Budeme jezdit v autech z odpadků? Nová pravidla pro recyklaci aut schválena!
Europoslanci dnes podpořili nová pravidla pro opětovné použití a recyklaci v automobilovém průmyslu, cílem je zvýšit odolnost automobilového průmyslu. Nová pravidla se budou vztahovat na celý životní cyklus vozidel, od návrhu až po zpracování na konci životnosti, uvedl Evropský parlament (EP) v tiskové zprávě.
Pro návrh nařízení hlasovalo 431 europoslanců, 145 jich bylo proti a 76 se zdrželo. Jeho cílem je podpořit přechod automobilového odvětví na oběhové hospodářství, má tedy snížit dopad výroby a likvidace vozidel na životní prostředí a posílit udržitelnost odvětví recyklace aut. Konkrétní pravidla se budou vztahovat na všechna vozidla s výjimkou vozidel zvláštního určení, vozidel navržených a vyrobených pro použití ozbrojenými silami, civilní obranou, hasičskými a záchrannými službami a vozidel historického a zvláštního kulturního významu.
Z českých zástupců v EP návrh podpořilo osm europoslanců: Jan Farský a Danuše Nerudová (STAN), Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář (TOP 09) i Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z nejsilnější europarlamentní frakce EPP, dále Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR).
Proti návrhu usnesení byli z českých zástupců europoslanec za Motoristy Filip Turek a europoslankyně Nikola Bartůšek, která kandidovala za Přísahu (oba z frakce Patrioti pro Evropu), a Ivan David zvolený za SPD z krajně pravicové frakce Evropa suverénních národů (ESN). Hlasování se zdrželo šest europoslanců z hnutí ANO, kteří jsou členy frakce Patrioti pro Evropu, nezařazení europoslanci Ondřej Dostál a Kateřina Konečná (Stačilo!) a také Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených.
Nová vozidla by měla být konstruována tak, aby bylo možné co nejvíce dílů a součástí snadno demontovat v autorizovaných zařízeních pro nakládání s odpady za účelem jejich výměny, opětovného použití, recyklace, repasování nebo renovace, pokud je to technicky možné.
Europoslanci rovněž chtějí, aby plast použitý v každém novém typu vozidla obsahoval minimálně 20 procent recyklovaného plastu do šesti let od vstupu pravidel v platnost. Tento povinný podíl by měl být podle EP zvýšen na 25 procent do deseti let od vstupu nařízení v platnost, pokud splnění tohoto cíle neztíží nadměrné ceny potřebných recyklovaných plastů.
"Parlament podporuje oběhové hospodářství v automobilovém odvětví. Abychom předešli nadměrnému zatížení průmyslu, stanovili jsme si realistické cíle a zajistili méně byrokracie a spravedlivou soutěž," uvedli zpravodajové návrhu, německý europoslanec Jens Gieseke z frakce Evropské lidové strany (EPP) a jeho litevský kolega Paulius Saudargas ze stejné politické skupiny.
"Evropská komise přišla s návrhem, který byl zcela špatný. Dokázala, že je hrobařem evropského autoprůmyslu," řekl českým novinářům ve Štrasburku europoslanec Alexandr Vondra (ODS) z frakce ECR. "Socialisticko-zelené regulace a šílené ambiciózní návrhy na recyklaci, které by zase jenom zdražily auta a poslaly průmysl do kytek, se nám ale podařilo významně omezit a zároveň se nám podařilo ochránit práva majitelů automobilů," dodal Vondra, který je stínovým zpravodajem návrhu.
Evropská komise (EK) přišla s návrhem nařízení v červenci 2023 a Rada EU, která zastupuje členské státy, už přijala své stanovisko na začátku léta. Nyní se tedy očekává, že v nejbližší době začnou tzv. trialogy, tedy vyjednávání mezi EP, EK a Radou EU.
V roce 2023 bylo v EU vyrobeno 14,8 milionu motorových vozidel, 12,4 milionu vozidel bylo registrováno. Na silnicích Evropské unie jezdí 285,6 milionu motorových vozidel a každý rok dosáhne konce své životnosti přibližně 6,5 milionu vozidel.