo dojet na prvním místě každému pětkrát. Dostihnout je letos může další Fin Jari-Matti Latvala, jenž má na kontě čtyři zdejší prvenství.

Každé kolo jako cirkulárka

Letošní ročník vyjíždí z města Torsby nedaleko hranic s Norskem, kde se odehraje větší část pátečního programu. Předtím se však ve čtvrtek uskuteční úvodní superspeciálka v Karlstadu, kterou si jezdci zopakují o 48 hodin později. Itinerář se ve srovnání s ročníkem 2018 příliš nezměnil, a tak se diváci mohou v sobotu těšit na klasické švédské rychlostní zkoušky Hagfors a Vargåsen i navrátivší se erzetu v Rämmenu. Rallye pak v neděli uzavře Power Stage (závěrečná bodová erzeta) v servisním parku Torsby a to bezprostředně po dvou průjezdech erzety Likenäs. Celkem je na 67 přihlášených posádek nachystáno 19 rychlostních zkoušek v celkové délce 316,80 kilometrů.

Kovové hřeby v pneumatikách na rallye Švédsko zajišťují skvělý záběr, čímž se tento podnik stává jedním z nejrychlejších v celé sezóně. Jezdci mohou opírat své vozy o sněhové závěje lemující cestu, a zatáčky tak projíždět ještě o něco rychleji, avšak za teplejšího počasí se sněhové závěje rozmělňují, což představuje riziko uvíznutí vozů. Na každém ze čtyř kol soutěžních vozů je 384 hrotů s délkou 20 milimetrů.

Latvala překoná historický rekord

„Start ve Švédsku jsem si vždy užíval. Řídit zde vůz WRC je vždy skvělé. Jen doufám, že nám podmínky nezabrání v tom, abychom jízdou bavili diváky i sami sebe,“ uvedl Ogier. Jako lídr pořadí bude startovat první, takže bude mít těžší roli v tom, že bude soupeřům „čistit“ trať. „Uvidíme, jak to bude vypadat. Obávám se ale, že při druhých průjezdech se s ohledem na vrstvu ledu na silnici bude poměrně rychle objevovat štěrk,“ řekl šestinásobný mistr světa, který před rokem skončil až desátý. Rozhodující ztrátu přitom nabral v prvním dnu, kdy jel také jako první.

Ogierovy problémy před rokem dokázal skvěle využít Neuville, jenž se zde dostal do čela MS. S podobným posunem by byl spokojený i letos. „Monte Carlo pro nás skončilo dobře, ukázali jsme svůj potenciál a teď už se nemůžu dočkat, až se opět posadím do auta,“ řekl Neuville. „Naše auto ve Švédsku vždy dobře fungovalo a umožňovalo nám zajíždět na zamrzlých cestách rychlé časy,“ uvedl belgický pilot.

Ve startovní listině letošní soutěže jsou dvě nadmíru zajímavá jména. Jednak je to dvojnásobný mistr světa a již zmíněný Marcus Grönholm. Jedenapadesátiletý Fin pojede s vozem Toyota Yaris WRC se startovním číslem 68. Na kapotě číslo 47 svého Volkswagenu Golf GTI R5 bude mít dvojnásobný světový šampion z rallyekrosu Johan Kristofferson ze Švédska.

Navázat na úspěchy z minulosti chce Latvala, který se ve Švédsku stal v roce 2008 ve dvaadvaceti letech nejmladším vítězem rallye v mistrovství světa. „Teď mám nakročeno k tomu, abych se stal nejzkušenějším jezdcem v seriálu,“ poukázal na to, že jej čeká 197. start v šampionátu, čímž se odpoutá na prvním místě tabulky od Španěla Carlose Sainze. „Doufám, že budeme bojovat o další pěkný výsledek jako v roce 2017, kdy jsem vyhrál poprvé s toyotou,“ přál si Latvala.

V následující tabulce je již započítaný start v letošní Švédské rallye.

