Renault Scénic 1.3 TCe 140 – Starý známý s novou technikou

Právě mezinárodní jízdy Renaultu Scénic totiž byly mou první novinářskou štací za hranice, tenkrát do francouzského Bordeaux, kde jsme na domácí půdě značky zkoušeli čtvrtou generaci v krátkém i dlouhém (Grand Scénic) provedení. Tehdy tvůrci překvapili hlavně nasazením dvacetipalcových kol, která však nedělala paseku ani s malou zážehovou dvanáctistovkou a popravdě nepřinesla ani výrazný úbytek na jízdním komfortu.

Veskrze tak šlo o zdařilé auto. O to víc mě mrzí, že za poslední dva roky bych nové Scénicy na tuzemských silnicích napočítal na prstech jedné ruky. Když už se nějaký objeví, jde o některého z předchůdců, velkému úspěchu se u nás stále těší hlavně první generace. Ta totiž i po letech (poslední kusy opustily výrobní linky v roce 2003) patří k vyhledávanému zboží mezi většími rodinami zejména díky finanční dostupnosti.

Po dvou letech se čtvrtá generace modelu vrátila do redakční garáže díky nové zážehové třináctistovce, jež vznikala ve spolupráci se stříbrnými šípy. Motor 1.3 TCe nahrazuje v paletě jednotek dvanáctistovku, z níž fakticky vychází, pro plnění nejpřísnějších dojem má ale být doplněn třeba o filtr pevných částic. Jak pohon uzpůsobený normě Euro 6c funguje, jsme zkoušeli v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou nejen na českých okreskách, ale i dálnicích a v městském provozu.

Prostor pro každého

Jestliže si myslíte, že rodinná MPV sází hlavně na funkčnost a vnější design se řeší až někde na třiadvacátém místě, Scénic vás milerád vyvede z omylu. Testovaný exemplář v modré barvě s kontrastně zbarvenou střechou posazený na výrazných dvacetipalcových kolech poutá pozornost. Nemusel přitom slevit ze svého původního zaměření a nezačal se drát do rostoucího segmentu sportovně-užitkových vozů, jako se stalo u některých jeho konkurentů.

Jde přitom o dobře známou designovou filosofii francouzské značky, která nezapře inspiraci jinými modely. Příď s výrazným logem a LED denním svícením ve standardu připomíná Captur, stoupající linie bočních oken zase nechává vzpomenout na Kadjar. V případě Scénicu je doprovází ještě elegantně se svažující střecha. Záď zase myslí na praktičnost, víko zavazadelníku je obrovské, jak se pro potřeby velké rodiny sluší a patří. Doprovází jej „kapky“ v podobě zadních světlometů, které se mi líbí podstatné více než svítilny většího Grand Scénicu ve tvaru písmene L. Karoserii kolem dokola doprovází ochranné plasty, střecha je zase při absenci paketu Premium za 14.000 Kč standardní, nikoliv panoramatická. Standardem jsou i ona dvacetipalcová kola, což pro některé zákazníky může být značně omezující faktor.

Čím model vyniká, je kromě skvělého výhledu ven i bohatý vnitřní prostor. Hodně tomu pomohl nárůst rozměrů, Scénicu mezigeneračně narostl rozvor o 32 mm a o 20 mm si polepšila šířka. To s sebou přináší fakt, že i lidé vyšší než já se svými 176 cm si za volantem udělají pohodlí a nejsou omezováni v oblasti ramen ani nohou. Co do šířky vás totiž se spolujezdcem dělí pořádná porce místa, kterou vyplňuje posuvná středová konzola (v základní výbavě Zen s příplatkovým paketem Parking za 14.000 Kč, v testovaném provedení Intens již ve standardu). I když se v autě pohodlně rozvalíte až někam pod volant, prostoru u kolen budete mít po obou stranách pořád dostatek.

Byť jde o vcelku velké auto, uvnitř si nepřipadáte, že byste po vzoru SUV seděli výrazně vysoko. O to víc určitě potěší už zmiňovaný dobrý výhled, kterému pomáhá kupříkladu obrovské přední okno nebo zdvojené přední sloupky. Nohy bude muset spolujezdec uhnout na stranu jen v případě, kdy budete potřebovat otevřít schránku v palubovce. Tradiční otevírání tady totiž nahrazuje šuplík, který vám narazí do kolen, i když budete sedět hodně vzadu. Malou kaňku ale okamžitě přebíjí fakt, že napříč celým interiérem najdete 63 litrů odkládacích prostor. Zkrátka MPV se vším všudy!

+

Sedačky jsou přitom rozměrné a výrazně tvarované nejen vpředu, ale i pro cestující vzadu. Díky navýšené šířce se na zadní lavici posadí i tři dospělí, prostor pro nohy lze korigovat posuvnou zadní lavicí na úkor místa v zavazadelníku.

V interiéru sice sem tam ťuknete do tvrdého plastu, většina obložení je však tvořena z měkčených materiálů doprovázených elegantním prošíváním. Celkově ale zpracování sází spíše na jednoduchost a funkčnost, žádné módní výstřelky. Tím je snad jen vertikálně umístěný displej infotainmentu. Osobně jsem si na to vlastně zvyknul docela rychle a zejména s navigací mi to přijde jako fajn řešení. Horší je to ale v momentě, kdy chcete multimédia obsluhovat třeba přes Apple CarPlay. Služba se totiž neumí přizpůsobit displeji a tak její obraz zůstává horizontálně, jen se „scvrkne“ tak, aby se na displej vešel. Také dotykové plochy s ikonkami bych ocenil spíše na straně řidiče, když jsem jel v autě sám, vyžadovalo přepínání mezi nabídkami hodně pozornosti.

Důležitým faktorem při výběru rodinného partnera je právě zavazadelník. Ten v případě Scénicu pojme v základu 506 litrů, avšak objem lze navýšit díky posuvné zadní lavici na 637 litrů. A když tlačítkem v kufru či prostřednictvím infotainmentu sklopíte zadní sedačky zcela, dostane se vám velkorysých 1554 l prostoru s rovnou ložnou plochou. Víko zavazadelníku je sice velké, nakládání větších předmětů může zkomplikovat snad jen menší otvor kufr. Ještě dodejme, že pod podlážku uvnitř se vejde sedmnáctipalcová dojezdová rezerva, jíž v ceníku najdeme za příplatek 3.000 Kč.