Autosalon Mnichov slovem i obrazem: Roztříštěná výstava a modelka jen jedna
Letošní mnichovský autosalon se konal spíš v centru města pro veřejnost, než na výstavišti pro profesionály a novináře. Až na naprosté výjimky se ty nejdůležitější novinky včetně Renaultu Clio odhalily právě ve městě.
Jedna z věcí, které se s pandemií covidu proměnily opravdu zásadně, jsou autosalony. Vzpomeňte – v roce 2020 byl kvůli koronaviru zrušen ženevský autosalon doslova pár dnů před konáním, byl kompletně připravený na houfy novinářů a přijet nakonec nesměl ani jediný. Také německé IAA se přesunulo z Frankfurtu, kde se konalo do roku 2019, do Mnichova. Právě zde se koná potřetí, ovšem v zásadně inovovaném formátu.
Co je předmětem inovací? Na výstavišti byste nová auta, která jsou pro evropský trh důležitá, spočítali na prstech, a většina premiér se koná buď předem na speciálních tiskovkách, anebo v tzv. Open Space – na několika lokacích v centru města, kde ale zase není žádný den vyhrazený novinářům a od otevření v úterý 9. 9. v 11 hodin sem smí i veřejnost.
To znamená jediné – riziko davů lidí, kterým nemusí dojít, že tam někdo jiný není jen „na čumendu“, že tam pracuje, a směle budou ve dvojstupech neustále pochodovat před vaším objektivem tam a zpátky. (Ne že by se to nedělo ani na dnech vyhrazených novinářům na výstavištích, ale tam se aspoň většina lidí umí dívat kolem sebe.) A toho, že potřebnou jinou práci člověk nebude mít prostor udělat – fyzicky i časově, jelikož mezi stánky automobilek budou kilometry, nikoliv nízké stovky metrů jako na výstavišti.
Novinářský den však mnichovský autosalon přeci jen nabídl. Sice jen jeden, ale nabídl. Samozřejmě na výstavišti a samozřejmě jsem tam nechyběl. Jenže co jsem tam našel, mě, mírně řečeno, nenadchlo.
Dominují startupy…
Automobilky včetně Škody, Volkswagenu, Renaultu či Lynk & Co totiž tentokrát vsadily na prezentaci právě ve městě a jejich přítomnost na výstavišti byla dost omezená. Mercedes-Benz přivezl nové elektrické GLC a po jeho boku placatý oranžový koncept AMG GT XX, BMW ukázalo naživo novou iX3 a BYD představil plug-in hybridní kombík Seal 6 DM-i, ovšem až na to GLC jsme všechno už viděli díky online prezentacím o dny či týdny dříve.
Koncern Volkswagen nabídl jeden stánek – jeden jako celek – na němž ukázal maskovanou Cupru Raval, dvě verze ID. Pola rovněž v maskování a koncept ID. Cross. Přivezl také Škodu Epiq ve formě showcaru se silně zatmavenými okny; zástupce automobilky zdůraznil, že nejde o světovou premiéru, že se „jen“ představil showcar. Vision O, předzvěst sériového elektrického kombíku, který bude velikostí někde mezi octavií a superbem, byste na výstavišti hledali zcela marně.
Čeho však byla vážně spousta, byly různé startupy. Zejména byly zaměřeny pochopitelně na software, ať už na integraci umělé inteligence, sběr a vyhodnocování dat, simulaci jízdních situací pro vývoj autonomního řízení či konkrétní softwarová řešení nějakého problému, který by mohli vývojáři a výrobci aut či jejich subdodavatelé řešit.
Startupy měly v každé z šesti hal, v nichž se autosalon na výstavišti rozprostíral, vlastní část s malými kójemi, kde prezentovali své produkty. Během novinářského dne u nich nebylo příliš rušno, věřím však, že v následujících dnech, kdy se z výstaviště stane místo konání business-to-business summitu, to bude vypadat zcela jinak. Nákupčí a inovátoři automobilek budou hledat tu technologii, která by je přiblížila nějakému cíli, ať už půjde o vůz bez volantu a pedálů, či softwarově definované portfolio, anebo jim ušetřila nějaký ten gram CO2 flotilových emisí či euro v některé z obrovského seznamu nákladů.
