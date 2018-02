Jak funguje systém pohonu všech kol Twinster? Zjišťovali jsme to za volantem Opelu Insignia

Začínáme pěkně zostra, sedíme v bílé insignii obuté do speciálních goodyearek s hřeby a instruktor letí asi stokilometrovou rychlostí vstříc zatáčce vyfrézované ve sněhu. Čekáme praskot nárazníku a výlet do sněhového pole. Opel však na řidičovy pokyny reaguje, prudce brzdí, zatáčí a následné přidání plynu vykouzlí působivý drift celou táhlou vracečkou. Hlavou nám běží, kolik z toho dokáže předvést i auto na běžných pneumatikách použitelné v našich podmínkách a jak bude systém pracovat v přece jen běžnějších situacích.

Jednoduše a účinně

Insignia přichází se sice ne zcela novým, přesto stále málo používaným systémem 4x4, kde se o přenos točivého momentu na zadní kola stará trojice spojek, nahrazující nejen středový, ale i zadní diferenciál. Výhodou tohoto řešení je nižší hmotnost, rychlá reakční doba a možnost rozdělování točivého momentu mezi pravé a levé zadní kolo přímo pomocí hnacího ústrojí, nikoli pouze ztrátovými zásahy brzd. Na zadní nápravu je možné přesunout až polovinu točivého momentu, maximálně však 1500 Nm (pro srovnání - u Haldexu V. generace 3100 Nm). V závislosti na míře sepnutí spojky pro pravé a levé kolo lze pak veškerou hnací sílu určenou pro zadní nápravu přenést jen na jedno z nich. Tím, že v zatáčce takto „tlačí“ vnější kolo, vyvolává stáčivý moment a přispívá k neutrálnímu chování vozu, případně podporuje i záměrný přechod do přetáčivosti.

Opel využívá zařízení britské firmy GKN (stejně jako například Ford Focus RS Land Rover Discovery Sport ), která dodává hardware. Software si ladila automobilka sama. Systém vyhodnocuje jízdní podmínky 100x za sekundu a řídicí jednotka následně přerozděluje točivý moment pro vyžití co nejlepších adhezních podmínek. Opel nabízí dva jízdní režimy Tour a Sport, které se kromě naladění posilovače řízení a tlumičů liší právě mírou stáčivého momentu, jenž je rozdílnou distribucí točivého momentu na levé a pravé zadní kolo vyvoláván. Ve sportovním režimu se ho na zadní kola posílá více a větší je i rozdíl v distribuci mezi oběma zadními koly při jízdě v zatáčce.

Insignia jakožto jedno z mála aut ve svém segmentu dovoluje zcela vypnout stabilizační systém, nechá tak vyniknout korigování nedotáčivosti jen přerozdělováním točivého momentu bez zásahů brzd. Testovací okruh byl pokryt zdrsněným ledem s tenkou vrstvou ujezděného sněhu, což kladlo především nárok na odhadnutí adhezních schopností konvenčních pneumatik. Výborná trakce čtyřkolky totiž vzbuzovala pocit jistoty a kluzkost povrchu maskovala, nicméně jen nepatrně vyšší nájezdová rychlost do zatáčky znamenala nedotáčivý smyk. Ťuknutí do pedálu brzdy znamená opětovný zásah stabilizace a insignia napomůže s řešením situace. Zde ani čtyřkolka není nic platná.

Driftu přístupná

Jednoduché pravidlo pomalu do zatáčky a rychle z ní ven platí pro všechny. Pokud si však dostatečně přibrzdíte, zatočíte a následně šlápnete na plyn, insignia pošle výraznou porci točivého momentu na zadní kola. Plynem jen korigujete, zda chcete přejít do driftu, zatáčet na větším poloměru v kontrolovaném smyku všech kol, nebo pouze odlehčit předním kolům a projet zatáčkou s neutrálním chováním – s nejnižší rychlostí, ale „ve stopě“. Všechny způsoby jsou možné a s trochou tréninku snadno vyvolatelné. Na poměry téměř pětimetrového rodinného či manažerského vozu si lze s insignií užít hodně zábavy, kvůli vlažnějším reakcím na plyn si však chce už před zatáčkou rozmyslet, jak ji chcete projet. Zachraňovat situaci na poslední chvíli prudkým přidáním plynu k cíli nevede. Kolegové, které musela ze závěje tahat vyprošťovací mokka s řetězy, by mohli vyprávět.

Čtyřkolka se v případě insignie nabízí s motory 2.0 CDTi 125 kW, 2.0 CDTi BiTurbo 154 kW a 2.0 Turbo/191 kW. Dostupná je pro liftback i kombi. V Česku činí podíl verzí 4x4 téměř 30 %.

Plusy

Možnost rozdělování točivého momentu i na zadní nápravě

Přirozené potlačení nedotáčivosti

Rychlá odezva a výborná trakce

Jednoduchá konstrukce

Nižší hmotnost oproti běžným systémům 4x4

Lze zcela vypnout stabilizační systém

Minusy

Pomalejší reakce na prudké sešlápnutí plynu

Omezená nabídka motorů pro 4x4

Tréninky s Opelem

Automobilka v rámci programu Opel Experience nabízí celou řadu kurzů pro veřejnost. Jedenapůldenní zimní program v rakouském Thomatalu zahrnující jízdu na zamrzlé trati a terénní pasáž s mokkami vyjde včetně ubytování zhruba na 31.000 Kč. Kromě něj jsou k dispozici tři jednodenní akce zaměřené buď na užitkové, osobní, nebo historické vozy. Cena za jeden z těchto kurzů činí 10.000 Kč. V testovacím centru značky v Dudenhofenu se konají také tři praktické půldenní kurzy speciálně určené pro začínající řidiče, ženy a seniory. Nadšení řidiči pak mohou svou energií vybít na kurzech sportovní jízdy s modely GSi a OPC, které se konají buď rovněž v testovacím centrum (7000 až 10.000 Kč), nebo na Severní smyčce Nürburgringu (asi 41.000 Kč).