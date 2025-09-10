Cupra představila Tribe Edition. Nečekejte více sportovnosti, tady jde o něco jiného
Španělská automobilka představuje edici Tribe Edition zaměřenou zejména na posílení vzhledu. Nabídne mimo jiné také nový lak karoserie.
Modely Cupra Formentor, Leon, Leon Sportstourer a Terramar si nově budete moci koupit v nové atraktivní verzi Tribe Edition. Jedná se o nový koncept, který má zákazníkům španělské značky přinést více individuality. Tvůrci se zaměřili především na design, ve snaze udělat zmíněné modely ještě výraznější.
K tomu má pomoci mimo jiné také nový barevný odstín laku karoserie matná Manganese. Dalšími barevnými odstíny budou matně bronzová Century, která je ale vyhrazena pouze pro model Terramar, matně šedá Magnetic Tech pro změnu určená pouze pro modely Leon a Formentor a dále černá Midnight, v níž lze mít všechny modely popisované edice stejně jako již zmíněná Manganese.
Důraz na styl ale bude také v kabině. Přední skořepinová sedadla využívají čalounění vytvořené technologií 3D pletení. Jde původně o metodu výroby bezešvých oděvů přímo na tvar konkrétního předmětu, v tomhle případě sedadel.
Cupra ale myslí také na ekologii, což dokládá využívání laku na bázi udržitelných materiálů pro vybrané části interiéru. Například pro výdechy ventilační a topné soustavy nebo pro části palubní desky. Také nová lehká kola v sobě zahrnují 20 procent recyklovaného materiálu.
V nabídce budou různé designy kol ve velikostech 19 palců (modely Formentor a Leon), respektive 20 palců (model Terramar). Všechny se vyznačují novou zelenou barvou Suphur Green.
„Cupra nepřetržitě usiluje o to, aby dodávala vozy, které oslovují duši jejího Kmene, a uspokojuje přitom touhu zákazníků po individualitě i rostoucí nadšení pro udržitelná řešení,“ říká Ignasi Prieto, generální ředitel značky Cupra. „Exkluzivní verze Cupra Tribe Edition přinášejí mnoha modelům značky odlišení jejich exteriéru a interiéru ve spojení s ekologickou vyvážeností a zahrnují nové technologie, které inspirují svěží způsob myšlení.“
Výroba modelů Cupra Formentor, Leon, Leon Sportstourer a Terramar ve verzích Tribe Edition bude zahájena v posledním čtvrtletí letošního roku. Tribe Edition bude možno objednat se všemi variantami nabízených pohonů.
Zdroj: Tisková zpráva Cupra | Foto Cupra