Valašská rallye po 1. dnu: Kopeckého show

Pětinásobný mistr republiky vyhrál všech sedm rychlostních zkoušek sobotního programu a na nejbližšího soupeře má náskok téměř půl minuty.

Šestatřicetiletý Kopecký, který už nebyl tři roky na českých rallye poražen, navázal na svou předchozí suverenitu. Ve Fabii R5, která je vyvedená v národních barvách v roce, kdy Česká republika slaví sto let od svého vzniku, zvyšoval svůj náskok po desetinách i sekundách v každé ze sobotních erzet.

„Druhá sekce byla těžší. Obuli jsme tvrdší sliky než ostatní. Takto tvrdé pneumatiky jsem nejel ani na Monte Carlu. Auto fungovalo perfektně a nebylo nutné na něm dělat žádné změny. Občas jsme katovali (zkracovali) nějaké zatáčky, ale snažil jsem se většinou držet se na asfaltu, aby se do něj mohly gumy opřít. Náskok půl minuty není závratný a změny na nastavení vozu dělat nebudeme,“ líčil své dojmy Kopecký.

Na druhém místě se od čtvrté zkoušky usadil Václav Pech, který podle svých slov strávil před soutěží za volantem Fiesty R5 při testování pouhých jedenadvacet kilometrů. „Jsem zatím nadmíru spokojený. Auto funguje perfektně a bezvadně se mi řídí. Pravdou je, že jsem se v něm v něm dlouho neseděl. Občas se s nadsázkou lehce vyděsím při rychlosti 150 km/h, ale rychle si zvykám,“ tvářil se spokojeně Pech.

Třetí příčku zatím drží norský pilot Ole Christian Veiby. Týmový kolega Kopeckého pojímá účast na Valašce jako ostrý závodní start před podnikem mistrovství světa na Korsice. „Určitě to nelze srovnat s žádnou rallye mistrovství světa, ale je to dobrá a nová zkušenost. Jsou tu rychlé tratě a proměnlivé podmínky a každá zkouška měla jiný charakter. Auto funguje moc dobře, takže na něm nebudeme nic měnit. Zkusíme se trochu zlepšit, ale pro nás je to tu hlavně o zkušenostech a ne o výsledku,“ konstatoval norský pilot.

Jediným, kdo se dokázal se speciálem WRC vklínit mezi vozy kategorie R5, je Jan Dohnal s Fordem Focus RS WRC 06. „Začátek sezony byl na našem tempu v úvodu znát. Až moc dlouho jsem se rozkoukával. Chytli jsme se na třetí erzetě, což byl první průjezd Lešné a čas tam byl. To byla nejlepší zpětná vazba. Dále chceme postupně zrychlovat, určitě mám rezervy na brzdách a v některých rychlých zatáčkách,“ řekl Dohnal.

Poprvé s Fiestou R5 se prezentuje na české soutěži Jan Černý a navzdory penalizaci pěti sekund za kontakt s bariérou v retardéru, je blízko čtvrtého Dohnala. „Upřímně jsem čekal méně bahna, než tam je. Kluci před námi to strkají téměř všude, proto je nečistot docela hodně a tím jsou podmínky strašně těžké. Často je to i v hodně rychlých pasážích i při ostrých brzdách, takže se učíme. Ale když vše vychází, jak chci, je to paráda. Stejně jako erzety, které jsou opravdu moc pěkné,“ Řekl dnes Černý.

Sedmé místo drží zatím Martin Vlček, který se musel na začátku roku podrobit operaci kolena, ale podle svých slov se už cítí zcela fit. Soutěž se koná v jeho domovském regionu a řidič si dal jako první úkol vydržet do druhé dne, kdy se pojede místy, kde žije. „Určitě u nás panuje spokojenost, stále je to ještě dlouhé. Nikdy bych neřekl, jakou hrůzu může nadělat devět aut před námi. Musím říci, že pořadatelé postavili perfektní tratě. Na jedné straně je lituji, na druhé straně je jízda obrovský zážitek,“ prohlásil v cíli prvního dne.“

Osmý je zatím Filip Mareš, který na Valašské rallye debutuje za volantem speciálu R5 a řídí fabii, připravenou v dílnách Romana Kresty. „Časy moc neřeším, snažím se učit z chyb a jít dopředu. Zatím ztrácím hrozně moc na brzdách, rozdíl je i v turbomotoru. Je to pro mě všechno nové. Pokud jde o rozpis, zatím nemáme žádný problém, ale uvidíme, jak to bude dál,“ tvářilo se spokojeně.

Druhým debutantem ve speciálu s označením R5 je Václav Kopáček. V jeho případě jde o Fiestu R5 a aktuálně mu patří devátá příčka. „Auto je skvělé, ale se mnou už je to trochu horší. Před některými zatáčkami brzdím až třikrát. Auto udělá spoustu věcí za mě, ale já na to ještě nejsem zvyklý. Snažili jsme se trochu upravit rozpis, ale není to ideální. Pořád mám velké rezervy,“ popsal Kopáček dosavadní dojmy.

