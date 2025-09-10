Registrace nových aut v srpnu v Německu: Králem automobilový důchodce
Na největším automobilovém trhu v Evropě panuje domácí Volkswagen, který v srpnu obsadil první tři pozice mezi modely. Nejprodávanějším se přitom stal vůz, který to má, lidově řečeno, za pár.
Zatímco na českém trhu má neochvějné postavení mladoboleslavská Škoda, o něco slabší, přesto stále dominantní postavení si v Německu udržuje Volkswagen, který si v srpnu připsal 18,1procentní podíl. Dařilo se také BMW s 9% podílem, které si meziročně polepšilo o 15,3 procent, či Fordu (4,5 procent a +10,6 %).
Naopak Mercedes-Benz se musel popasovat s 1,5procentním propadem, jeho tržní podíl přesto stále dosahuje 9,2 %. Propadl se také Opel (-9,9 %), který má na německém trhu 5,3procentní podíl.
Nejúspěšnější importovanou značkou je dlouhodobě Škoda. Ta v osmém měsíci letošního roku v Německu zaznamenala 14.472 registrací a sedmiprocentní podíl. Na paty jí ovšem šlape sesterský Seat s 12.725 vozy a 6,1procentním podílem. V tomhle případě jsou ovšem výsledky zkresleny tím, že registrace zahrnují i vozy Cupra, což ostatně vidíte i v tabulce nejprodávanějších aut. I proto leon přeskočil Škodu Octavia.
Citroën evidentně slaví úspěch s novým C3, v srpnu totiž zaznamenal 4054 registrací (tržní podíl 2,0 %), což je o 36 procent více než loni. Dařilo se také Dacii (5198 aut/+15,5 % a 2,5% podíl), Renaultu (4073 vozů/+10,9 %/2,0 %) a Fiat (4379 aut/+7,9 %/2,1 %). Mezi poraženými zahraničními značkami najdeme naopak například Peugeot se 4285 registracemi (-12,1 % a 2,1procentní podíl), Kiu (4822 aut/-11,5 %/2,3 %), Hyundai (7385 vozů/-7,2 %/3,6 %) a Toyota s 6354 registracemi (-6,6 % a 3,1procentní podíl na trhu).
Celkem bylo v srpnu v Německu zaregistrováno 207.229 nových osobních automobilů, což je meziročně o 5,0 % více. Firemní zákazníci tvořili 64,4 %, na soukromé připadá zbytek. U nás byl v srpnu poměr více vychýlen směrem k firmám (73,2 vs. 26,8 %).
Elektromobily tvořily 19 procent všech registrací (39.367 aut), nejžádanější byly hybridy s 82.578 kusy (meziročně o 19,1 % více). Do této kategorie nicméně spadají i mild-hybridy, čísla nejsou tudíž příliš vypovídající.
Zážehové motory bez elektrifikace mají podíl 27,6 % (57.253 aut a propad o 18,2 %), dieselů bylo 27.219 (13,1 % a -9,2 procent). Velmi se naopak dařilo plug-in hybridům, které si díky 23.973 autům připsaly 11,6procentní tržní podíl a meziroční růst o 76,7 procent.
Nejprodávanějším modelem se stal Volkswagen T-Roc, jehož první generace přitom vychází z modelu Golf VII z roku 2012. Nástupce se ovšem již před několika dny představil. V rámci koncernu Volkswagen se bude jednat o první vůz s klasickým hybridem, který bude vycházet z přeplňovaného čtyřválce 1.5 TSI.
|Registrace nových aut v Německu v srpnu 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Volkswagen T-Roc
|7001
|2.
|Volkswagen Golf
|4632
|3.
|Volkswagen Tiguan
|4389
|4.
|Opel Corsa
|4007
|5.
|BMW X1/iX1
|3497
|6.
|Seat/Cupra Leon
|3120
|7.
|Audi A3
|2901
|8.
|Volkswagen Polo
|2660
|9.
|Volkswagen Passat Variant
|2619
|10.
|Škoda Octavia
|2559
|Zdroj: KBA
Špatně si nevede ani osmá generace kompaktního Volkswagenu Golf, za kterým se drží mladší SUV Tiguan. Do desítky nejlepších se dostala také Škoda Octavia.
Zdroj: KBA a Motor1, video: auto.cz, foto: