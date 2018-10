Škoda Fabia Combi 1.0 TSI 81 kW DSG Monte Carlo – Nejlepší z rodu

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Malá mladoboleslavská Škoda Fabia oslaví v příštím roce dvacetiny. V září 1999 byla ve Frankfurtu představena první generace, po níž následovalo druhé (2007) a třetí (2014) vydání. To poslední před sebou mělo nelehký úkol. Druhá generace Fabie totiž pro svou disproporčnost nebyla žádným designovým hitem a spokojit se musela i s technikou svého předchůdce.

Třetí generace dokázala tyto nedostatky eliminovat. Fabia je sice ve srovnání s koncernovými sourozenci pořád o něco vyšší a nepůsobí možná tak dynamicky, přijela ale v hezčím balení, které minimálně po optické stránce modelu prospělo. Technika v útrobách navíc využívá některé prvky modulární platformy MQB, byť musíme uznat, že Polo či Ibiza už stojí na podstatně modernější architektuře, u nich už to je MQB komplet.

Nedávná omlazovací procedura změnila auto zvenčí jen hodně nenápadně. To podstatné se odehrálo v nabídce pohonných jednotek. Chcete-li nejnovější Fabii, pořídíte ji již výhradně s litrovým tříválcem. Nabídku jednotek otevírají motory MPI, na které navazují přeplňovaná TSI. To nejsilnější má výkon 81 kW a jako jediné jej můžete mít se samočinnou převodovkou.

A právě takovou motorizaci jsme nedávno podrobili tradičnímu redakčnímu testu. Náš exemplář nejenže dostal vrcholovou výbavu Monte Carlo, ale také karoserii kombi, která má v případě Fabie hodně nejistou budoucnost. Malé kombíky v posledních letech celkově příliš netáhnou, třeba v nabídce koncernu je Fabia Combi jediná svého druhu. A jiné to nebude ani ve světě, zástupce tohoto segmentu byste napočítali na prstech jedné ruky. I proto se stále více spekuluje, že nový městský crossover, který Škodovka chystá z konceptu Vision X, bude nepřímým nástupcem kombíku Fabie. Ještě než se budoucnost tohoto auta definitivně vyřeší, pojďme se s jeho vrcholovým provedením podrobně seznámit.

Drobné ladění

Žádnou revoluci po vzoru rozdělených předních světlometů nečekejte, avšak právě svítilny se u omlazené Fabie měnily. Zatímco doposud měl vůz k dispozici pouze diody pro denní svícení, dnes už LED technologii nalezneme vpředu i vzadu, minimálně tedy v testované verzi Monte Carlo či stupni Style. Přední světlomet je vlastně rozdělen na tři části: spodní diodový pás obstarává denní svícení, nad ním najdeme svítilnu pro odbočování (funkce Corner) a vedle „ledku“ pro potkávací a dálkové světlo. U světla couvacího, mlhovky či směrovky Fabia i nadále sází na konvenční žárovky.

Ve srovnání s předchozím vydáním Fabia lehce podražila. Rozdíl v ceně se sice může vyšplhat až na 23 tisíc korun, v případě 1.0 TSI 81 kW ve výbavě Monte Carlo se ale bavíme o nárůstu ceny „jen“ o pět tisíc korun. Ve všech výbavách je nárůst ceny kompenzován bohatší standardní výbavou. Právě testované Monte Carlo si ve srovnání s předchůdcem polepšilo o LED přední a zadní světla, dodatečné odhlučnění, černou stropnici interiéru, osvětlení středové konzole či červené prošití výplní dveří.

+

Za karoserii kombi se připlácí 14 tisíc korun, přičemž ve výbavě Monte Carlo dostanete kupříkladu automatickou klimatizaci, multifunkční kožený volant, černá šestnáctipalcová kola z lehké slitiny, černé detaily včetně mřížky chladiče, zadní spoiler v barvě karoserie, bluetooth připojení, audiosystém se šesti reproduktory, zadní parkovací senzor či zatmavená zadní okna. Při volbě nejvyšší výbavy přijde kombík na 434.900 Kč.

Při projíždění ceníku však zjistíte, že za některé prvky, které byste zprvu brali za samozřejmost, je nutné si připlatit. Určitě bychom doporučili balíček Monte Carlo Plus v hodnotě 22.000 Kč, který přijde na deset tisíc a obsahuje tempomat, světelný a dešťový asistent či bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla. Za příplatek 5.800 Kč je vyhřívání předních sedaček a ostřikovačů čelního skla, 3.200 Kč zase dáte z a loketní opěrku vpředu. Zadní parkovací senzor máte ve standardu, pokud byste však chtěli i přední, připravte si dalších 8.000 Kč. A pokud patříte mezi náročnější a chtěli byste tempomat adaptivní, ve verzi Monte Carlo za něj dáte nemalých 13.800 Kč. Přitom ve výbavě Style stojí podstatně méně – 4.800 Kč. Podíl na ceně testovaného exempláře má i červený metalický lak Velvet za 23 tisíc korun či panoramatické střešní okno za 16.000 Kč.

Praktičnost zůstala

I po faceliftu zůstává třetí generace Fabie autem s překvapivou praktičností, která se minimálně pocitově ještě zlepšila. Na zadní lavici jsem si ve srovnání s předchůdcem, kterého jsme postavili proti novému Polu, nepřipadal co do šířky až tak utiskovaně. Zároveň lze pochválit i pohodlné sezení, a drobnou rezervu před koleny i nad hlavou, kde příliš neomezovala ani panoramatická střecha. Myslete ale na to, že ani kombík není nafukovací, tudíž dozadu sice tři urostlé dospělé posadíte, na cestu za mořem to ale úplně není.

Chytrá řešení z dřívějška si zachoval i zavazadelník, jenž v základu pojme sympatických 330 litrů, při sklopení zadní lavice se dostaneme na hodnotu 716 litrů. Minusem kufru je snad jen schod, jenž vznikne po sklopení sedaček. Chcete-li docílit ideálně rovné ložné plochy, nezapomeňte v ceníku zaškrtnout mezipodlahu zavazadelníku, jež přijde na 3.400 Kč. V kufru nechybí věšáky, boční kapsy či přihrádka na drobnosti, zavazadelník tedy bez problému poslouží i malé, avšak náročnější rodině.

Ve srovnání s předchůdcem se bohužel nezměnilo nic co do materiálů, i tady tak musíte počítat s tvrdými plasty všude kolem. Pochválit lze posez za volantem, který se ve srovnání s druhou generací zlepšil opravdu dramaticky. Doma Fabii druhé generace máme. A že jsem se s ní něco najezdil… v novém vydání už řidič nemusí být tak vzpřímený, řidičskou pozici si lze mnohem více přizpůsobit a celkově mám pocit, že je tu všechno tak nějak víc na dosah ruky.

Na mysli mám třeba 6,5“ obrazovku multimediálního systému Swing, který už v základu umí Apple konektivitu a má zdířku pro USB a SD kartu. Bezpříplatkově je navíc kombinován se systémem Surround o šesti reproduktorech, které hrají velmi dobře. Kdyby vám ani to nestačilo, můžete si připlatit za Swing Plus či rovnou Amundsen s navigačním systémem a online připojením na jeden rok. To už se ale bavíme o další položce za 15.500 Kč.