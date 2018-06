Kupte si speciální Tatru 148. Má motor z ruské stíhačky MiG-15!

Nákladní automobil Tatra 148 není českým fanouškům nutné blíže představovat, vůz s charakteristickou přídí je dodnes dobře známý nejen z dětských pískovišť. Mezi lety 1972 a 1982, kdy se vyráběl, vzniklo několik jeho verzí, ať už s dvěma nebo třemi nápravami. Mezi ty nejzajímavější patří i speciál pro odmrazování letištních ploch. Jeden takový exemplář je aktuálně na prodej.

Specialitou takové varianty je totiž zástavba proudového motoru ze stíhacího letounu MiG-15. Právě ten u tohoto tzv. tryskového ofukovače sloužil k odmrazování letištních ploch. Dalo se jím ale uklízet i jiné nečistoty v průběhu roku.

Proudový motor přitom údajně mohl sloužit i k pohonu vozidla. Traduje se, že při přepnutí proudového agregátu tahle Tatra jela až 150 km/h. A to je docela rozdíl, proti těm 71 km/h, které výchozí náklaďák poháněný vzduchem chlazenou, vznětovou V8 o objemu 12,7 litru a výkonu 149 kW maximálně zvládal.

Video

Prodávaný exemplář s třemi nápravami sloužil na letišti v Bratislavě, a to až do roku 2010. Na československých letištích byl přitom častým jevem, jiný kousek pracoval také na letišti v Praze. Za svoji službu přitom prodávaný exemplář najel pouhých 30.000 kilometrů. Není tedy tolik divu, že je v plně funkčním stavu.

Slovenským majitelem je na inzertním serveru Mobile.de nabízen za 16.500 eur, což v přepočtu činí zhruba 423.000 korun. A to vzhledem ke zvláštnosti nebo originálnímu stavu (vůz nikdy neboural) je jistě zajímavá částka. Na odklízení pozemku od sněhu to asi nebude, jako zajímavý kousek do nějaké sbírky ale jistě ano!