…technika a Čína
Odpovídajícím způsobem silná byla také přítomnost subdodavatelských firem. Jak byla automobilek opravdu jen hrstka, tak právě subdodavatelé – známí ranku Bosche, Densa či ZF, ale i neznámí – prezentovali své produkty, které mohou automobilkám dodat, na obrovských plochách. Tu displeje infotainmentu, támhle digitální zpětná zrcátka schopná kromě pohledu za vás zobrazit i dítě, které vezete na zadní sedačce.
Nechyběla však ani technika pohonu od spalovacích motorů, převodovek či turbodmychadel s elektrickou dopomocí až po baterie, jejich články či elektromotory samotné i v jednotkách už dohromady s reduktorem, diferenciálem a řídící i výkonovou elektronikou.
Poměrně značná také je přítomnost čínských automobilek. Na výstavišti jsme mohli vidět Aito, Changan, Avatr či Linktour a tiskovou konferenci tu měl také BYD, který ale ukázal jen jedno auto a uvedl, že zbytek evropské nabídky najdeme na jeho stáncích v centru Mnichova.
Ta jediná modelka v titulku stála u luxusního SUV Aito 8, které má sedm míst k sezení, ovšem hlavním tahákem je obří obrazovka pro pasažéry zadních dvou řad. Ti vpředu tam jsou jen proto, aby tohle pojízdné kino dovezli bezpečně do cíle.
Mrňousi se nabíjí vpředu
Na malých elektrických produktech VAG, sdílející platformu MEB Entry, jsem si všiml jednoho detailu, který mě překvapil – nabíjecí port je za pravým předním kolem, nikoliv nad pravým zadním kolem jako u větších elektromobilů s „dospělou“ platformou MEB a pohonem zadních kol.
Nejpraktičtější umístění je na některém z rohů auta nebo v jejich těsné blízkosti, abyste se snadno vešli k co největšímu množství různě postavených nabíječek. Umístění za přední kolo je nepraktické právě kvůli své vzdálenosti od rohu auta; užitečné to bude snad jen u těch nabíjecích stojanů, které jsou umístěné u šikmého parkování.
Odpověď na otázku, proč je port umístěný takto, jsem zatím nedostal. Můžu tedy jen spekulovat, že důvodem je přítomnost veškeré techniky od elektromotoru přes měnič až po palubní nabíječku pro střídavý proud vpředu pod kapotou, což šetří délku kabelů, a tedy hmotnost i výrobní náklady. Vzpomeňte, auta na MEB Entry budou primárně předokolky; zda např. ID. Cross či epiq dostanou i pohon všech kol, je zatím ve hvězdách, ale osobně na to moc nespoléhám, bohužel.
Jaké to bylo venku?
Druhý den jsem se vypravil do města na IAA Open Space, vidět tam to, co automobilky na výstavišti neukázaly. Otvíralo se až v 11 hodin a i když se zástupci některých automobilek snažili, neexistovala možnost uspořádat nějakou prezentaci o půlhodinu dřív pro novináře. V 10:57 tak přicházím k jedné ze vstupních bran na náměstí Königsplatz a připojuji se ke skupině zhruba padesáti návštěvníků, kteří čekají, až ochranka odstraní zátaras.
Na tomto velkém náměstí se návštěvníci rozprostřeli a po pár minutách potkávám i hrstku novinářů, čekajících na některou z prezentací, které tu přeci jen automobilky připravily. Zrovna tady vystavuje několik asijských automobilek – z Číny např. BYD, Hongqi či Omoda a Jaecoo, z Turecka to je značka Togg, a nechybí ani Lotus, který patří pod čínský koncern Geely stejně jako Lynk & Co či Volvo.
