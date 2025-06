TEST MG GT 1.5 TGI – Exot se známou technikou

Pod kapotou si modré GT vozí přeplňovanou patnáctistovku s přímým vstřikem, která vznikla ve spolupráci General Motors se SAIC. Její verzi ostatně známe třeba z evropské verze MG HS a také z některých modelů Opelu. V GT je naladěná na 119 kW a 250 Nm a spolupracuje se sedmirychlostním dvouspojkovým automatem, poháněna jsou pouze přední kola. V Emirátech se prodává také základní verze s atmosférickou variantou motoru, která má výkon 84 kW a párovaná je s převodovkou CVT.

Stejně jako v HS je přeplňovaná patnáctistovka testovaného kousku hezky kultivovaná a také dobře odhlučněná. Ve výchozím režimu nejsou reakce motoru zrovna bryskní. Rozjezdy jsou plynulé, ale je potřeba se více opřít do pedálu, aby auto začalo zrychlovat, pak ale přijde příjemný zátah. Zrychlení jsem měřil pomocí GPS telemetrie RaceLogic a dostal se na 8,4 sekundy, o desetinu rychleji než udává výrobce.

Že má převodovka dvě spojky jsem poznal velmi rychle kvůli lehkému pocukávání v nízkých rychlostech, které zde ale není nijak zásadní a některé vozy třeba od německých značek si umí zacukat více. Stejná převodovka je také v evropském HS a v GT mi její naladění přišlo o něco lepší. Celkově jsem s její prací spokojen a při přepnutí do polohy S se reakce stanou o kus rychlejší a to i při rozjezdu. V tomto režimu také začnou fungovat pádla pod volantem pro sekvenční řazení.

MG GT 1.5 TGI | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Spalovací MG HS minulé generace jsme ve Světě motorů měli na roční test. A tak jsme měli čas odpozorovat, že technicky postarší motor umí jezdit docela úsporně, dokud se nevjede na dálnici. Tam už obrovský aerodynamický odpor SUV, které nemá žádné moderní prvky aerodynamické optimalizace, vede k vysoké spotřebě a také ztrátě pružnosti. No a GT má výhodu samozřejmě výrazně menší čelní plochy, ostatně na výšku měří 1.480 mm (HS 1. generace 1.685 mm, Octavia 1.470 mm). Ale zároveň se ani zde SAIC neobtěžoval přidat moderní prvky typické pro evropské vozy, jako třeba aktivní klapky v předním nárazníku nebo zakrytovaný podvozek.

Klasika má výhody

Právě menší čelní plocha má ale zásadní vliv, protože auto se na 130 km/h dostane s lehkostí a zachovává si slušnou pružnost i při vyšších rychlostech, není zde problém rychlé předjíždění. A především je slušná i spotřeba. Sedmirychlostní automat má docela krátké převody a i na sedmičku při 130 km/h točí 2.700 otáček. Při měření spotřeby jsem na dálnici D11 v noci jel opravdu v kuse 130 km/h a průměr se zastavil na 5,8 l/100 km, v běžném provozu je ještě o trochu nižší. Pro srovnání, HS první generace ve stejné situaci žralo kolem 8 litrů. Na okreskách jsem se běžnou defenzivní jízdou dostal dokonce na 4,7 l/100 km, svižnějším tempem to pořád je kolem 5 - 5,5 litrů. Nádrž má kapacitu 50 litrů, takže i dálniční dojezd je v pohodě přes 800 kilometrů.

MG GT stojí na platformě Patac-K, která vznikla ve spolupráci SAIC s General Motors a vychází z její platformy GM Delta. Tu z Evropy známe díky vozům Opel Astra J, Opel Zafira minulé generace, Opel Meriva a pár dalších modelů značek spadajících pod GM. Konstrukce podvozku je klasická s McPhersonem vepředu a s vlečenými rameny s torzní tyčí vzadu. Auto stojí na jiném základu než HS, které dostalo dedikovanou SUV platformu z vlastního vývoje SAIC.

MG GT 1.5 TGI | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

V Česku oficiálně prodávaná MG mě obvykle potěšila komfortně naladěným podvozkem, jakkoliv to bylo na úkor schopnosti rychlejší jízdy. GT je v tomto ohledu podobné a ve vyšších rychlostech se umí opravdu hezky zhoupnout na nerovnostech, jako to očekávám od lepších evropských aut. Horší je to v nižších rychlostech, kde GT má na rozbitém povrchu tendence začít trochu poskakovat a bubnovat od zadní nápravy, nejde ale o nic zásadního a i zde bych auto považoval za docela komfortní. Svůj vliv budou mít i docela malá 17“ kola s normální pneumatikou. Odhlučnění kabiny je lepší průměr, v nižších rychlostech jsou slyšet pneumatiky, na dálnici už spíše svist od protínaného vzduchu ale ne tak, aby to bylo otravné.

S MG HS první generace nemá smysl se pokoušet o nějaké rychlejší svezení, protože jeho podvozek to zejména na rozbitějších silnicích prostě nezvládá. GT ani přes svůj rychlý název není zrovna sportovní model, ale v zatáčkách je to úplně jiný příběh. Ne tím, že by byl podvozek výrazně schopnější, ale už jen tím že je auto celkově nižší a má tedy i nižší těžiště. Náklony karosérie jsou zcela minimální, auto nemá velké sklony k nedotáčivosti a řízení je dostatečně přesné, aby se rychlé průlety zatáčkami daly i trochu užít. V tomto ohledu je rozdíl od HS opravdu velký. A samozřejmě se počítá i lepší tuhost karosérie, v čemž pomáhá i zvolený druh karosérie s pevným zadním oknem.