První desítku absolutního pořadí zatím uzavírá Vojtěch Štajf: „Podle plánu jde zatím jen to, že jedeme. Dovedl bych si představit, kdybychom byli na vložkách o nějaké sekundy rychlejší. Každopádně mi to na Valašce nikdy moc nešlo, když to srovnám s loňským rokem, je to letos určitě lepší, ale stále to není optimální. V přípravě jsme museli jeden test zrušit, takže první sekce byla i ve znamení návratu do těch rychlostí a souhry v autě. Dále se budeme pokoušet zrychlovat. Zvolili jsme měkčí pneumatiky, ale asi by to bylo rychlejší na tvrdší gumě. Nechtěli jsme však zatím zbytečně riskovat,“ řekl, pražský soutěžák.

Vzpomínka na Sedláře u pomníčku

Letošní Kowax Valašská rally ValMez je pořádán¨také jako Memoriál Jiřího Sedláře. Přibližně dvě hodiny před ostrým startem položili na místě připomínajícím jeho tragický osud zástupci pořadatele Valašky kytičku a zapálili svíčku.

Ačkoliv Jiří Sedlář (23. 7. 1959 – 13. 8. 1989) prokazoval od prvních závodů na motokárách mimořádný talent, ale široká motoristická veřejnost o něm příliš nevěděla. O rodákovi z valašské Kašavy se totiž začalo hlasitěji mluvit, až když od svého debutu pravidelně čeřil vody domácího soutěžáckého rybníka. Jeho kariéra byla díky přímočarosti takřka ukázková.

Do rallye Sedlář doslova vtrhl při Rallye Valašská zima 1982. Tedy v roce, do nějž je datován první start Valašské rallye. S navigátorkou Milanou Žákovou sice od pořadatelů dostali startovní číslo kolem stočtyřicítky. Nicméně rychlými časy, a především 14. místem absolutně a vítězstvím ve třídě, na sebe mladý jezdec okamžitě strhl pozornost soutěžáckých odborníků.

Sezona 1987 znamenala pro Jiřího Sedláře dosažení jednoho z vrcholů kariéry. Se škodovkou dokázal konkurovat jezdcům s mnohem silnějšími vozy, a po skvělých výkonech na neznámých tratích v Rakousku, Itálii a v Německu vyhrál Mitropa Cup.

Život a kariéra Jirky Sedláře skončila při rutinním testování tlumičů před Rallye Budapešť na notoricky známém úseku nedaleko Valašského Meziříčí. „Jirka se normálně poutal, to spíš já jezdil bez pásů, tenkrát to ale zrovna bylo naopak. Při rychlejším průjezdu jednou zatáčkou šel závodní favorit ven na stranu, příkop auto zvedl, a to se převrátilo přes střechu. Nic by se asi nestalo, kdyby Jirka nehrábl po klice a neotevřely se dveře. On se v autě neudržel a dopadl na krajnici, já zůstal v autě,“ zavzpomínal na osudové chvíle Josef Častulík.

Když Jiřího Sedláře nakládali do sanitky, ještě s Častulíkem komunikoval. Lékaři v nemocnici ve Valašském Meziříčí dělali, co bylo v jejich silách, ale život motokáristy evropského formátu a jednoho z největších talentů automobilových soutěží se jim zachránit nepodařilo. Před sedmou hodinou večer v neděli večer 13. srpna 1989 třicetiletý Jiří Sedlář na následky mnohočetných vnitřních zranění a silného krvácení do břicha, hrudníku a hlavy zemřel.

V neděli je na programu 37. ročníku Kowax Valašské rallye ValMez osm rychlostních zkoušek v celkové délce 90,24 kilometrů. První posádky jsou očekávány v cíli ve Valašském Meziříčí v 15.35 hodin.

Průběžné pořadí Valašské rallye

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 47:02,4; 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +29,5; 3. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +34,6; 4. Dohnal, Ernst (Ford Focus RS WRC 06) +1:04,0; 5. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +1:14:4; 6. Tarabus, Turnkát (Škoda Fabia R5) +1:46,4; 7. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) +2:11:8; 8. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +2:19,5; 9. Kopáček, Rendlová (Ford Fiesta R5) +2:34,1; 10. Štajf, Skácelová (Škoda Fabia R5) +2:43,1; 11. J. a M. Szejové (Pol./Ford Fiesta R5) +2:47,1; 12. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +3:29,4; 13. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +3:45,7; 4. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +3:48,9; 15. Rujbr, Římalová (Škoda Fabia R5) +3:55,7.

Zbývající Program Valašské rallye 2018

. – 7.46 RZ8 Hukvaldy 1 (15,91 km); 8.35 RZ9 Bystřička 1 (15,06 km); 9.17 RZ10 Juřinka 1 (8,83 km); 10.16 RZ11 Hukvaldy 2 (15,91 km); 12.05 RZ12 Tatra 1 (5,32 km); 12.24 RZ13 Tatra 2 (5,32 km), 14.17 RZ14 Bystřička 2 (15,06 km); 15.00 RZ15 Juřinka 2 (8,83 km).