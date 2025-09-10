Okruh si užije každý! Kamil Holán láká na unikátní MotoDen Světa motorů
Velký den se blíží! Už 25. září 2025 se na Autodromu Most uskuteční premiérový ročník MotoDne Světa motorů.
Nejen o unikátní MotoDnu Světa motorů si povídá v našem nejnovějším podcastu David Šprincl s Kamilem Holánem, hlavním organizátorem výjimečného čtvrtka. Na co se tedy těšit a jak si zajistit účast?
„MotoDen nebude jen závod. Půjde o den, kdy vám bude patřit jeden z nejlepších závodních okruhů ve střední Evropě. Dorazí i přední český závodník Oliver König, který se podělí o své zkušenosti a přidá pár tipů pro rychlé i bezpečné jezdění,“ říká Kamil Holán.
Pod dohledem profesionálních instruktorů z motoškoly Hefty74 si účastníci užijí celkem 120 minut jízdy na trati, doplněných teoretickou přípravou a odborným vedením.
Zájemci si mohou vybrat z několika balíčků, které zahrnují nejen samotnou jízdu, ale také celodenní občerstvení, profesionální fotografie a další výhody. Program je sestaven tak, aby byl den zajímavý jak pro pokročilé jezdce, tak pro ty, kteří chtějí na okruhu zažít svou premiéru.
MotoDen Světa motorů: Podrobné informace
Autodrom Most, 25. 9. 2025
- 8:00 – příchod, briefing
- 9:00 – první jízda na okruhu
- 13:00-14:00 – pauza, výuka teorie
- 17:40 – poslední jízda na okruhu
- 18:00 – ukončení akce
Profesionální tým instruktorů
- Kamil Holan
- Michal Prášek
- Karel Brandtner
- Aleš Nechvátal a další…
- Oliver König – host
Nepropásněte šanci zažít skvělý den na krásném závodním okruhu. Hlásit se můžete tady:
BASIC
5000 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání mimo boxy
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
BASIC BOX
5600 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání ve sdíleném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
BASIC SOLOBOX
8500 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- stání v samostatném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
VIP BOX
9000 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- profesionální instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
- stání ve sdíleném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek
VIP SOLOBOX
10 900 Kč
- 6 x 20 minut na okruhu
- instruktor na interkomu (půjčení helmy s interkomem)
- stání v samostatném boxu1
- jídlo a pití po celý den
- fotografie/video
- dárek