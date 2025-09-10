Nová Omoda 9 je oficiálně v Česku: Je to luxus za rozumnou cenu. A s ohromným výkonem!
Již dříve avizovaná Omoda 9 se tento týden oficiálně představila v české kotlině. Za zaváděcí cenu 1.199.999 korun nabízí vyspělý plug-in hybrid i bohatou výbavu. Běžná cena je o necelých sto tisíc korun vyšší.
Značka Omoda patří stejně jako Jaecoo do portfolia skupiny Chery. Až dosud se na českém trhu nabízel pouze jeden model, a sice kompaktní crossover Omoda 5. Pohání jej buď spalovací motor, nebo elektromotor. Nyní ale dostává většího, dražšího a lépe vybaveného sourozence Omoda 9. Jedná se o SUV střední třídy, velikostně a vlastně i technicky odpovídající třeba Škodě Kodiaq, Volkswagenu Tiguan, Renaultu Austral nebo Peugeotu 5008.
Pokud zůstaneme u Omody, tak ta se svým modelem Omoda 5 slaví na českém trhu solidní prodejní úspěchy. Jen v letošním srpnu bylo registrováno 103 vozů. Od začátku roku je to 242 vozů. Kromě nové Omody 9, která je vlajkovou lodí značky, se na český trh záhy dostane také menší Omoda 7. Pojďme ale k horké novince, Omodě 9.
Jen jeden
Na rozdíl od zmíněných evropských konkurentů si ale zatím nemůžete vybrat pohon, který je pouze jeden. Ovšem musím dodat, že až překvapivě vyspělý. Jedná se o plug-in hybrid SHS, což je zkratka Super Hybrid System. Jeho základem je zážehový přeplňovaný čtyřválec 1.5 TGDI s přímým vstřikováním benzinu a pracující v Millerově cyklu. To mu dává vysokou termodynamickou účinnost, kterou dokládá také vysoký kompresní poměr 14,5:1. Disponuje výkonem 105 kW při 5200/min a maximálním točivým momentem 215 N.m při 2500 otáčkách za minutu.
K němu se přidávají dva přední elektromotory, a sice EM1 s výkonem 75 kW a EM2 nabízející 90 kW. Všechny tři jednotky se stýkají v třístupňové hybridní samočinné převodovce DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Navíc je ale ještě zadní elektromotor s redukčním převodem RDM s výkonem 135 kW. Z toho vyplývá, že Omoda 9 má vždy poháněná všechna kola. Systémový výkon výrobce udává 395 kW, maximální točivý moment činí 650 N.m.
Jízdní parametry jsou působivé. Auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy, maximální rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h. Kromě pomalého nabíjení střídavým proudem je Omoda 9 vybavena také rychlonabíjením, které u plug-in hybridů stále není úplně obvyklé. Výkon palubní nabíječky DC činí solidních 65 kW, který baterii nabije z 30 na 80 procent za 25 minut. Pomalé nabíjení zabere s wallboxem 5,5 hodiny, bez něj dlouhých 12 hodin. Omoda uvádí elektrický dojezd 145 km a kombinovanou spotřebu paliva 7 litrů na 100 km. Kombinovaný dojezd (v hybridním režimu) činí 1100 km.
Trakční motory jsou napájeny z ternární lithium-iontové baterie, která se vyznačuje vysokou hustotou energie. Při napětí 322,08 voltů se chlubí kapacitou 34,46 kWh.
Nový podvozek
Luxusní čínské SUV dostalo nově řešený pojezd, jehož vyspělost si nezadá s nejlepšími evropskými konkurenty. Standardem jsou 20palcová lehká kola s pneumatikami 245/50 od firmy Michelin. Rozvor vozu činí 2800 mm při délce 4775 mm.
Přední kola jsou zavěšena na modifikované nápravě McPherson, zadní na čtyřprvkovém závěsu. To sice už známe z menší Omody 5, ovšem pro Omodu 9 byl podvozek dále modifikován. Předně využívá v hojné míře hliníkových slitin. Ty pomohly snížit hmotnost šasi o 50 kg v porovnání se stejným podvozkem s ocelovými komponenty. Omoda také uvádí zlepšení jízdní stability o 10 procent.
