Původ ojetiny a ceny oprav: Mohou se dost lišit! Tady jsou šílené případy z Česka
Pokud jste si ojetinu koupili s velkého autobazaru a potřebuje servis, může se stát, že za něj zaplatíte více než byste měli. Tvrdí občanské sdružení Sova.
Sdružení ochrany vlastníků automobilů (Sova) nedávno informovalo o poměrně šokující věc. Pokud vaše ojetina pochází z velkého autobazaru, můžete za obdobný servisní úkon zaplatit citelně více než v případě, že jste vozidlo koupil od soukromníka nebo jej vlastníte od nového. Právě to je výsledkem zkoumání sdružení Sova, která za účelem ověření si dané skutečnosti oslovilo motoristy po celé České republice.
Odpovědi ve formě příběhů, kterých přišly desítky je docela alarmující. Ukazuje se, že cenové rozdíly při opravě vozidla v autorizovaném servisu se liší nikoliv podle značky a modelu auta, případně samotného úkonu, ale také podle jeho původu. Platit za stejnou službu ve stejném servisu různou částku, zní skutečně divně, ale jak se zdá, je tomu skutečně tak. Jinak řečeno servisy v ceně opravy zohledňují od koho nebo spíš kde si zákazník vozidlo pořídil.
„Dostali jsme například hlášení o tom, že zákazník zaplatil o 8.000 Kč víc, než kolik mu předem odhadli. Servis navíc bez konzultace vyměnil několik součástek, které ještě sloužily. Jiní dostali odhady oprav, které se blížily i třetině ceny vozu,“ popisuje předseda Sdružení Sova Zbyněk Veselý.
Uplatněte slevu
Jak si ale záměrné nadhodnocování opravy v autorizovaném servisu vykládat? Proč vlastně má zákazník, který vozidlo pořídil v autobazaru platit více za servisní úkon než jiný za stejnou věc u auta třeba od soukromníka?
Vysvětlení přináší Zbyněk Veselý ze Sovy. „Důvodem může být skutečnost, že servisy vědí, že že v případě vysokých nákladů na opravu se zákazník může obrátit přímo na autobazar, který auto prodal, a žádat úhradu nákladů nebo slevu z ceny. To jim dává prostor účtovat více, protože předpokládají, že část nákladů ponese autobazar. Zejména se tak děje v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je v podstatě zahnaný do kouta, obzvlášť, pokud musí auto splácet.“
Ano, velké autobazary sice dávají určité záruky na skryté vady vozidla a dle našich zjištění skutečně vycházejí svým zákazníkům vstříc. A ano, vozidla nechávají opravovat v autorizovaných servisech. Jenže hřešit na to by servisy prostě neměly.
Něco ze života
Jak to funguje ve skutečnosti a jak celou věc vidí majitelé ojetin z velkých autobazarů? Zde je několik příběhů, které v tiskové zprávě uvádí sdružení Sova.
„Auto jsem koupil v jednom z největších autobazarů. Když jsem se ptal v autorizovaném servisu na opravu drobných závad, dostal jsem nacenění skoro dvojnásobně vyšší, než mi nabídly menší servisy v okolí a k tomu radu, ať náklady na opravu uplatním v autobazaru“ uvádí pan K. z Brna.
„Auto jsem vezl na výměnu brzdových destiček. Nakonec mi na faktuře přibyly i kotouče a další práce, o kterých jsme se vůbec nebavili. Místo tří tisíc jsem platil přes deset,“ uvádí pan M. z Olomouce.
„V servisu mi tvrdili, že je nutné měnit celou převodovku. Nechala jsem si udělat druhý posudek a stačilo vyměnit jedno ložisko. Úspora byla 25.000 Kč,“ říká paní L. z Plzně.
„Po opravě jsem chtěl zpátky staré díly, ale řekli mi, že už je vyhodili. Doma jsem pak zjistil, že některé ‚nové‘ díly byly staré a jen přestříkané,“ dodává pan R. z Prahy.
Takové malé tajemství
Jedním z důvodů, který dává prostor pro popsané praktiky je, je obecně velmi malá transparentnost oprav. Zatímco třeba ceny ojetin si lze velmi snadno dohledat a následně porovnat, takže zjistit, že je předmětné ojeté auto předražené či nikoliv, je docela snadné, zjistit ceny servisu a hlavně konkrétních úkonů v podstatě nelze.
Ono je to ale také z důvodu povahy dané služby. Pokud se na vozidle vyskytne závada, ani technik v servisu nedokáže říci, čím je způsobena. Může to být úplná banalita, ale také závažný problém, vyžadující výměnu některé z klíčových součástek, třeba polomotor (motor bez přídavných agregátů). Z toho přirozeně pramení také výrazně se lišící cena. Je rozdíl vyměnit gumovou hadici za 3.000 korun nebo převodovku za 60.000 korun. Svým způsobem je tak vlastně zákazník – majitel auta, která opravu požaduje závislý na svém opravci a měl by mu tudíž i trochu důvěřovat. V případě autorizovaného servisu je pak důvěra mezi zákazníkem a přejímacím technikem, který se o běh opravy stará a následně zákazníkovi sděluje konečnou cenu.
Také platí, že každá oprava musí mít cenový odhad. Skutečná cena opravy by neměla být o moc vyšší. Pokud je třeba udělat úkony navíc, které si vyžádají další finanční prostředky, Neměl by tak servis činit bez souhlasu zákazníka. Pokud servis provede opravy, které nemá schválené zákazníkem, může mu ten odmítnout za ně zaplatit. Tím se však zároveň dostává na tenký led, neboť reakce servisu je většinou taková, že odmítne zákazníkovi vydat vozidlo. No a pak už je to hra právníků, která není levná ani příjemná asi pro nikoho.
Obecně platí, že kromě předběžné ceny opravy a následné konzultace o jejím případném navýšení byste měli požadovat podrobný seznam servisních úkonů stejně jako kopii výdejky ze skladu náhradních dílů, které mechanik měnil. Oboje by mělo být součástí faktury. Také je dobré ověřit možnosti opravy u více servisů. Ideálně u nezávislých servisních specialistů. Ti sice většinou nemají autorizaci, avšak specializace na jednu značku či koncern znamená, že mnohdy mají lepší znalosti a než autorizované servisy. Velmi často je to také tak, že sám majitel nezávislé specializovaného servisu je velmi erudovaný. Jenže zároveň mu coby podnikateli nechybí „tah na zákazníka“.
Celou věk pak uzavírá Zbyněk Veselý ze Sovy takto: „Chceme, aby řidiči věděli, že mají právo na férovou a transparentní službu. Předražené opravy i neoprávněné výměny dílů jsou neakceptovatelné, a čím více případů zdokumentujeme, tím větší šanci máme tomuto jednání zamezit. Podle našeho názoru je tu i velký prostor pro kontroly ze strany ČOI, protože se podle nás může jednat o nekalou obchodní praktiku, kdy zákazník je velmi nevýhodném postavení, často i v tíživé finanční situaci.“
Zdroj tisková zpráva Sova
Foto archiv Světa motorů