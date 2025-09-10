Nový elektromobil, starý šestiválec a pár letadel: Nový Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Podzimní řada televizního Světa motorů je v plném proudu a už zítra se můžete těšit na druhý díl. Bude nabitý novinkami, ale nabídne také vůz ze staré školy.
Druhý díl podzimní řady Světa Motorů přichází a s ním i testy, bazary a VIP hosté. Tím hostem bude tentokrát profesionální golfistka Klára Spilková, nejúspěšnější česká hráčka golfu, která získala své první tituly už coby teenagerka. Posadí se do naší crazy káry, v níž se pokusí nesrazit Martina Vaculíka.
Ten se v novém díle ukáže také, a to za volantem něčeho, co v poslední době miluje – elektromobilu. Důkladně otestuje novou Škodu Elroq v provedení s velkou baterií a pohonem zadních kol, což znamená potenciálně nejdelší dojezd.
Těm, kteří mají zájem o prostorné rodinné auto za málo peněz, nabídne Honza Mička novinku od Opelu. Známé jméno Frontera posloužilo pro městský crossover, který navzdory malému základu nabízí opravdu mnoho.
A konečně, kdo hledá auto stavěné „postaru“, tedy s velkým motorem a pohonem zadních kol, může se těšit na Marka Bednáře a jeho test bazarového Chrysleru 300C. Podíváme se na něj shora i zespoda a zjistíme, jak to je s tou příbuzností s „masařkou“, tedy Mercedesem-Benz třídy E W210.
Tak nezapomeňte, druhý díl podzimního Světa motorů jde do vysílání už ve čtvrtek 11. září od 20:30 na Nova Action!