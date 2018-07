Na prodej je další působivý závoďák: Vítězné Porsche 962 z 24 hodin v Daytoně

Porsche se se speciálem 962 trefilo do černého. Připravilo závoďák, který sbíral jeden úspěch za druhým, z nichž největším bylo vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce Le Mans dvakrát po sobě. V obou případech jej řídil Derek Bell, tenkrát po boku Hanse-Joachima Stucka a Ala Holberta. Bell řídil mnoho těchto závodních prototypů, nejraději měl ale ten, který míří pod aukční kladívko.

Jde o vůz se kterým v týmu s Johnem Andrettim a Bobem Wollekem vyhrál závod na 24 hodin v Daytoně, což pro něj v roce 1989 znamenalo poslední velké vítězství na poli vytrvalostních závodů.

Podvozek 108 je označován za nejlepší 962 všech dob, což nelze rozporovat. Kromě zmiňovaných čtyřiadvacetihodinovek slavilo auto úspěch i ve světovém šampionátu sportovního vozů, soutěži IMSA GT či japonském podniku sportovních prototypů (pětkrát v řadě).

Při vítězném tažení v Daytoně přitom bylo Porsche 962 přes čtyři a půl roku staré. A to se bavíme o době, kdy ke tvorbě nástupců či rozsáhlých inovací závodních aut docházelo klidně co každý rok. Jenže 962 žádný velký balík upgradů nepotřebovalo a při čtyřiadvacetihodinovce zvítězilo s náskokem necelé minuty a půl na druhou posádku JAguaru XJR9. Pro Prosche 962 to zároveň bylo padesáté vítězství v závodě.

Šasi 962-108C-2, které míří do prodeje, ještě před odjezdem do „důchodu“ zaznamenalo vítězství při Palm Beach Grand Prix a Porsche Cup USA. V uplynulých letech byl vůz součástí několika prominentních sbírek, až v letech 2005 a 2007 se Bell opět vrátil za jeho volant. Nejprve v Goodwoodu, později na Amelia Island.

Auto i nadále obléká barvy Miller/BF Goodrich. Nejde sice o tak ikonické zbarvení jako v případě značek Martini či Rothmans, ale závoďáku to nesmírně sluší. Pořadatelé aukce sice neodhadují, na jakou sumu by se mohla hodnota nejvyššího příhozu vyšroubovat, ale z předchozích zkušeností víme, že vzhledem k historii nepůjde o levnou záležitost…