Elektromechanický posilovač řízení dodává firma Bosch a je typu se dvěma pastorky, a tedy elektromotorem umístěným přímo na řízení. Jde o stejné řešení, jaké má například starší VW Passat B6 a B7.
Tím nejzajímavějším je ovšem odpružení. Omoda jej nazývá „Feiyu“ 2.0 chassis. Klíčem k vysokému jízdnímu komfortu a zároveň potřebné ovladatelnosti jsou adaptivní tlumiče CDC (Continuously Damping Control), tedy s proměnnou charakteristikou útlumu v závislosti na jízdních podmínkách.
Kompletní s drobnými chybami
A teď k prvním dojmům z auta. Vše, co vidíte na fotkách interiéru, je ve standardu. Zajímavá je vysoká plovoucí středová konzola. Kupodivu klimatizační a ventilační soustava dostala mechanické ovladače. Teplotu nastavujete levým otočným kolečkem, to pravé mění rychlost proudění ventilátoru. I z toho vyplývá, že klimatizace je sice samočinná, ale pouze jednozónová.
Na dveřních výplních zaujaly ovladače elektrického nastavování sedadel, u řidiče s pamětí. Jde o jasnou inspiraci u Mercedesu. Elektricky měníte posun, sklon opěradla i délku sedáku. K posledně jmenovanému slouží menší část ovladače nad spínačem posunu sedadla. Sedadlo je stavitelné také výškově, ale opět chybí možnost měnit sklon sedáku (a tedy nezávisle nastavovat výšku přední a zadní části). To totiž vyžaduje přidání dalšího elektromotoru, což výrobce neudělal. Při výškovém seřizování se tak mění výška zadní části, a tedy sedák nezachovává původní sklon, dostupný v nejnižší poloze. Mimochodem i zcela dole sedíte dost vysoko, takže nad hlavou není místa nazbyt. Také volant je stavitelný elektricky, samozřejmě dvousměrně.
Stejný ovladač sedadla jako vpředu ale najdete i na zadních dveřích. Lze jím měnit sklon opěradla nezávisle levou a pravou stranu. Spodní rovná část spínače je ale jen atrapou, jelikož nic neovládá (podélně posouvat zadní lavici nelze). Změna sklonu je vítaná, ovšem už v dávné minulosti nabízely Ford Scorpio či Renault Safrane stejné funkce, navíc ve větším rozsahu. Navíc s podélně posuvným sedákem. O luxusních Mercedesech a BMW nemluvě.
Na první pohled chybějí vnitřní dveřní kliky. Ty jsou ve skutečnosti řešeny jako prodloužení loketní opěrky. Jde o stejný koncept jako v novém VW T-Roc. Kdysi bylo tohle řešení kritizováno (měl to třeba Fiat Regata). Dnes v době elektroniky již nepředstavuje problém. Navíc dětské pojistky zadních dveří ovládáte elektricky, bohužel obě najednou (je zde jen jedno tlačítko).
Pod mostem středové konzole působí trochu nepatřičně otočný ovladač vypínání airbagu spolujezdce, který by šlo určitě lépe schovat. Třeba do schránky v palubní desce. Kabina je čalouněná vysoce jakostní kůží. Ovšem po ohmatání sedadel se nám zdálo, že je uplatněna pouze na střední části. Bočnice jsou zřejmě už koženkové. Zvolit můžete dva odstíny – černý a vínový. Zejména druhý jmenovaný působí skutečně velmi honosně, spíš prémiově.
Omoda 9 ovšem představuje technicky velmi vyspělé auto, což dokazují i další prvky výbavy. Třeba přední diodové světlomety jsou v základu typu Matrix-LED.
Zdroj: Česká TK vozu Omoda 9, belgické webové stránky Omody
Foto: Leoš Káňa (Svět motorů) a Omoda