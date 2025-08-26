Proč Dodge Viper zmizel z výroby? Emise ani žravost desetiválce v tom prsty nemají
Dodge Viper, dvoumístný sporťák s atmosférickým desetiválcem, patřil mezi exkluzivní vozy své doby. Ukončení výroby v roce 2017 nebylo náhodné. Prakticky to nešlo jinak.
Dodge Viper byl dlouhá léta ikonou amerického automobilového průmyslu – symbolem syrového výkonu a mechaniky bez elektronických berliček. Přesto jeho výroba skončila v roce 2017. Proč se Dodge rozhodl tento legendární vůz ukončit a jaké faktory k tomu vedly? Odpověď spočívá v kombinaci legislativních požadavků, ekonomické reality a změn preferencí trhu.
Hlavním důvodem nebyly – jak by se mohlo zdát – emise, ale povinnost splnit standard americké NHTSA (FMVSS 226), který od modelového roku 2018 vyžadoval ochranu posádky proti vymrštění z vozu při bočním nárazu. Prakticky šlo o povinné boční „záclonové“ airbagy. Jenže Viper s nízkou střechou a omezeným prostorem nad hlavou nebyl schopen tento systém integrovat bez zásadních konstrukčních úprav, které by změnily proporce interiéru a výrazně zvýšily náklady.
Dalším problémem byla ruční výroba v malých sériích, což znamenalo, že se investice do úprav nikdy nevrátí. Omezená produkce zároveň vysvětluje, proč vyšší spotřeba a emise nehrály v rámci koncernu zásadní roli.
Výraznějším faktorem však byl slabý zájem. Pátá generace Viperu (2013–2017) se nikdy neprodávala ve velkých objemech – ani v nejlepších letech počet registrací nepřekročil 700 kusů. V březnu 2014 byla výroba dokonce dočasně pozastavena a Dodge nabízel slevu 15 000 dolarů, aby poptávku povzbudil. Ani to ale výrazně nepomohlo a v roce 2017 se prodeje počítaly jen ve stovkách kusů.
Strategicky se Dodge rozhodl přesunout svou „halo car“ roli na dostupnější, ale stále výkonné modely Challenger a Charger SRT Hellcat, a později na limitovanou edici Demon. Tyto vozy nabízely dramatický výkon, přitom mohly být vyráběny ve větších objemech a sdílely komponenty s ostatními modely koncernu, což výrazně snižovalo náklady a zvyšovalo marže.
Ironií je, že výroba obou tehdejších nástupců skončila v roce 2023. Tentokrát skutečně sehrála zásadní roli ekonomika provozu a emisní limity. Stellantis chtěl muscle cars posunout do elektrické éry, ale bateriový Dodge Charger se neukázal jako správná cesta.
S uvolněním pravidel se strategie změnila ve prospěch spalovacích motorů. Pod kapotu Dodge Charger dostane třílitrový řadový šestiválec Hurricane s dvojitým přeplňováním, naladěný na 313 až 410 kW. Návrat osmiválce zůstává nejistý, ale šéf značky Matt McAlear potvrdil, že platforma tuto možnost připouští a pokud to bude ekonomicky smysluplné, dveře jsou otevřené.
Formální ukončení výroby viperu proběhlo v srpnu 2017 uzavřením továrny Conner Avenue v Detroitu. Ta byla následně přeměněna na Conner Center, které dnes slouží jako výstavní prostor značky a místo konání společenských akcí. Poslední vyrobené kusy Dodge Viper a Challenger SRT Demon byly vydraženy jako set 23. června 2018 na charitativní aukci za milion dolarů, přičemž dalších sto tisíc přidala aukční síň Barrett-Jackson. Výtěžek putoval do fondu nadace American Heart Association.
Zdroj Auto week, Hagerty, MotorTrend, NHTSA, Stellantis