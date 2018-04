Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 – Pohodlný jako létající koberec? Jak kdy...

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Výrazný design a inovativní technologie k historii značky Citroën neodmyslitelně patří, byť je pravdou, že v letech posledních se francouzská automobilka soustředí zejména na prvně zmíněný faktor. Jen z nedávné doby vzpomeňme na vzhledově nepřehlédnutelné kousky C3, C3 Aircross, ale třeba i inovovaného pracanta v podobě Berlinga. Nyní přijíždí na český trh nejčerstvější kousek, omlazený C4 Cactus.

Je to trochu paradox. Taková Dacia představila druhou generaci Dusteru, kterou od předchůdce rozeznáte až při hodně podrobném zkoumání. Zato rozdíl mezi původní C4 Cactus (tvořenou v letech 2014-2017) a novým provedením je patrný na první pohled. Přesto, světe div se, jde pouze o facelift. Mezigenerační změny pak nejlépe zachycuje video přiložené níže.

Video

Má to svůj důvod. Kdyby C4 Cactus zůstal součástí módní vlny crossoverů, tloukl by se v nabídce značky s malým SUV C3 Aircross. Designéři tak provedli několik zásahů a novinku prezentují jako kompaktní hatchback. Před ním navíc stojí nelehký úkol, omlazený „kaktus“ má v prodejích zastoupit také odcházející „normální“ C4.

V úvodu se zákazníkům nabídne ve dvou motorizacích a dvou výbavových stupních, z nichž oba disponují tolik opěvovanými komfortními prvky. Testovaný exemplář byl osazen základní dvanáctistovkou vyladěnou na 81 kW, jež se páruje s pětistupňovým manuálem. Navíc v nejvyšším provedení Shine, v němž se hodnota auta s vybranými příplatkovými položkami šplhá k částce půl milionu korun. Tolik nutný základ s teorií, ale jaká je praxe?

Kam s ním

Jak jsem nastínil již v úvodních řádcích, změn ve srovnání s předchůdcem se v rámci modernizace odehrálo mnoho. Jednou z těch výrazných je přepracovaná příď s úzkou maskou navazující na světlomety, na první pohled si však spíše všimnete přemístěných ochranných polštářků (tzv. airbumpy). Zatímco předchozí C4 Cactus měl tento prvek nepřehlédnutelně umístěný uprostřed bočních partií, v případě novinky jej nalezneme jen coby decentní detail u prahů. Už i sami zástupci automobilky přiznávají, že ochrana laku před poškrábáním je minulostí, nyní jde o ryze estetické řešení.

V minulém roce jsem navštívil světovou premiéru automobilu přímo v Paříži. Přímo na místě jsme na prozkoumání auta měli dostatek času, ale i přes všechna ta reklamní slova o kompaktním hatchbacku jsem se nemohl zbavit dojmu, že přede mnou stojí crossover (zejména v době, kdy jsou značky tímto termínem schopné označit ledacos). Týdenní soužití mě ale nakonec přesvědčilo, vždyť i pohled do tabulky s rozměry napovídá, že vše kromě skromné délky 4170 milimetrů tak nějak sedí.

Citroën C4 Cactus – srovnání rozměrů s dalšími modely značky Model C4 Cactus (2017-) C3 C3 Aircross C4 (2010-2017) Délka (mm) 4170 3996 4155 4329 Šířka (mm) 1714 1749 1765 1789 Výška (mm) 1480 1474 1605 1489 Rozvor (mm) 2595 2540 2604 2608 Objem zavazadelníku (l) 358/1170 300/922 410/1289 408/1183

Co mě ale ani po několika dnech strávených ve společnosti „kaktusu“ nepřesvědčilo, je design. Ne že bych měl něco proti citroëní extravaganci (naopak, jak jsem zmiňoval ve srovnávacím testu C3 Aircrossu s Hondou Jazz), ale tak nějak jsem měl problém s autem jako celkem. Přídi maska jistě prospěla, ovšem i přes užší muskulaturu vůz zepředu působí na můj vkus zavalitě a trochu přeplácaně. Alespoň z části se to snaží maskovat tmavší metalický lak za příplatek 13.500 Kč, to když se nespokojíte s některou ze základních barev.

