Polestar chce zlepšit ovladatelnost vozů Volvo s pohonem všech kol

Vozy Volvo s pohonem všech kol AWD jsou nabízeny již od 90. let. Jak doba postupuje, stávají se „čtyřkolky“ obecně napříč automobilkami stále více populární mezi zákazníky. S pohonem všech kol máte předpoklad snáze zdolat zasněžený kopec. Opačnou stranou mince je složitost. Zatímco s pohonem předních kol motor roztáčí pouze dva hnací hřídele předních kol, ve čtyřkolce je hřídelů už pět, k tomu úhlový převod, dva nápravové diferenciály a mezinápravový diferenciál. Posledně jmenovaný je v tomto případě nahrazen aktivně ovládanou vícelamelovou spojkou. Výjimku představují modely s pohonem T6 Twin Engine, respektive T8 Twin Engine. U nich zadní nápravu roztáčí samostatný elektromotor, a tudíž se těchto verzí popisovaná úprava netýká.

Využít jí tak mohou majitelé aut s konvenčním spalovacím motorem a pohonem všech kol, a sice modelů, postavených na technice CMA a SPA. V případě prvně uvedené jde o modulární platformu, kterou ve svých útrobách ukrývá v současné době nové Volvo XC40 jako jediný model švédské značky. Techniku SPA najdete ve všech ostatních současných modelech, například v XC90 či sedanu S90, respektive kombi V90.

U uvedených vozidel s pohonem všech kol AWD by tak po zásahu Polestaru měla být častěji poháněna zadní náprava. Cílem je nabídnout řidiči více trakce a také zlepšit ovladatelnost. Alespoň tak to uvádí firma Polestar. Auto by po uvedené úpravě mělo působit agilněji.

Změny zahrnují pouze úpravu softwaru řízení mezinápravové lamelové spojky. Tedy žádné mechanické změny. Smyslem úpravy je, aby se lamely mezinápravové spojky svíraly častěji a vydržely v tomto režimu po delší dobu v daných fázích jízdy.

Je jasné, že se stále jedná o samočinně připojitelný pohon zadní nápravy. Tedy nikoliv o permanentní pohon všech kol, byť v tomto případě jde jistě i při úplném rozpojení lamel spojky malá část hnací síly na zadní nápravu. Uvedené změny skutečně mohou zlepšit trakci za snížených adhezních podmínek, například v zimě na zasněžené silnici a také mohou dát řidiči pocit lepší kontroly nad vozidlem. Přesto žádnou divočinu čekat nelze. Určitě zapomeňte na jízdu řízeným smykem (powerslidem). Vždy se pořád bavíme o mezinápravové spojce…

Popsaná úprava od Polestar má být k dispozici pro výše uvedená auta se zážehovými a vznětovými motory již od konce tohoto měsíce. Zda ji bude nabízet také české zastoupení Volva a tedy uvedené bude dostupné také pro české zákazníky, je otázkou.