Škoda Karoq 1.5 TSI vs. 2.0 TDI – Je lepší benzin, nebo nafta?

Škoda Yeti byla do loňského roku jasně nejprodávanější SUV na českém trhu, a přesto se ji výrobce rozhodl kompletně proměnit. Na trh v říjnu dorazil model Karoq, který nepřijel jen s jiným jménem, ale také se zcela přepracovaným designem, modernější technikou a větší karoserií.

Navzdory této revoluci se i Karoq stal okamžitě hitem, v době zahájení prodeje na něj automobilka evidovala přes 3.500 objednávek. Největší zájem byl o zážehový čtyřválec 1.5 TSI (110 kW), následovaný turbodieselem 2.0 TDI stejného výkonu. Obě varianty se nám nezávisle na sobě na čas zastavily v redakční garáži, a tak jsme se rozhodli je porovnat a najít jejich silné a slabé stránky.

Proti yetimu konzerva

Testované kousky se přitom nelišily jen agregátem ve svých útrobách, ale také barvou karoserie. Jestliže naftový exemplář byl vyveden v povedeném červeném odstínu Velvet (za poměrně tučný příplatek 23.100 korun), benzinový kousek byl lakován elegantní béžovou metalízou Cappuccino za 15.300 Kč.

Nám osobně víc sedla červená barva, která zdůrazňuje rysy auta, zatímco v béžové Karoq vypadá až příliš usedle. Buď jak buď, musím se přiznat, že Karoq na nás působí mnohem obyčejněji než předchozí Yeti, který měl zvlášť ve své předfaceliftové verzi osobitý styl. A ten Karoqu prostě tak nějak chybí. Novinka zkrátka vypadá příliš obyčejně, zaměnitelně. Jediným nápaditým detailem jsou tak rozdělená hlavní světla, která se nám líbí, naopak zadní světla bychom za nás doporučili přepracovat. Kvůli úzkému „cancourku“ (nebo „ocásku,“ chcete-li) prostupujícímu do víka kufru vynikne velká masa plechů, kterou narušuje leda prolis nad registrační značkou, což ve výsledku není příliš elegantní. Pravdou ale je, že se tím Karoq odlišil od většího Kodiaqu a hlavně od sesterského Seatu Ateca.

Souhlasíme však s názorem, že z bočního pohledu nabízí Karoq přece jen vyváženější proporce než větší Kodiaq. Oproti němu je mimochodem s délkou 4.382 mm, výškou 1.603 mm a šířkou 1.841 mm o 315 mm kratší, o 73 mm nižší a 41 mm užší. Rozvor 2.638 mm (2.630 mm u verze 4x4) je pak o 150 mm kratší než u většího škodováckého SUV. Naopak ve srovnání s Yetim se novinka natáhla o 160 mm, snížila o 88 mm a rozšířila o 48 mm. Rozvor se oproti předchůdci prodloužil o 60 mm.

Škoda Karoq – srovnání rozměrů s dalšími modely značky Model Škoda Karoq Škoda Kodiaq Škoda Yeti Délka (mm) 4382 4697 4222 Šířka (mm) 1841 1882 1793 Výška (mm) 1603 (1607) 1655 1691 Rozvor (mm) 2638 (2630*) 2791 2578 Objem zavazadelníku (l) 521/1630** 650/2065*** 310/1475 *S pohonem 4x4 **S běžnými zadními sedadly ***V pětimístné verzi

Jednoduše a logicky

Právě s větším Kodiaqem nemá Karoq uvnitř zase až tak moc společného, jak by se mohlo možná zdát, kritiku unifikace vzhledu si tahle dvojka nezaslouží. Vždyť palubní deska je řešena zcela jinak, v obou modelech jsou možná vertikálně orientované výdechy ventilace, Karoq ale nevyužívá prolomenou horní hranu nad středovým tunelem, naopak dává více na odiv obrazovku multimediálního systému. Menšímu mladoboleslavskému SUV také chybí ozdobný dekor, prostor před spolujezdcem oživuje jen vodorovná lišta. I tak však musíme říct, že se nám interiér Karoqu líbí, byť ten v Kodiaqu působí přece jen luxusněji. Výběr materiálů v nástupci Yetiho je možná slušný, oceňujeme měkčené plasty, třeba madla ve dveřích jsou ale pro Škodovky typicky lacině působící. A lícování některých panelů také není zrovna ideální.

