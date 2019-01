BMW M550d xDrive & X5 M50d – Otázka priorit

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Se čtyřikrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem o výkonu 294 kW se v redakci nesetkáváme poprvé. Společnost nám dělal už v první polovině minulého roku, tehdy ve voze BMW M550d xDrive Touring, jenž jsme si dovolili označit za dieselové superkombi. A nyní přinášíme zkušeností s touto pohonnou jednotkou znovu a rovnou dvojitě. Nejprve jsme vyzkoušeli sedan M550d xDrive, posléze X5 ve verzi M50d. Překvapivě s minimálním rozdílem v pořizovacích nákladech. S danou motorizací totiž sedan startuje na částce 2.330.900 Kč, zatímco SUV je “jen” o 109.200 Kč dražší.

Jak jste si jistě všimli, oba modely mají písmenko M ve znaku, byť o ryze ostré nástroje věhlasného sportovního odvětví značky BMW nejde. Dostávají však celou řadu prvků, s nimiž se i za volantem dieselového auta můžete naladit na sportovní notu. Otázkou pak zůstává, jestli řidič preferuje jízdní zážitek a elegantní nízkou siluetu, nebo dá přednost velkým rozměrům, prostorné kabině a posezu s vyšším pocitem bezpečnosti.

Ledvin(k)y jako poznávací znamení

Tak to vypadá, že za pár let nebudeme na jednotlivé modelové řady BMW vzpomínat podle generací, ale malých, velkých a obrovských ledvinek na přídi. Tohle poznávací znamení bavorských vozů je totiž v posledních týdnech velkým tématem. Ledviny ne a ne přestat růst a elektrické koncepty dokonce naznačují, že je postupem času nahradí propojené řešení připomínající „tygří“ nos Kie.

A srovnání pětkové limuzíny s nejnovější X5 tento trend jenom podtrhuje. Zatímco bronzové auto ještě dostává ledvinky rozumné velikosti, sportovně-užitková novinka má obří ledviny, které snad srnku při srážce rovnou naporcují. Na druhou stranu by mi vůbec nevadilo, kdyby BMW toto řešení pro svá SUV nadále aplikovalo. Vozům s vyšší karoserií to dodává na agresivitě a při dnešní vzhledové podobnosti napříč výrobci je to zajímavé zpestření. Kde už naopak mám s tímto estetickým prvkem velký problém, jsou právě sedany a limuzíny, kupříkladu omlazená sedmička, kde už masivní ledviny začínají působit trochu komicky.

A aby emko v názvu modelů nebylo jen tak na ozdobu, dostávají oba vozy do vínku několik sportovních prvků již v základní výbavě. Bavíme se třeba o sportovní samočinné převodovce, koženém volantu, aerodynamickém paketu či sportovních brzdách s modrými třmeny. Podstatně zajímavější je však výčet příplatkových položek, přičemž ze sáhodlouhého seznamu vypíchneme ty „nejmastnější“.

Sedan je vybaven adaptivním M podvozkem Professional včetně aktivních stabilizátorů na obou nápravách za 97.552 Kč či dvacetipalcovými sportovními koly s hodnotou 29.796 Kč. Ostatní položky už se týkají hlavně komfortu uvnitř - luxusně hrající audiosystém Bowers & Wilkins za 125.996 Kč, paket Advanced Heating za 69.966 Kč zase nabízí vyhřívání volantu a předních i zadních sedaček, digitální klíček, nezávislé topení či bezdrátové připojení k telefonu.

Ceny příplatkových položek pro BMW X5 jsou vlastně dosti podobné, do očí vás praští jen paket First Class, který stojí nemalých 233.454 Kč. Na druhou stranu obsahuje všechna potřebná rozmazlení, která uspokojí i náročnější zákazníky - plynulé dovírání dveří, aktivní ventilaci předních sedadel, skleněné prvky interiéru včetně voliče převodovky, čtyřzónovou automatickou klimatizaci, masážní přední sedačky či audiosystém Harman Kardon.

Jako v bavlnce

Co se mi na moderních BMW opravdu líbí, to je pocit kvality a luxusu v interiéru. Bavorští kabiny zkrátka umí a mají své nezaměnitelné kouzlo. Kožený volant s tlustým věncem a na dotyk příjemnými tlačítky či ovládací prvky na středové konzole poznáte na první dobrou. Interiér se pyšní kvalitními materiály a precizním lícováním jednotlivých částí, což je odměna za vysokou pořizovací cenovku.

V našem malém „srovnání“ sedanu a SUV opět naťukáváme stále aktuálnější téma - proč lidé velká, těžká a méně obratná auta tak moc chtějí? O pocitu bezpečí a vyšším posezu už řeč byla. Kromě toho ale výhodu hledejme i v prostornosti v obou řadách. Na poměrně omezené místo na zadních sedačkách jsme si stěžovali již u zmiňovaného „superkombi“, přičemž sedan je v tomto ohledu logicky ještě méně zdatný. Když si sednu sám za sebe, s výškou 176 cm mi vzadu zůstává jen drobná rezerva před koleny a hodně těsno je i nad hlavou. Kdokoliv s výškou nad 185 cm už se tu zkrátka komfortně nesveze a žádná sláva to pro tři dospělé nebude ani v příčném směru.

To X5 je v tomto ohledu zcela jinde. Ve srovnávacím testu s Touaregem jsem si sice posteskl nad nízko uloženou lavicí a krátkým sedákem, co do prostoru ale není kabině co vytknout. Sedíte v příjemných a tvarovaných sedačkách, a vůbec by vám nevadilo ve druhé řadě trávit několik hodin cestou na dovolenou.

Na tu se vám navíc do SUV bude balit snáz. Velký zavazadelník s objemem 650 litrů se vyznačuje pravidelnými tvary, takřka rovnou ložnou plochou a díky vysoko se zvedajícímu víku i snadným přístupem, který může trochu ztížit snad jen elektronicky výklopná spodní část. Nechápejte mě špatně, ono ani 530 litrů v sedanu není k zahození, musíte však počítat s tvarovanými boky kufru, které jej citelně zužují. Je sice dlouhý, ale osoby vyššího vzrůstu se budou pro zavazadla vzadu muset hodně natáhnout a dost možná se ušpiní o zadní nárazník. Jen pro srovnání připomeňme, že pětkový kombík pojme 570 litrů.