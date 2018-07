Renault Clio R.S.18 – Inspirováno ve Formuli 1

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Minulou generaci ostrého Clia R.S. si pamatují snad všichni nadšenci do aut. A to zejména pro její skvělé jízdní vlastnosti a ovladatelnost, kterou lze sotva s využitím velkosériové techniky v daném segmentu vylepšit. Zatímco dvoulitrový točivý motor řady F, jehož kořeny sahají do raných 80. let, nabízel spíše sympatickou, než ohromující dynamiku, podvozek tohoto clia platí dodnes za perlu mezi všemi auty nejen segmentu B.

Oproti sériovému modelu se totiž lišil snad úplně ve všem. Nejen v daném segmentu nezvykle složitá přední náprava s dělenou těhlicí PerfoHub, hodná mnohem výkonnějšího vozu, ale také speciálně navržená zadní náprava s torzní příčkou se podepsaly pod vynikající ovladatelnost tohoto vozu. Jenže to celé mělo a má i stinné stránky. Minulé Clio R.S bylo z toho důvodu výrobně nesmírně drahé. A dnes po letech se specifické přední zavěšení kol dokáže prodražit. V porovnání s konvenčním pseudo McPhersonem tak generální oprava přední nápravy vyjde klidně na 30.000 korun, což je tak třikrát víc, než u běžného Clia.

Ušetříme, čímž vyděláme

Současné vydání Clia R.S. je vrcholnou verzí čtvrté generace. Ta se letos vyrábí už šestým rokem, ostré Clio pak pátým. Při jeho představení v roce 2013 skalním fandům ostrých Renaultů zatrnulo. Namísto točivého motoru dostalo Clio přeplňovaný čtyřválec spojený výhradně se samočinnou dvouspojkovou převodovkou EDC, vyvinutou ve spolupráci se společností Getrag. A to celé zasazené do pětidveřové karoserie, neboť třídveřovou Renault v této generaci Clia dodnes nenabídl. Aby toho nebylo málo, tak podvozek vozu je konstrukčně identický s běžnými verzemi. Tedy žádný PerfoHub, ale obyčejný modifikovaný McPherson, jaký má třeba i verze s motorem 0.9 TCe. Jakoby spíše než o ostrou verzi šlo o sportovnější variantu běžného modelu, byť jízdní výkony jsou díky přeplňované 1.6 Turbo (M5M) lepší než u předchůdce s obdobným výkonem. Holt přeplňování dělá s točivým momentem a zejména s jeho průběhem divy.

Právě fakt, že současné Clio R.S vyjelo v z hlediska zažitých zvyklostí u firmy Renault v nezvykle „ošizené“ formě, mohli si Francouzi dovolit vůz prodávat za relativně příznivou cenu. Ta v době uvedení na trh začínala na částce 565.000 korun. To končící Clio (pravda, v limitované edici Angel & Demon) startovalo o rok dříve na částce 639.900 korun. Jeho ultimativnost, tolik milovaná automobilovými nadšenci bohužel znamenala, že ve skutečnosti si jej koupil jen málokdo. To se současným Cliem R.S. byl v roce 2013 problém přesně opačný. Chtělo jej tolik lidí, že Renault neměl kde ta auta brát. Méně sportovnosti otevřelo cestu širší klientele, která by o předchůdci patrně vůbec neuvažovala. A jsme u jádra věci. To, co chtějí nadšenci, obyčejně nechtějí běžní motoristé a obráceně. Vtip je v tom, že těch běžných motoristů, kteří automobilku živí, je mnohem víc, než oněch „petrolheadů“, jak se blázni do aut přezdívají.

Ve znamení osmnáctky

Testované Clio R.S. s přídomkem 18 patří do limitované edice. Označení vozu odkazuje na tým Renault Sport Formule 1. Tomu odpovídá nezvyklá kombinace barev, kdy je celé auto oděno do černé metalízy, z níž opticky vyčnívají žlutě lakované části karoserie. Jmenovitě se jedná o lištu předního nárazníku a obou boků vozidla. Že se jedná o limitovanou edici, dokazuje pořadové číslo 0225 na prazích vozu. Ovšem kolik těchto aut bude vyrobeno, se v tiskové zprávě nikde nedočtete. Pokud navíc navštívíte stránky českého zastoupení Renaultu, zjistíte, že zájemce o Clio R.S. v současnosti ani nemá jinou možnost, než zvolit verzi R.S.18.

Za cenu 666.900 korun vůz nabízí velmi bohatou standardní výbavu. V sérii je tak například i metalický lak, tedy položka, jež je zcela běžné příplatkovou. Standardem je látkové čalounění. Kožené, které měl testovaný vůz, vyjde na dodatečných 25.000 korun. Spolu s ním získáte také vyhřívaná přední sedadla a výškově stavitelé sedadlo spolujezdce. Sedadla jako taková ale moc pohodlná nejsou. Tělo sice fixují skvěle, avšak zejména sedák by mohl být širší. I moje útlé tělo tak mělo nohy spíše na bočnicích, než na sedáku. Za dalších 5.000 korun měl vůz parkovací kameru vzadu spolu se senzory vpředu a vzadu.

Spíše než výbava je ale u takového auta důležitá jeho technika. Čím se vlastně liší verze R.S.18 od běžné varianty R.S 200, kterou jsme měli nedávno ve srovnávacím testu proti ostré Toyotě Yaris GRMN? Verze R.S.18 vychází z varianty Trophy. Ta je již tradičně nejostřejší v řadě sportovních Renaultů.

Za zmínku stojí zvýšený výkon motoru ze 147 kW na 162 kW při stejných otáčkách 6050/min-1. Navýšení se ale dočkalo i maximum točivého momentu. K dispozici je vrchol až 280 N.m při 2000 otáčkách za minutu. Ale pozor, pouze při zařazeném čtvrtém, případně pátém převodu. Jen při nich umí elektronika aktivovat funkci overboost. Při ostatních kvaltech, tedy od jedničky po trojku a také na šestku činí špička momentu 260 N.m. Standardní verze motoru nabízí vrchol točivého momentu o 20 N.m nižší při stejných otáčkách 2000 za minutu.

Uvedených zlepšených parametrů motor dosáhl odlišným softwarem jeho řízení a také větším a tudíž odlišným turbodmychadlem. Jiné je rovněž sání, které má klást minimální odpor pístům, stejně jako nové výfukové potrubí.

Co zůstává, je použití výhradně dvouspojkové samočinné převodovky EDC s šesti převody. Měla by však řadit rychleji až o 30 procent. Také manuální řazení by mělo být lepší, zásluhou zkrácení dráhy „pádel“ řazení. Zda tomu tak opravdu je ale posoudit nedokážeme…