Zákaz spalovacích motorů v roce 2035? Už i Porsche vidí problém

Letošní rok bude pro elektromobily v Evropě náročný. Německo, největší zdejší trh, totiž dva týdny před koncem loňského roku stoplo vládní dotace na nákup aut s lokálně bezemisním pohonem, které nepochybně byly jedním z hlavních důvodů ke koupi. Starý kontinent se vedle toho stále zotavuje z následků pandemie covidu a ruské války na Ukrajině, která pomohla vyhnat ceny elektřiny do rekordních hladin. A zapomenout nemohu ani na vyšší úrokové sazby v některých státech, které lidi ani firmy nemotivují k půjčkám.

Osobně už proto několik let říkám, že faktický zákaz prodeje nových osobních automobilů v Evropě v roce 2035 je nereálný. Elektromobily totiž do té doby rozhodně nepřeberou iniciativu, ačkoliv jejich podíl nepochybně vyšplhá do výrazně vyšších čísel.

Nutnost přehodnotit rychlost přechodu na čistě bezemisní osobní dopravu vedle některých politických subjektů začínají zmiňovat i velcí automobiloví hráči. A další se budou přidávat. Objednávky nových aut včetně těch elektrických totiž v posledních měsících vytrvale zpomalují, plnění emisních cílů je tudíž ohroženo.

Naposledy se skrze svého finančního ředitele do pomyslného klubu realistů přidalo Porsche. Lutz Meschke zmiňuje, že proklamovaný konec spalovacích motorů v EU možná bude nutné posunout. Segment zájemců o bezemisní auta totiž není nafukovací, navíc velká část prodejů se realizovala právě díky dotacím, které by podle Meschkeho měly mířit alespoň na levnější vozy pro masový trh.

Zákazníci si prý také stěžují na stále vysoké ceny elektromobilů, které klesají pomaleji než asi všichni očekávali. Výjimkou je pouze Tesla, která v uplynulých měsících několikrát zlevnila. A problémem je též nedostatek spolehlivých nabíjecích míst, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

Případů, kdy stojan nefungoval, nekomunikoval s autem nebo nefungoval dobíjecí čip, karta či aplikace, jsem zažil až příliš na to, abych se na veřejnou síť mohl stoprocentně spoléhat. A jelikož bydlím v bytě bez možnosti domácího dobíjení, je pro mě elektromobil nevhodný. A takových lidí je v Evropě možná většina.