Boční partie už zase působí jako fajn auto s vyváženými proporcemi. Když chcete tento dojem umocnit pohledem na záď, zase vás praští do očí jakási všehochuť, navíc s asijsky působícími světlomety. Kdyby mně někdo ukázal nejprve fotografii přídě a posléze zádě, hádal bych, že jde o dvě zcela odlišná auta, takto odlišná řešení mně k sobě zkrátka nepasují. Jde však o ryze subjektivní názor, jistě se najdou tací, kterým toto rozevláté pojetí bude vyhovovat.

Naopak se mně líbí odvážné sedmnáctipalcové obutí. Základem obou výbav Feel a Shine jsou šestnáctky, kola na testovaném exempláři s pneumatikami 205/50 R17 dostanete za příplatek 10.900 Kč, případně v ceně s Grip Controlem za 20.000 Kč.

Jsou to drobnosti, ale…

Přesuňme se do interiéru, kde už je výčet změn střídmější. Stále jde o cool kokpit, ve kterém se rychle zabydlíte. Pracoviště řidiče je ergonomicky přívětivé, konečně si můžete polohu volantu nastavit i podélně, byť ve srovnání s konkurencí v omezené míře. Přístrojová deska je usazena nízko, takže je z auta dobrý výhled, navíc ji doprovází měkčí materiály v nejrůznějších barevných provedeních.

+

Příjemnou novinkou jsou sedadla Advanced Comfort, která v nabídce C4 Cactus tvoří jeden z pilířů komfortu. Nevýhodou pohodlných sedaček je snad jen minimální boční vedení, zase ale poskytnou maximální pohodlí i na dlouhých cestách. Stará se o to patnáctimilimetrová vrstva strukturované pěny. Zatímco většina konkurentů často myslí jen na cestující vpředu, Citroën toto řešení aplikoval i pro zadní lavici. Interiér je ve srovnání s jinými kompakty užší, v tomto ohledu ale potěší jedna drobnost, mezi sedačkou a středovou konzolou není vůbec žádné místo, klíčky zapadlé do této černé díry se tak stanou minulostí.

Za volantem tedy budete mít prostoru dostatek, středová konzola nebrání pohodlnému rozvalení se a dostatečná rezerva mně s mými 176 centimetry zůstává nad hlavou i s panoramatickou střechou. I sám za sebou nemám s prostorem problém, figurant s výškou 190 centimetrů už ale bude nohy skládat za přední opěradlo horko těžko, což na delších cestách nebude dvakrát pohodlné.

Vraťme se ještě k panoramatické střeše dodávané za příplatek 19.000 Kč. Osobně bych se asi spokojil bez ní, už kvůli absenci roletky a možnosti úplného otevření. Takových laciných řešení však v interiéru nalezneme více: zadní okénka nelze stáhnout, ale jen vyklopit a příkladné nejsou ani zmiňované obrazovky. Přístrojovému štítu stále chybí otáčkoměr, rádce pro řazení je podle Citroënu dostatečnou alternativou. Až s absencí ukazatele otáček však zjistíte, jak moc vám vlastně chybí. Rádce nedokáže pomoci v každé situaci optimálně, na sázení kvaltů dle aktuálních otáček se však spolehnout nemůžete. A pak třeba při předjíždění řešíte, zda už na dohled nemáte omezovač.

Stejně jako v Peugeotech tu nechybí indikace vozidla před vámi. Ta je vcelku citlivá a na rozdíl od dlouhodobě testované 5008 s i-Cockpitem se nezobrazuje na palubním počítači, ale na samotném displeji infotainmentu. Vcelku nepodstatný údaj tak zakryje celý displej třeba na úkor navigace, takže pak nevíte, kde vlastně z dálnice sjet. Jinak má ale displej kvalitní obraz, systém funguje rychle a na dotyky reaguje přesně. Aby ne, když v něm obsloužíte vlastně úplně vše od hudby po nastavování teploty.

Pochvalu si zaslouží zavazadelník. Hodnota 348 litrů na papíře nikterak neohromí (s opravnou sadou dostanete o 10 l více), ale čtyři lidé poskládali do kufru bagáž na víkendovou dovolenou bez starostí. Praktické výhody tu ale nehledejte. Zavazadelníku chybí jakákoliv chytrá řešení, po sklopení sedaček kapacita naroste na 1170 litrů, ale k rovné ložné ploše má C4 Cactus daleko. Když se ale přesto rozhodnete v autě stěhovat rozměrné a těžké věci, počítejte s vyšší nákladovou hranou.