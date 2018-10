Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost – Proč je tohle nejlepší tříválec

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Tříválce beru jako nutné zlo, které je v menší či větší míře akceptovatelné. Když se ale Ford rozhodl namontovat tříválec do Fiesty ST, přišlo mi to minimálně jako marketingová sebevražda. Ne že bych byl nekritickým fanouškem minulé Fiesty ST, vždycky mi přišla šíleně tvrdá, hot-hatche ale vnímám mimo jiné jako imagemakery. A dělejte image s tříválcem…

Při prvních jízdních dojmech ve Francii jsem se však přesvědčil, že by rozhodně nemuselo být tak zle. A že by se Fiesta ST nemusela vydat podobně zhoubnou cestou jako Clio R.S.

Stejně jsem si však říkal, jak by asi dopadlo srovnání se čtyřválcovým předchůdcem. Znáte to, auta bývala lepší, tráva zelenější… A tak jsme se vydali do Mostu hned se dvěma Fiestami ST - tříválcovou a starší čtyřválcovou, abychom zkrátka a jednoduše zjistili, kdo je rychlejší. O to jde přece u sportovně laděných modelů především. Velmi mě však zajímala také každodenní použitelnost, přece jenom se musíte minimálně na ten okruh nějak dopravit. A v tomto směru byla minulá Fiesta ST - jak už jsem naznačil, naprosto nesmlouvavá.

Dva úplně, ale úplně různé světy

Novější fiesta samozřejmě působí modernějším dojmem, můžou za to třeba příplatkové LED přední světlomety (zaplatíte 17.500 Kč), velmi se mi zamlouvá stále docela decentní, jen lehce sportovnější vzhled. Fiesta ST není pubertální, na rozdíl od Pola GTI však nemusíte být vyloženě zasvěcení, abyste v malém fordu hot-hatch opravdu poznali. Nádherná jsou příplatková osmnáctipalcová kola, která přijdou na čtrnáct tisíc. U starší fiesty omluvte větší spáru mezi kapotou a nárazníkem, šlo o bolístku konkrétního testovaného vozu, nikoliv systémovou vadu.

Možná se mi o něco víc líbil zadek minulé Fiesty ST s vertikálními svítilnami, jistý si však úplně nejsem. Obě ruce do ohně bych ale dal za interiér novinky, zpracování vnitřku a celá přístrojová deska se posunula o několik výškových táborů. Laciné plasty a podivné křivky zůstaly předchůdci, nová fiesta je neporovnatelně kvalitnější a elegantnější. Dokonce jsem se naučil rychle obsluhovat palubní počítač, což u fordů posledních let rozhodně nebyla samozřejmost. Volant má úžasně tlustý věnec, tlačítek je sice dost, ale vyznat se dá. Ještě pochválím přední Recara, která jsou ve standardu, naopak nepochválím třídveřovou karoserii – nepraktičnost třídvéřáků mě vytáčí, patnáct tisíc za pětidvéřový model bych určitě připlatil, a jde se jezdit!