TOP V POČTU STARTŮ V MS 1 Jari-Matti Latvala (Finsko) 197 2. Carlos Sainz (Španělsko) 196 3. Petter Solberg (Norsko) 189 4. Sébastien Loeb (Francie) 174 5. Mikko Hirvonen (Finsko) 163 6. Juha Kankkunen (Finsko) 162 7. Daniel Sordó (Španělsko) 159 8. Marcus Grönholm (Finsko) 153 9. Didier Auriol (Francie) 152 10. Colin McRae (Velká Británie) 146 11. Tommi Mäkinen (Finsko) 139 13. Sébastien Ogier (Francie) 138 15. Henning Solberg (Norsko) 130 19. Martin Prokop (Česká republika) 121 20. Mads Ostberg (Norsko) 120 26. Andreas Mikkelsen (Norsko) 102 28. Thierry Neuville (Belgie) 99 32. Ott Tänak (Estonsko) 94 32. Kris Meeke (Velká Británie) 93 42. Elffyn Evans (Velká Británie) 78 60. Juho Hänninen (Finsko) 55 67. Jan Kopecký (Česká republika) 51 81. Pontus Tidemand (Švédsko) 47 89. Esapekka Lappi (Finsko) 44 98. Teemu Suninen (Finsko) 42 105. Patrik Flodin (Švédsko) 41 117. Eric Camilli (Francie) 38 124. Roman Kresta (Česká republika) 37 146. Robert Kubica (Polsko) 33 254. Kimi Räikkönen (Finsko) 21

Sněhu by mělo být dost

Jak jsme již uvedli v úvodu textu, historie dokazuje, že obavy o stav sněhové pokrývky tady nejsou ničím novým a ač to ještě před pár dny vypadalo pro letošek velmi optimisticky, obleva se nevyhnula ani Torsy a okolí. Ředitel Švédské rallye Glen Olsson však ve vyjádření pro britský sever autosport.com vyloučil problémy.

„Poslední dny bylo lehce nad nulou. Letos je chladnější zima než obvykle a to nevytváří předpoklad pro perfektní cesty. Když nasněží během velkých mrazů, tak se jedná o prašan a ten se odjezdí z povrchu cesty a zbude jen zmrzlá šotolina. Proto potřebujeme trochu teplejšího počasí, aby horní vrstva ledu lehce povolila. Pod ní je zem do hloubky jednoho metru promrzlá, takže to, co povolí, později zmrzne a vytvoří se pevnější povrch. Pokud by trochu zapršelo, měli bychom perfektní povrch. Teploty okolo čtyř stupňů nad nulou jsou v současné době ideální, protože v noci klesají teploty k mínus deseti a vše tak krásně zase zmrzne,“ vysvětluje Glen Olsson alchymii povrchu Švédské rallye.

Pro úvodní divácká superspeciálku v Karlstadu si organizátoři pomáhají kropením vodou, aby se jim do startu rallye povedlo vytvořit na povrchu alespoň patnáct centimetrů ledu.

Toyota doufá v úspěšnou jízdu

Vozy Toyota Yaris WRC se vrátí na Švédskou rallye v této jezdecké sestavě - Ott Tänak, Jari-Matti Latvala a Kris Meeke. Všichni tři se budou snažit navázat na slibný začátek tažení týmu Toyota Gazoo Racing WRT na Rallye Monte Carlo.

Latvala je čtyřnásobným vítězem Švédské rallye, počítaje v to i první vítězství s vozem Yaris WRC před dvěma lety. Poprvé se akce zúčastní čtvrtý vůz Yaris WRC, za jehož volantem usedne vracející se dvojnásobný mistr světa Marcus Grönholm, nastupující nezávisle se svými vlastním týmem GRX Team.

