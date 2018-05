Renault Clio R.S. vs. Toyota Yaris GRMN – Jeden ryzí a druhý polovičatý

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Myslím, že to bylo s kolegou ze Světa motorů, s Matoušem Jelínkem, s nímž jsme si vyprávěli zážitky z minulého Clia R.S. Vyměňovali jsme si seznam naprosto průhledných záminek, abychom za volantem francouzského hot-hatche strávili co nejvíc času. Přesně si vybavuju poslední testovaný kousek – matně červený, široce rozkročený nádherný malý hatchback, který se tak strašně blížil závodním autům, až to nahánělo… Ale to vůbec ne, strach právě ani náhodou. Nebyla to přemotorovaná bestie, jízdu s Cliem R.S. jste si užívali i v běžných rychlostech, zpětná vazba od volantu a trakce přední nápravy a schopnost zatáčet… Něco neopakovatelného.

Video

Ano, neopakovatelného. Bohužel. Nové Clio R.S. je horší prakticky ve všem, Renault si sice mne ruce, jak se mu tenhle „hot-hatch“ prodává, ústup od tradic už ale nemohl být větší. To zní skoro jako závěr… No nic. A pak je tu Yaris GRMN, zvláštní designem (moc hezký fakt není), pojmenováním, výlučný technikou, limitovaným počtem vyrobených kusů (všech 400 evropských se už prodalo) a taky jízdními vlastnostmi. Tohle hot-hatch nepochybně je.

Nemístná cenovka vás zajímat už nemusí

I když se dále dočtete, že Toyota Yaris GRMN je opravdový hot-hatch a rychlé kolečko v Mostě byla velká sranda, chtít za tohle autíčko 850.000 Kč vypadá na první pohled jako nestoudnost. I na třetí. Toyotě tahle sázka na extrémní cenovku však vyšla, po limitce se jenom zaprášilo a jak už jsem napsal, Yaris GRMN už nekoupíte (celkem Toyota vyrobila 600 sportovních yarisů). Ani u nás. Pro český trh bylo určeno pět vozů a všechny už mají své majitele. A ještě, co znamená GRMN. Určitě to víte, luštit tuhle šifru mě však pořád baví. Takže, kamarádi, GRMN – Gazoo Racing Meisters of Nürburgring. Odkaz na tým WRC je fajn, ale ten Nürburgring mi přijde vtipný, ostatně jako celá GRMN zkratka. V seznamu výbavy překvapí absence tempomatu, ale popravdě, hlavně s přihlédnutím k nebývale vysoké cenovce. Jinak ho samozřejmě v podobném autě naprosto nepotřebujete, na dálnici se budete vydávat stejně jenom trpět.

Pořizovací náklady Renault Clio R.S. 1.6 Turbo/147 kW EDC Toyota Yaris GRMN 1.8 VVT-i/156 kW ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 586.900 Kč 850.000 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Litá kola [Kč] S (sedmnáctipalcová) S (sedmnáctipalcová) Tempomat [Kč] S X Automatická klimatizace [Kč] S S Zadní parkovací senzory [Kč] S S Parkovací kamera [Kč] 5000 S Vyhřívané přední sedačky [Kč] 5000 X Navigace [Kč] S S Mlhovky [Kč] S S Metalíza [Kč] 12.500 X SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 20.140/3142 11.064/9545 Přední/zadní nárazník [Kč] 7817/4433 14.841/14.196 Přední blatník [Kč] 4545 4193 Čelní sklo [Kč] 5594 7232 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 1817 + 455 5873 + 605 Hodinová sazba v servisu [Kč] 787 813 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 30.414 35.937 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5/3/12 3/3/12

Clio R.S. je levnější o neskutečných 263.100 Kč. Za to si můžete koupit ještě jedno clio, s dvanáctistovkou a druhou nejnižší specifikací Advantage. Výbava R.S. je podle očekávání velmi dobrá, víc než kdy jindy je totiž R.S. spíš vrcholným stupněm než svébytným top sportovním modelem, tempomat tedy nechybí.