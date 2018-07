Volkswagen Polo GTI - Na velikosti záleží

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Historie Volkswagenu Polo je skoro stejně dlouhá jako u většího a známějšího golfu. S každou další generací ho dotahuje nejen svými rozměry, ale také použitou technikou. A jak si řekneme za chvíli, u sportovní verze GTI to platí dvojnásob.

Jak moc Polo v šesté generaci dospělo, je vidět už na jeho rozměrech. Platformu MQB A0 sdílí s například s posledním Seatem Ibiza, takže disponuje tím nejnovějším, co koncernové sklady v této kategorii nabízí.

Vůbec největší mezigenerační nárůst zaznamenal rozvor z původních 2470 na aktuálních 2549 milimetrů. Celková délka auta je vůbec poprvé přes čtyři metry, konkrétně 4067 milimetrů. A vedle toho je Polo také širší, měří 1751 mm. Větší je tedy pochopitelně také rozchod, vpředu narostl na 1510 mm, vzadu je 1484 mm.

Prospělo to i designu auta, má vyváženější proporce a celkově s širší karoserií vypadá sportovněji. Verze GTI tradičně nehýří velkými spoilery, ale nabízí decentní odlišení od standardního modelu. Znalec si všimne červené linky v mřížce chladiče, která přechází do světlometů (ty jsou navíc standardně LED), u červeného laku se to pochopitelně ztratí.

Standardně má auto sedmnáctipalcová litá kola, my jsme měli příplatkové osmnáctky. Bez příplatku však byl bílý lak karoserie, bez koruny navíc můžete mít ještě červený, u něj se ale ona červená linka v přídi prakticky ztratí. Za příplatek jsou v nabídce tři odstíny metalízy, ty si automobilka cení na 13.400 Kč. O něco zajímavěji vypadá záď, kterou odlišuje velmi decentní spoiler a dvojitá koncovka výfuku. Celkově ale Polo GTI nikterak nekřičí do světa svoji příslušnost ke sportovnímu rodu. Jestli je to dobře nebo ne, to ponechám na vás.

Oproti civilní verzi má Polo GTI přepracovaný podvozek, má tužší pružiny (vpředu o 38 %, vzadu o 39 %) a současně je o 15 milimetrů snížený. Technický základ však zůstal stejný, vpředu se nachází vzpěry McPherson, vzadu je upravená torzní příčka. To je asi ten největší rozdíl oproti Golfu GTI. Polo se také musí obejít bez diferenciálu VAQ, jeho funkci supluje systém XDS pomocí přibrzďovaní kol.

Velký skoro jako Golf

Uvnitř má být Polo stejně velké jako Golf čtvrté generace, který se vyráběl na přelomu tisíciletí. Pocitově je tomu skutečně tak, dojem širokého interiéru umocňuje také horizontálně tvarovaná palubní deska, která je u GTI vyvedena v červené barvě. Díky tomu dostal poněkud fádní interiér trochu potřebné šťávy.

Uvnitř ale nejvíce oceníte sportovní sedadla s ikonickým károvaným čalouněním. Dovedou být velmi komfortní na delších cestách, zároveň ale velmi dobře fungují i při sportovní jízdě, protože nabídnou výraznou podporu stehen a boků. Volant je převzatý z Golfu GTI, takže ani tomu není co vytknout. Zpracování interiéru je výborné a ergonomie je také v pořádku. Vypadá takhle ideální pracoviště řidiče? Řekl bych, že ano.

+

Leckoho by také mohlo překvapit, jaké komfortní prvky si do malého auta, jako je Polo, může pořídit. Dříve výsada modelů luxusních značek, dnes poměrně běžná věc. Je libo hlídání mrtvého úhlu nebo adaptivní tempomat? Můžete ho mít.

Místo tradičních budíků můžete přikoupit displej, který má úhlopříčku 10,3 palce a umí zobrazovat hromadu údajů, nebo klidně velkou mapu, takže nemusíte neustále koukat na hlavní displej. Ten má velikost buď 6,5, nebo 8 palců a nepostrádá široké možnosti konektivity včetně podpory Apple CarPlay a Android Auto.

Polo se sportovní verzí GTI naštěstí neztratilo nic ze své praktičnosti. Interiér je dostatečně prostorný a nabídne dost místa i na zadních sedadlech. V dané třídě nezklame ani zavazadelník, který bez rezervy nabízí 351 litrů. Po sklopení sedadel ve druhé řadě naroste objem na 1125 litrů.