Nabízejí tu také testovací jízdy, ovšem s nápadem, jestli můžu auto otestovat cestou na Odeonsplatz a tam jim ho nechat, jsem nepochodil. Jde jen o to, že vás zástupce automobilky dvacet minut povozí v nějakém autě.
Pěšky tedy přicházím na Wittelsbacherplatz, kde mají stánky značky Porsche a Audi. Protože jsou domácí, jsou tady opravdové davy a k autům se dostat v podstatě nedá – ne tak, aby dávalo smysl o nich vytvářet nějaký audiovizuální obsah. Na Audi Concept C bych musel stát frontu na desítky minut, tak ho zabírám jen z dálky a pokračuji na Odeonsplatz, kde stojí dlouhý stánek značky Volkswagen. Na tom lidé obletují zejména nový T-Roc ve verzi R, nalakovaný do křiklavě žluté barvy.
Pokračuji po Ludwigstrasse severním směrem a cestou potkávám stánky různých dalších značek – Volvo, Smart, Hyundai či Renault. Ten v prostoru překvapivě malém na to, jak důležité auto to je, ukázal nové clio. Musím uznat, že jak mě na fotkách šokovalo a trochu i naštvalo, že vypadá jako crossover, naživo to je ten starý dobrý městský hatchback, jak ho známe. „Jen“ má zadní světla z Ferrari Purosangue a příď inspirovanou snad Lamborghini Urus, snad Bugatti Tourbillon. Ne že by to nebyly příklady hodné následování, ale Renault čerstvě vytvořil novou vizuální identitu a hned se jí s novým cliem zbavil…
Nechme ale úvah a mrkněme do stánku Lega, který kromě formule životní velikosti nabídl také káď s kostičkami, z nichž si návštěvníci všeho věku mohli něco postavit. Nechyběl ani kus slavného monackého závodního okruhu s pár menšími formulemi nebo arkády, na nichž se člověk na chvilku stal virtuálním závodníkem.
Cesta dál vypíchla nevýhodu autosalonu pod širým nebem – začalo jemně pršet a kdo neměl deštník, musel se na chvíli schovat do stánku některé automobilky, která se na to připravila stavbou vlastní střechy.
Krátká zastávka v paláci Residenz, jehož nejstarší části pocházejí ze 14. století, nabídla stánek Cupry a o kus dál také Mercedesu-Benz. Ten uvítal návštěvníky gigantickou – a díky spoustě světel také giganticky oslňující – maskou nového GLC, a že těch návštěvníků bylo opravdu hodně. Tahle značka však byla přítomna i na výstavišti, takže ke GLC nebylo potřeba se davy prodírat.
Frustraci ze způsobu organizace autosalonu završil člen ochranky na stánku BMW, který zabíral celé náměstí Maxe Josefa. Ač jsem se prokázal novinářskou akreditací, pro pár fotek mě dirigoval do dlouhé fronty návštěvníků z řad veřejnosti. Rozhodl jsem se tedy, že fotka z výstavy stačí a směřoval své další kroky k Lynku & Co 08, kterým jsme s kolegy vyrazili zpátky do Prahy. Jaké jsou první dojmy z tohoto nového plug-in hybridu, se dozvíte za pár dnů.
Mnichovský autosalon roku 2025 tedy zanechal způsobem své organizace jistou pachuť, že už to není jako dřív. Můžeme ho však považovat za součást snahy obrodit koncept autosalonů a přilákat na ně co nejvíce návštěvníků. Bohužel, děje se to za poklesu praktičnosti pro profesionály. A právě ti – novináři, youtubeři a influenceři – jsou těmi, kdo dostane díky internetu informace o novinkách doslova k desítkám milionů potenciálních zákazníků.
zdroj: Autorský text | zdroj foto: Marek Bednář/Auto.cz | zdroj videa: Cupra