Top Gear láká na poslední díl série. Uvidíme v něm proslavený požár Alpine A110!  

Ani jsme se nenadáli a 25. série Top Gearu, druhá ve složení moderátorského tria Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, je pomalu za námi. V neděli bude odvysílána její poslední epizoda, přičemž si autoři do ní připravili opravdovou pecku, uvidíme v ní mediálně proslavenou nehodu Alpine A110 , při níž sporťák oživené francouzské značky shořel na popel.

O nehodě jsme vás informovali již v únoru, stala se během Rallye Monte Carlo, na níž s A110 zavítal Chris Harris s Eddiem Jordanem jako navigátorem. Podle prvotních zpráv se incident odehrál velice rychle, posádka si všimla varovné kontrolky závady na motoru a když už automobil opouštěla, záď alpíny hořela. V neděli se tak možná konečně dozvíme, co za nehodou bylo...

Test Alpiny A110 na domovské testovací trati Top Gearu a jízda s ní na Rallye Monte Carlo ale nebude jedinou náplní šesté epizody 25. série tohoto pořadu. LeBlanc, Harris a Reid budou také hledat to nejlepší sportovní SUV na trhu, což je obdobný materiál, jaký se objevil i v uplynulé sérii konkurenčního The Grand Touru.

A z velké části budou stejní i účinkující, také v testu Top Gearu se objeví Alfa Romeo Stelvio a Range Rover Velar, jenže zatímco Clarkson a spol. je doplnili o Porsche Macan, LeBlanc a spol. duo porovnají s Volvem XC60. Rovněž se však dočkáme pečlivého otestování jejich vlastností.

Určitě se tak máme na co těšit, protože v uplynulých dílech LeBlanc, Harris a Reid dokazovali, že směle konkurují Clarksonovi, Hammondovi a Mayovi, přičemž v některých ohledech se dokonce ukázali jako lepší. Jestli se tak na další díl Top Gearu nemůžete jako my dočkat, připomínáme, že bude vysílán v neděli 1. dubna od 21:00 středoevropského času na stanici BBC Two. Časem jej pak bude vysílat i Prima Cool.