„Po našem velmi dobrém zahájení sezóny na Monte Carlu jsem si jist, že na Švédské rallye dokážeme bojovat o vítězství. Vloni jsme se trochu prali s naším postavením na trati a podmínkami. Letos máme lepší pozici než naši rivalové, a nemusíme se příliš znepokojovat. Na tento podnik jsme se v posledních týdnech velmi dobře připravili díky testování ve Finsku, a tak víme, že našim vozům by měly tamější rychlé erzety vyhovovat.“

„Na Švédsko se cítíme dobře nachystáni, ale vždy je obtížné přesně vědět, jakým podmínkám budeme během samotného podniku vystaveni. Vloni jsme měli spoustu sněhu a velké sněhové závěje, což při zimní rallye obvykle chcete. Bylo však pro nás obtížné soupeřit při našem postavení na trati, protože jsme v čerstvém sněhu neměli dost dobrý záběr. Pokud nám budou hrát podmínky do karet, mohla by to být zábavná akce s rychlými a plynulými erzetami. Za těchto podmínek dokáže být náš vůz skutečně dobrý.“

„Letošní rallye bude mít pro mne velmi zvláštní význam. Právě tam jsem se stal historicky nejmladším vítězem podniku WRC a o jedenáct let později se stává tím nejzkušenějším. Chci si užít opravdu pěknou zimní rallye. Doufejme, že budeme bojovat o další pěkný výsledek jako ve Švédsku v roce 2017, kdy jsme poprvé zvítězili s Yarisem WRC. Pouze potřebuji získat ten správný cit pro řízení, který mi na Monte Carlu chyběl.“

„Monte Carlo bylo pro mne slibným začátkem, ale tím se nijak nemění můj bezprostřední cíl, kterým je poznávat vůz a užít si jízdu ve třech velmi odlišných podnicích, kterými se letošní sezóna otevírá. Ve Finsku jsem minulý týden absolvoval tři skvělé testovací dny v rámci příprav na Švédskou rallye. Bylo opravdu pěkné poprvé si vyzkoušet vůz v nastavení pro sníh. Odjížděl jsem se skutečně dobrými pocity. Nezapomínám ovšem na to, že podmínky během rallye mohou být zcela odlišné a bude záležet na teplotách. Doufáme, že nás čekají pěkné a stabilní podmínky.“

Rovanperä chce vedení

Na Švédské rallye, druhém podniku mistrovství světa nasadí Škoda Motorsport do kategorie WRC 2 Pro dvě posádky. Finský tovární jezdec Kalle Rovanperä a spolujezdec Jonne Halttunen, stejně jako týmoví kolegové Eerik Pietarinen a Juhana Raitanen budou o nejlepší umístění bojovat ve startovním poli 30 vozů R5. Pro souboje na rychlých švédských a norských lesních tratích je do nové kategorie WRC 2 Pro, určené pro tovární týmy a jezdce, zapsáno pět posádek reprezentujících značky Škoda, Ford a Citroën.

Během první soutěže letošní sezóny mistrovství světa, na Rallye Monte-Carlo, předvedli Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem velkou morální sílu. Po vyjetí z trati na ledové plotně během první rychlostní zkoušky začala s jejich vozem Škoda Fabia R5 působivá stíhací jízda, která je nakonec posunula o neuvěřitelných 66 míst startovního pole dopředu. V minulém roce jeho finský kolega Eerik Pietarinen s vozem Škoda Fabia R5 vyhrál v kategorii WRC 2 Finskou rallye a později i celé finské mistrovství. Pietarinen si zajistil podporu finského importéra Škoda a byl pro Švédskou rallye v kategorii WRC 2 Pro nominován týmem Škoda Motorsport do pozice druhého továrního pilota. Rovanperä-Halttunen a Pietarinen-Raitanen jsou dvě posádky ze 16, které pojedou s vozem Škoda Fabia R5. České značce tak patří více než polovina třicetičlenného startovního pole vozů R5.

