Volvo a Polestar jdou proti všem. Pořád si myslí, že za 10 let skončí spalováky
Zatímco drtivá většina zástupců automobilek chce přehodnocení konce prodeje nových aut se spalovacími motory v EU v roce 2035, Volvo s Polestarem trvají na původním termínu. Důvody jsou nasnadě.
Evropská komise v minulých letech nastavila velmi ambiciózní cíl, v jehož rámci má v roce 2035 dojít k faktickému zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory. Prodeje elektrických aut jsou ovšem výrazně pomalejší než se očekávalo. Aktuálně drží okolo 15 procent evropského trhu, přičemž i za deset let velmi pravděpodobně nebudou mít ani polovinu.
Automobilky to už, zdá se, pochopily, teď je však nutné přesvědčit evropské politiky a úředníky, že elektromobilita je zkrátka běh na dlouhou trať.
Světoví výrobci už s politickou reprezentací na tohle téma aktivně diskutují. Přesto se najdou tací, kterým původně stanovený termín vyhovuje.
Volvo a Polestar jsou totiž jediné mainstreamové značky, které se podepsaly pod otevřený dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von Leyenové, jež žádá, aby se rok 2035 skutečně stal koncem nových automobilů na fosilní paliva. Přidali se k nim i zástupci více než 150 dodavatelů komponent na elektrické vozy, kteří též požadují, aby EK ze svých původních požadavků neslevovala.
Michael Lohscheller, generální ředitel Polestaru, uvedl: „Cíl EU ukončit prodej nových spalovacích vozů do roku 2035 byl zlomovým bodem. Dal jasný směr průmyslu, investorům a jistotu spotřebitelům. Přehodnocení by nyní vyslalo opačný signál, že Evropu lze přesvědčit, aby se vzdala vlastních závazků. To by nejen poškodilo klima. Poškodilo by to schopnost Evropy konkurovat.“
Místo odložení termínu signatáři požadují zaměření na „silnější průmyslovou a poptávkovou politiku pro zajištění konkurenceschopnosti Evropy v globálním závodě o elektromobilitu“.
Další zmínili, že odstoupení od cíle pro rok 2035 „naruší důvěru investorů, zastaví dynamiku a předá dlouhodobou výhodu globálním konkurentům“.
Uvedli, že některé regiony, jako zejména Čína, se již v oblasti elektromobilů posunuly rychleji a s větším strategickým zaměřením. Dodali též, že pokud by Evropa po roce 2035 vsadila na méně účinné, přechodné technologie v podobě hybridů a plug-in hybridů, riskovala by hlubší závislost a ztrátu globálního vlivu.
Objektivně je ovšem nutné uvést, že minimálně z hlediska prodejů je rok 2035 již několik let považován za nereálný. Naopak posunutí termínu na později nás může alespoň částečně vymanit ze současné závislosti na Číně, která kontroluje většinu těžby a zpracování surovin na výrobu akumulátorů, v které mimochodem také dominuje. Závislost na státech těžících ropu bychom tak vyměnili za jinou, možná mnohem nebezpečnější.
Zdroj: AM-Online, video: auto.cz, foto: auto.cz, Volvo, Polestar