Z hlediska uživatelské přívětivosti je to ale škodovácká klasika, do Karoqu prostě sednete a jedete, tlačítka jsou logicky rozmístěna, a tak ovladače rychle najdete, aniž byste byli na koncernovou logiku zvyklí. A přece by to šlo ještě lépe, protože oba testované exempláře byly vybaveny vrcholným multimediálním systémem Columbus s 9,2palcovým displejem, který postrádá klasické ovladače a má jen dotykové panely po stranách. Nemůžeme si pomoci, ale otočné voliče upravující hlasitost rádia nebo přibližující mapu navigace jsou z uživatelského hlediska zkrátka lepší. Proto berte raději navigaci Columbus (standard pro Style, 11.100 Kč pro Ambition), která možná má menší osmipalcovou obrazovku, jenže ta naprosto stačí a navíc si klasické otočné ovladače uchovala. Pracovat se vám s ní tak bude lépe.

Za volantem se sedí výše, jak je u SUV obvyklé, oceňujeme široký rozsah nastavení volantu a sedačky, čímž se novinka liší proti Yetimu, v němž pozice za volantem byla notně kompromisní. Vyšší posaz navíc napomáhá dobrému výhledu z auta, bez výhrad to ale není. Vnější zpětná zrcátka napojená na sloupky A vytváří vcelku velkou plochu, přes níž toho není moc vidět. A také nám vadí, že jsou sice možná vysoká, ale poněkud úzká.

Co se týče sedadel, tak k těm vpředu nemáme výhrad, sedí se v nich pohodlně i na delších cestách, byť jsou celkově měkčí. Horší je to však vzadu, konkrétně u červeného kusu s příplatkovými sedadly VarioFlex, dodávanými pro testovanou verzi Style za 8.600 Kč (9.000 Kč pro Ambition). Tři oddělené, posuvné a vyjmutelné sedačky totiž můžeme doporučit jen těm, co jejich výhod opravdu využijí. Kvůli krátkému sedáku, nízkému a úzkému opěradlu zad se zde dospělým nesedí pohodlně, a tak je to opravdu spíše jen řešení pro rodiny s dětmi. Výchozí klasická lavice je v tomto ohledu pro dospělé cestující určitě pohodlnější. Na druhou stranu v béžovém exempláři zase byly příplatkové sklopné stolky zabudované do předních sedadel (+1.300 Kč), které ukrajují prostor pro kolena pasažérů vzadu. Dětem, kterým jsou primárně určeny, ale vadit nebudou.

Odlišná zadní sedadla testovaných exemplářů znamenají i rozdíly v oblasti zavazadlového prostoru. K běžné lavici totiž dostanete krycí plato, zatímco k VarioFlexu krycí roletku. A obě varianty se liší také objemově. S běžnými sedadly máte pevně stanovený (na poměry třídy parádní) objem 521 litrů, zatímco s VarioFlexem lze podle polohy sedadel zvětšit kufr ze 479 na 588 litrů, tyto sedačky lze totiž v podélném směru posouvat o 150 mm. Když pak sedadla z auta zcela vyjmete, získáte prostor velký až 1.810 litrů, zatímco u standardní lavice je to 1.630 litrů.

Škoda přitom jako již tradičně myslí i na praktické prvky. K dispozici je tak vedle dvojitého dna nebo kapes v podbězích také několik háčků na tašky nebo třeba za 1.000 Kč dodávaný oboustranný koberec. Množství odkládacích prostorů najdeme také v kabině, byť třeba schránka před spolujezdcem není z největších. Šikovný je ale třeba šuplík pod sedadlem spolujezdce s prostorem pro deštník.