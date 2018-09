Mazda 6 2.5 Sky-G vs. Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM 180 – Volba srdcem

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Na první pohled to zní zvláštně… Proč že to srovnáváme benzinovou atmosféru Mazdy 6 s dieselovou Alfou Romeo Giulia? Že jsou to motory, které k sobě nepasují? A vlastně ve finále i oslovují jiné spektrum zákazníků? Vlastně ano, to všechno je pravda. Jenže pohony z dílen japonské a italské automobilky dává dohromady kromě obdobného výkonu i jedna vpravdě trochu smutná věc. Jde totiž o nesmírně zajímavá řešení, jejichž nabídka je na automobilovém trhu rok od roku chudší a chudší.

O čem je řeč? V době, kdy se všichni soustředí na downsizing a přeplňování, nabízí Mazda šestku stále s atmosférickým zážehovým motorem o objemu 2,5 litru a nebývale vysokým kompresním poměrem 13:1 A proti ní stojí Alfa Romeo Giulia, jejíž 2,2litrový přeplňovaný diesel je spřažen s pohonem zadních kol, který ve střední třídě mají vlastně jen prémiovky.

Připočtěme k tomu ještě nezaměnitelný design obou automobilek a jízdní vlastnosti orientované na sportovní řidiče a máme před sebou rozhodování, při kterém zákazník nechá rozum stranou a bude volit srdcem. Dokáže vyhlášená úspornost benzinových motorů Skyactiv konkurovat soupeři se vznětovým motorem? A jak moc je Giulia s dieselem vlastně sportovní? Že pružné zrychlení dopadne jednoznačně lépe pro jednu stranu? Není to tak úplně pravda. Ale pojďme popořadě...

Ušetřit na pořízení, nebo servisu?

Na úvod mi ještě dovolte krátké vysvětlení, proč že se ceníkové údaje Alfy Romeo nevážou k námi testovanému exempláři. Italská značka totiž před časem oznámila motorové korekce pro modelový rok 2019, avšak námi zkoušený vůz byl ještě předchozí specifikace. A protože chceme srovnat ceníky automobilů, které lze aktuálně koupit, nahradili jsme v tabulce testovaný diesel jeho výkonnější variantou, jež přijela jako odpověď na zpřísňující se emisní normy. O tom ale více v kapitole o motorech…

Pořizovací náklady Mazda 6 Alfa Romeo Giulia ZÁKLADNÍ CENA Motor 2.5 Skyactiv-G A/T (143 kW) 2.2 JDTM (140 kW) Stupeň výbavy/cena [Kč] Attraction/809.400 Super/1.085.000 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 - Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Elektricky ovládaná okna vpředu/vzadu [Kč] S S Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S S Klimatizace [Kč] automatická dvouzónová automatická dvouzónová Kola 17" hliníková 17" z lehkých slitin Metalíza [Kč] 14.900 27.000 Mlhová světla [Kč] S S Palubní počítač [Kč] S S Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] S 20.000 Rádio [Kč] S S Rezervní kolo [Kč] - - Navigace [Kč] S 28.000 Tempomat [Kč] S S Volant kožený [Kč] S S Vyhřívání sedadel vpředu [Kč] S 20.500/Paket Zima SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 52.941/33.492 36.905/12.343 Přední/zadní nárazník [Kč] 14.705/16.311 14.762/13.673 Přední blatník [Kč] 6639 6.776 Čelní sklo [Kč] 20908 13.794 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 3933 + 353 4.804 + Přední/zadní tlumiče [Kč] 6360/5221 17.303/21.054 Hodinová sazba v servisu [Kč] 730 - Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 23.524 16.201 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 3/3/12 2/3/7 Prodloužená záruka - -

Pokud jde o srovnávané motorizace, u obou automobilek je pořídíte již s druhým výbavovým stupněm. V případě Mazdy 6 je to po omlazovací proceduře premiéra, do té doby se totiž 2,5litrová atmosféra pojila výhradně s nejvyšším stupněm Revolution TOP. Dnes už se bavíme o verzi Attraction, která startuje na částce 809.400 Kč. Vznětovou dva-dvojku Alfy můžete mít od výbavy Super, která se pod milion nevejde, stojí minimálně 1.085.000 Kč.

I když jde „jen“ o druhý výbavový stupeň, vše důležité už dostanete v ceně. V přiložené tabulce můžete vidět, že Mazda získává drobnou výhodu. Zatímco automatická dvouzónová klimatizace, mlhovky, tempomat či kožený volant jsou standardní výbavou obou exemplářů, za parkovací senzory vpředu a vzadu, vyhřívané sedačky či navigaci si u Alfy musíte ve srovnání s Mazdou ještě připlatit. Propastný je i rozdíl v ceně metalického laku, který u Italů stojí 27.000 Kč. I prémiový červený lak Mazdy stojí méně, konkrétně 22.300 Kč. Pokud byste naopak chtěli specialitku od Alfy, připravte si na trojvrstvou metalízu 65 tisíc! Zatímco v šestce můžete mít po faceliftu i head-up displej promítající údaje na čelní sklo, v ceníku Alfy tuto možnost vůbec nenajdete. To stejné platí i v případě LED světlometů, které v Giulii dostanete pouze vzadu, přední jsou vždy xenonové. Přesto všechno je italská cenovka sebevědomě vyšší.

Vzorek originálních náhradních dílů zase hraje lehce ve prospěch Alfy. Tak třeba v případě čelního skla se bavíme o rozdílu přes sedm tisíc korun ve prospěch Italů. Velký rozdíl zaznamenáte i při nákupu předního světlometu, avšak je třeba zohlednit, že v případě Mazdy jsou diodové. Podstatně dráže vyjde na Giulii sada tlumičů, tady se ovšem bavíme o aktivním systému odpružení. Bodík navíc získávají Japonci za záruku, jelikož na celé auto nabízí tři roky, na neprorezavění karoserie pak ve srovnání se soupeřem dokonce pět let navíc.