„I když jsem získal cenné body do hodnocení kategorie WRC 2 Pro, nebyl to výsledek, který bych si přál. Po nehodě v první rychlostní zkoušce, kdy jsem vyjel z trati, jsem zajel několik velmi dobrých časů. Není pochyb o tom, že zkušenosti, které jsem během letošní Rallye Monte Carlo získal, se mi budou v budoucnu hodit.“

„Je to moje první Švédská rallye. Ale jízdu na sněhu a ledu mám rád, takže se na tuto soutěž velmi těším. Abyste ve Švédsku vyhráli, musíte jet neustále na absolutním limitu, a přitom nesmíte udělat nejmenší chybu.“

„V loňském roce byla pro mě každá rallye s výjimkou Britské rallye ve Walesu úplně nová. V letošní sezóně mohu využít zkušeností, které jsem loni na sedmi soutěžích nasbíral. Ale stále se musím hodně učit. Jak už jsem řekl, Švédská rallye je pro mě nová, ale už se nemůžu dočkat, až s mým spolujezdcem Jonnem Halttunenem vyrazíme na start. Naše Škoda Fabia R5 je stejně dobře připravena jako my.“ Škoda Motorsport Vás zapsala do kategorie WRC 2 Pro.

Vše, co náš sport posune kupředu, je dobré. Miluji soutěžení, a zejména ve Švédské rallye můžeme očekávat v kategorii WRC 2 Pro i mezi vozy R5 celkově hezké souboje. S dobrým výsledkem se mohu posunout do čela kategorie WRC 2 Pro. Ale mým hlavním cílem je plně se koncentrovat na bezchybný výkon a být na rychlostních zkouškách rychlý. Už se opravdu těším na jízdu.“

Věděli jste, že…

... Švédská rallye se vůbec poprvé jela v roce 1950, mnoho let se konala v létě pod jménem „Rallye půlnočního slunce“ a do zimního termínu se přesunula v roce 1965?

... Během této soutěže mohou teploty klesnout i pod minus 25 stupňů Celsia?

... Jezdci zde někdy používají speciální techniku jízdy v zatáčkách, kdy se opřou o sněhové bariéry a dosáhnou tak vyšší rychlosti?

... Každá posádka musí mít na palubě lopatu, aby bylo možné automobil vykopat ze závěje v případě, že opustí trať?

... Speciální zimní pneumatiky jsou vybavené 384 hroty s délkou 20 mm?

... V roce 1973 byly ve Švédské rallye povoleny pouze pneumatiky bez hrotů a soutěž vyhrál Stig Blomqvist i přesto, že ztratil deset minut problémy s dodávkou paliva?

... V roce 1993 vyhrál Pavel Sibera a Petr Gross ve třídě A5 s vozem Škoda Favorit 136L?

... Známý Colinův skok, pojmenovaný po mistru světa Colinu McRae, je zárukou spektakulárních skoků, na něž se tradičně přijdou podívat tisíce diváků?

Program Švédské rallye

– 20.08 RZ1 (6,86 km)

– 7.55 RZ2 (21,26 km); 9.08 RZ3 (24,88 km); 9.59 RZ4 (18,10 km); 13.54 RZ5 (21,26 km); 15.17 RZ6 (24,88 km); 16.08 RZ7 (18,10 km); 17.14 RZ8 (8,93 km)

– 7.44 RZ9 (23,13 km); 8.35 RZ10 (23,40 km); 9.37 RZ11 (14,21 km); 13.02 RZ12 (23,13 km); 13.53 RZ13 (23,40 km); 15.08 RZ14 (14,21 km); 17.45 RZ15 (1,90 km); 19.30 RZ16 (2,80 km)

– 7.50 RZ17 (21,19 km); 9.51 RZ18 (21,19 km); 12.18 RZ19 (8,93 km)

Průběžné pořadí (po 1 z 14 rallye):

1. Ogier 29; 2. Neuville 21; 3. Tänak 17; 4. Meeke 13; 5. Loeb 12; 6. Latvala 10; 7. Greensmith 6; 8. Bonato 4; 9. Sarrazin 2; 10. Fourmaux 1; 11. Suninen 1.

1. Hyundai 30; 2. Citroën 25; 3. Toyota 25; 4. Ford 14.

Tänak RZ1 – RZ3; Neuville RZ4 – RZ6; Ogier RZ7 – RZ16. Celkově: Ogier 10, Tänak 3, Neuville 3.

Tänak 7, Neuville 3, Loeb 2, Ogier 2, Latvala 1, Meeke 1.