První test letních pneumatik letošního roku pro malá auta: Žádný propadák, ale ani nadšení

Hned na úvod musíme říci, že žádná z 16 testovaných letních pneumatik o rozměru 185/65 R15 v testu nepropadla. Dvě pneumatiky si vysloužily celkové hodnocení „Chvalitebný“, zbylých 14 hodnotili testující a technici jako „dobrý“. Známku Chvalitebný si odnesly pneumatiky Bridgestone Turanza T005 a Vredestein Sportrac 5. Na třetím místě skončila pneumatika Michelin Crossclimate+. Testovaný rozměr pneumatik je vhodný zejména pro menší auta, například pro Škodu Fabia, ale také pro Dacii Sandero či Citrën Berlingo.

Co se hodnotí

ADAC ve spolupráci s ÖAMTC při testování pneumatik zohledňuje pět měřených kategorií. Každá z nich má však jiný vliv na celkové hodnocení pneumatiky. Hodnotí se chování na suchu, na mokru, dále se měří valivý odpor, určuje se vliv pneumatiky na spotřebu paliva a konečně se zohledňuje také odolnost proti opotřebení.

Nejvíce ovlivňuje celkové hodnocení pneumatiky její chování na mokru, a to hned 40 procenty. Dvaceti procenty se podílí chování na suchu a odolnost proti opotřebení. Zbytek, tedy valivý odpor a vliv na spotřebu paliva, mají oba po 10 procentech.

Hodnotí se známkami jako ve škole od 0,5 do 5,5. Výborné hodnocení znamená známku 0,5 až 1,5 včetně, chvalitebný 1,6 až 2,5, dobrý 2,6 až 3,5, dostatečný 3,6 až 4,5 a konečně nedostatečný 4,6 až 5,5. Aby to bylo přehlednější, je to barevně odlišeno od tmavě zelené, přes světle zelenou, žlutou a oranžovou až po červenou.

Na mokru maximálně „za dvě“

Jak už jsme napsali výše, největší vliv na celkové hodnocení má chování pneumatiky na mokré vozovce. Ani jedna z testovaných pneumatik nezískala v dané disciplíně hodnocení „výborný“. Hodnocení chvalitebný si odnesly čtyři pláště: Bridgestone Turanza T005, Vredestein Sportrac 5, Michelin Crossclimate+ a dále pneumatika Continental ContiPremiumContact.

Test pneumatik 185/65 R15 dle ADAC, respektive ÖAMTC Testovaná pneumatika Cena v Kč vč. DPH* Celkové hodnocení ADAC Suchu Mokro Valivý odpor Vliv na spotřebu paliva Odolnost proti opotřebení Výsledná známka ÖAMTC Podíl na celkovém hodnocení v procentech x x 20 40 10 10 20 100 Bridgestone Turanza T005 1.269 Chvalitebný 1,5 1,9 2,9 2,3 2 2 Vredestein Sportrac 5 1.491 Chvalitebný 2,3 2,2 2,5 2,1 1,5 2,1 Michelin Crossclimate+ 1.634 Dobrý 2,6 2,4 2,6 2,4 0,5 2,6 Goodyear EfficientGrip Performance 1.702 Dobrý 1,9 2,7 2,9 1,7 2 2,7 Firestone Roadhawk 1.034 Dobrý 1,5 2,8 2,9 2,5 2,5 2,8 Kumho Ecowing ES01 982 Dobrý 2,8 2,8 2,8 2 2 2,8 Maxxis Mecotra 3 929 Dobrý 1,9 2,8 2,4 1,4 2,5 2,8 Toyo Proxes CF2 1.086 Dobrý 2,2 2,8 2,3 2 2 2,8 Continental ContiPremiumContact 5 1.300 Dobrý 2,2 2,4 2,5 2,3 3 3 Falken Ziex ZE310 Ecorun 1.272 Dobrý 1,8 3 2,8 2,2 1,5 3 Semperit Comfort-Life 2 1.172 Dobrý 2,9 3 2,8 2,3 2,5 3 Giti GitiSynergy E1 1.049 Dobrý 2,8 3,2 2,1 1,6 2,5 3,2 Petlas Imperium PT515 1.122 Dobrý 3 3,3 2,7 2,3 2,5 3,3 Hankook Kinergy Eco 2 1.074 Dobrý 2,4 3,4 2,4 1,7 2,5 3,4 Pirelli Cinturato P1 Verde 1.311 Dobrý 2,3 3,4 2,5 2 2 3,4 Linglong Green-Max HP010 941 Dobrý 3 2,8 2,5 2,1 3,5 3,5 *ceny odrážejí internetovou nabídku

Jako výborná se ukázala pneumatika Bridgestone Turazna T005 v testu ovladatelnosti na suchu. Vredestein Sportrac 5 a Michelin Crossclimate+ zase excelovaly v hodnocení odolnosti proti opotřebení. Posledními „jedničkami“ se staly pneumatiky Firestone Roadhawk za ovladatelnost na suchu, Maxxis Mecotra 3 za vliv na spotřebu paliva a konečně Falken Ziex ZE310 Ecorun za odolnost proti opotřebení. Pro kupujícího pneumatiky je ale důležité, že žádný z testovaných plášťů neobdržel v žádné disciplíně horší hodnocení než „dobrý“.

Také pro dodávky

Německý ADAC ve spolupráci s rakouským ÖAMTC podrobil testům také letní pneumatiky o rozměru 215/65 R16C, určené primárně pro lehká užitková vozidla. Tady již výsledek zdaleka tak přesvědčivý nebyl. Největším problémem se ukázala ovladatelnost na mokru. V této disciplíně pneumatiky Hankook Vantra LT, respektive Kleber Transpro obdržely nejhorší možnou známku 5,5. Stejnou známku obě získaly také ve výsledném hodnocení. Naopak nejlépe si vedla pneumatika Apollo Altrust, která získala výslednou známku 2,8.