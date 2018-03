Toyota představuje techniku blízké budoucnosti. Co umí její motory, převodovky a čtyřkolky?

Japonsko patří mezi technologicky nejpokrokovější země a platí to i v automobilovém průmyslu. Inovativní řešení nyní představuje automobilka Toyota , která se v posledních letech stala průkopníkem hybridních technologií.

Společnost se ale soustředí i na další vývoje. Nyní světu představuje bezstupňovou samočinnou převodovku Direct Shift-CVT, což je vlastně první ústrojí typu CVT s rozjezdovým převodem. Ten má pomoci lepší účinnosti přenosu sil u nižších převodových stupňů, kde je účinnost přenosu pomocí řemenu nižší.

Hnací ústrojí při rozjezdu z místa využívá ozubený převod, což se odráží v dynamickém zrychlování a současně odpadá pocit liknavé reakce, který dříve sešlápnutí plynového pedálu doprovázel. Toyota si od nového řešení slibuje hladký a pohodlný chod při rozjezdu. Při přepínání z ozubeného převodu na řemenový pohon pak systém využívá hbitě reagující technologii kontroly řazení, odvozenou od automatických ústrojí.

Se zástavbou rozjezdového řemenu je tento prvek nově upraven pro vyšší převodové stupně. Modifikace zvyšuje účinnost přenosu sil řemenem, ale také umožnila zvětšení celkového rozpětí převodů. Mezi dvoulitry tak lze dosáhnout nejlepšího rozsahu převodových poměrů na úrovni 7,5. Tato inovativní technika zároveň přináší nižší zatížení na vstupu. Zmenšily se rozměry řemene i řemenic, zúžil úhel řemene a současně zmenšily průměry řemenic. V praxi se to odrazí na zrychlení řazení, které se podle Toyoty zlepšilo o 20 %.

Video

Toyota však nezapomíná ani na manuální převodovky. Představuje tak zcela nový šestikvalt, jenž je oproti současné verzi o 7 kilogramů lehčí a 24 mm kratší. Japonská automobilka tak postavila jednu z nejmenších převodovek na světě, což se má projevit nižší spotřebou.

Normy s předstihem

Další technickou novinkou je zážehový řadový dvoulitr se čtyřmi válci, jenž nese označení Dynamic Force Engine. Využívá technologii vysokorychlostního spalování a systém variabilního řízení. Má dosahovat vyšší termodynamické účinnosti, což prý přinese vyšší výkon, ale zároveň menší energetické ztráty (například v souvislosti s výfukovou a chladící soustavou). Dále nové jednotky vykazují vyšší točivý moment od nízkých až po vysoké otáčky. Zároveň předem splňují zpřísňující se požadavky budoucích emisních norem.

Nebyla by to Toyota, aby se nepochlubila i nějakou hybridní novinkou. V tomto případě jde o zcela novou hybridní soustavu s dvoulitrovým agregátem, která snižuje rozměry a hmotnost po vzoru modelu Prius čtvrté generace. Při zrychlování jednotka snižuje otáčky motoru současně s intenzivnějším čerpáním elektřiny, což má přinést lineární akceleraci a pocit agilnějšího zátahu.

Chytrá čtyřkolka

Japonská společnost dále vyvinula dva nové systémy pohonu všech kol, které mají přinést nižší spotřebu paliva, ale zároveň lepší ovladatelnost, stabilitu a terénní schopnosti. Benzinové jednotky dostanou čtyřkolku s dynamickým vektorováním točivého momentu (nezávisle rozděluje točivý moment mezi levé a pravé zadní kolo v závislosti na aktuálních podmínkách). Unikátní je systém odpojování, který jako první na světě využívá rohatkové zubové spojky na hřídelích předních i zadních kol. V režimu 2WD tyto spojky zamezují v otáčení těch součástí pohonu, které přenášejí hnací sílu na zadní kola. Tím se podstatně sníží energetické ztráty ve prospěch spotřeby paliva.

Součástí je i systém E-Four, který se objeví v hybridních modelech. Oproti dosavadním řešením zvyšuje o 30 % celkový točivý moment přenášení na zadní kola, která jsou poháněna elektricky. Prvek využívá nový řídicí systém, který optimálně rozděluje točivý moment podle aktuálních jízdních podmínek. Novým čtyřkolkám nechybí ani integrované řízení AIM, které slaďuje zapojení motoru, převodovky, brzdění a pohonu všech kol.

Na architektuře TNGA (Toyota New Global Architecture) chce Toyota do roku 2021 představit 17 verzí devíti motorů, 10 verzí čtyř různých převodovek, resp. 10 verzí šesti různých hybridních systémů. Do konce roku 2023 plánuje automobilka hnací ústrojí na bázi TNGA uplatnit přibližně v 80 % vozů Toyota a Lexus. Značka věří, že inovativní technologie přispěji ke snížení spotřeby paliva a uhlíkových emisí vozů o více než 18 %.