Porsche ruší plány na vlastní baterie. Ekonomicky nedávají smysl
Největší výrobce sportovních aut po dlouhých letech hojnosti zažívá horší časy. Sázka na elektromobilitu se zatím tolik nevyplácí. Naposledy to odnesly plány na vlastní baterie.
V Porsche je to v posledních více než 30 letech trochu jako na houpačce. Začátkem třetího tisíciletí tuhle automobilku, kterou založil Ferdinand Porsche, rodák z Vratislavic nad Nisou, doslova spasilo SUV Cayenne, které vedle samotné záchrany automobilky do společné kasy přineslo dost peněz na to, abychom se mohli dočkat i spousty úžasných vozů v čele s Porschem 911 GT3 RS.
Namlsáni původním úspěchem se však tehdejší manažeři Porsche rozhodli převzít celý koncern Volkswagen, nakonec to však i kvůli financím dopadlo přesně naopak. Porsche se stalo součástí největšího výrobce aut na světě.
Značka z Zuffenhausenu, de facto předměstí Stuttgartu (kde sídlí Mercedes-Benz), se z toho ovšem vcelku rychle oklepala a stala se jednou z nejúspěšnějších automobilek s obrovskými maržemi. Jenže tenhle byznys, z velké části založený na odbytu v Číně, se začal hroutit. Společnosti Porsche nepomáhá ani slabší poptávka po elektromobilech, na které přitom Němci velmi sázeli. Automobilka se navíc musí vyrovnávat i s nepříznivým vývojem ve Spojených státech v podobě cel na dovoz aut, protože všechny své vozy vyrábí v Evropě.
I proto se Porsche rozhodlo, že plány na vlastní vysokovýkonné trakční akumulátory pošle k ledu. V rámci své divize Cellforce totiž propustí 200 z celkových 286 zaměstnanců.
Cellforce se přitom původně měla zabývat nejen výzkumem a vývojem, ale i samotnou výrobou baterií. Nyní zůstane pouze u prvních dvou zmíněných činností.
Investice do vlastní výroby bateriových článků by totiž v přepočtu vyšla na desítky miliard korun, které by se Porschi nikdy nevrátily. A to ani navzdory stoupajícím prodejům elektrického macanu a plug-in hybridních modelů, jež za první letošní pololetí v rámci značky dosáhly na 36procentní podíl.
Porsche Macan si během půl roku celosvětově připsalo 45.137 prodaných aut, přičemž elektrická varianta se na tomto výsledku podílela zhruba 60 % (téměř 62 tisíc kusů). Sportovně laděný taycan na tom tak dobře není. Za totožné období zaznamenal 8302 prodaných vozů, což představuje meziroční pokles o šest procent.
Produkce továrny společnosti Cellforce přitom měla původně až gigawatthodiny ročně, což by pokrylo potřeby pro přibližně 10 tisíc modelů Taycan. Místo toho se tato divize zaměří na podporu koncernových aktivit a firmy V4Smart, kterou Porsche letos koupilo a která dodává akumulátoru do hybridního 911 GTS.
Zdroj: InsideEVs a Porsche, video: auto.cz, foto: Porsche