Vyzkoušeli jsme návrhářské brýle: Jako ze života! Včetně závratě…

Ve vývojových centrech automobilek dnes běžně potkáte designéry a technické vývojáře, kteří s virtuálními brýlemi na očích lomí rukama a hladí imaginární křivky karoserie. Nebo vybírají kombinaci kol a barev karoserie. Díky tomu dokážou zkrátit dobu od prvního návrhu k hmatatelnému prototypu až o třetinu. „Od okamžiku, kdy jsme spatřili první skici, uběhly do zahájení prodeje tohoto vozu více než tři roky. Ve virtuální fázi jsme realizovali více než osm stovek vylepšení,“ vysvětluje zákulisí vývoje Seatu Ateca vedoucí centra pro výrobu prototypů Javier Díaz.

Dnes už nejsou potřeba dlouhé stoly na rozkládání výkresů ani nekonečné seznamy náhradních dílů. Stejně využívají virtuální realitu všechny velké automobilky včetně domácí Škody. To jsme museli vyzkoušet.

Obraz i hlas

Národní hrdost Čechů může potěšit, že stojíme za možná nejvyspělejšími virtuálními brýlemi na světě. Českoamerická společnosti VRgineers je představila letos ve Spojených státech a proti konkurenci nabízejí řadu inovací – například automaticky nastaví pozici čoček podle vzdálenosti zornic nositele brýlí. Dají se ovládat hlasem, a hlavně rozpoznají polohu rukou nositele bez jakýchkoliv ovladačů do dlaní, které až dosud byly potřeba.

Když jsme zjistili, že společnost sídlí za rohem naší redakce, a dokonce se s vývojáři potkáváme na obědech, vyrazili jsme hned sbírat rozumy. „Virtuální realita se v automobilismu, letectví nebo vojenství využívá už nějakých dvacet let. Jen o tom lidé dlouho nevěděli, stejně jako se nedávno staly hitem dostupné 3D tiskárny. Automobilky na nich přitom tisknou prototypy už celé roky,“ vysvětlil nám na uvítanou zakladatel a ředitel společnosti Marek Polčák.

Hned nás také vyvedl z omylu, že by za virtuálními brýlemi stál herní průmysl – jednoduše by nikdy neutáhl astronomické vstupní investice. Virtuální realita je velkým dílem zásluhou automobilek. Ovšem to neznamená, že by si stejný pocit nemohli vychutnat i obyčejní lidé – Marek Polčák před lety založil firmu pro turisty, kde poskytoval s kolegy zážitek z virtuálního průletu Prahou. Ačkoliv to mělo úspěch – zaznamenali 35.000 návštěvníků –, podle jeho slov to byl pořád jen začátek. Hledali něco lepšího. A evidentně se podařilo.

Naostro na sobě

Místo dlouhého vysvětlování nám Marek Polčák připravil nejnovější model virtuálních brýlí. Realita obrazu je neskutečná, po krátké kalibraci podle očí už hladíme imaginární karoserii kabrioletu BMW M4. Stačí zatlačit na kliku alias píchnout prstem do místa, kde ji vidíme, a dveře se otevřou. Po vyslovení hlasového pokynu se nám před očima rozsvítí mapa s průhledovým plánkem karoserie a polohami, kam se ještě můžeme postavit. Nelíbí se nám zlatá barva auta? Otevře se barevná lišta a rázem měníme odstín. To samé s kombinací kol. A teď přichází to nejlepší. „Nelekněte se, stojím za vámi s židlí. Ustupte trochu dozadu a sedněte si,“ naviguje Marek, před očima se otevírají dveře vozu a usedáme za volant. Všechno je tak opravdové. Dokonce i při pohledu do zrcátek. Dá se točit volantem, tahat za ruční brzdu nebo startovat motor.

Skvělá zábava pomáhá designérům třeba v rozmístění ovládacích prvků. „Pro nás je v procesu revize návrhu zásadní zobrazit digitální model auta s nejvyšší možnou kvalitou obrazu v reálném čase a odpovídajícím zorném poli. Pro tento účel jsou brýle od VRgineers jedinou možnou volbou na trhu, která dosahuje těchto standardů kvality,“ potvrzuje Leoš Červený, koordinátor pro virtuální realitu ve Škodě Auto.

Pytlíky s sebou

Zakrátko zkoušíme další využití virtuálních brýlí – v architektuře. Procházíme postupně místnostmi imaginárního domu, až přichází to nejlepší: výcvik na leteckém simulátoru. Po pár neúspěších se startem akrobatického speciálu (moc velké výchylky pedály směrovky, po prudkém přidání plynu táhne vrtule realisticky doleva) už metáme vývrtky nad pobřežím amerického Bostonu a netrvá chvilku, než se dostavuje skutečná závrať. Realita je nepředstavitelná. Ještě okamžik, a potřebovali bychom pytlík. Lékaři už na to mají odborný termín „virtuální nevolnost“. Mladší generace, zvyklá hledět neustále do mobilů, s tím nebude mít takové potíže jako ta starší.

Pokud se chcete báječně odreagovat, doporučujeme vyzkoušet naživo. Nejspíš si poprvé budete připadat hloupě, až budete sedět na židli, kroutit rukama při řízení imaginárního volantu a u toho žasnout nad funkčními tlačítky a budíky. Okolí samozřejmě nic takového nevidí. „Jednou budeme přesně takto vybírat auta v konfigurátoru,“ myslí si Marek Polčák. Mimochodem Cadillac už to tak v USA dělá. Tahounem virtuální reality má být i erotický průmysl.

Jestliže právě uvažujete o pořízení českých brýlí, musíte pořádně rozbít prasátko – zatímco nejlevnější sadu k mobilu pořídíte na internetu už za dva tisíce, domácí set VRgineers vyjde na 4900 eur, tedy sto pětadvacet tisíc korun. To samé si připravte na supervýkonný počítač a klidně čtyřnásobek na nutné licenční programy. Trpělivějším stačí počkat pár let a špičková technologie skoro reálného obrazu se přiblíží masám. Už se těšíme.

Kde se ještě používá virtuální realita?