Jediný kus vzácného New Beetlu je… V Číně! A má pohnutý osud  

Jde o zapomenutý hot-hatch, který rozhodně není zmiňován tak často jako jeho mnohem slavnější brácha Volkswagen Golf GTI. Ale nejásejte a neotvírejte inzertní servery, to auto je i přes své zapomnění drahé, neboť je opravdu vzácné.

Volkswagen vyrobil mezi roky 2001 až 2003 jen 250 exemplářů ostrého modelu New Beetle RSi a ty si už dnes drží svou cenu. A i když to vypadá jen jako výsledek tuningu, tady se nekončilo u spojlerů a o 8cm širšího bodykitu. V jeho útrobách se nachází legendární motor 3,2 VR6 s výkonem 225 koní a 320 Nm. Jen připomínám, že druhý nejsilnější New Beetle 2,3 V5 má 170 koní a 220 Nm. RSi má šestistupňový manuál a pohon všech kol 4motion. Upravený je i podvozek, v autě je ochranný rám. Výfuk dodala firma Remus, osmnáctipalcová kola snadno identifikujete jako OZ Superturismo. Uvnitř jsou sedadla Recaro a rádio muselo uvolnit místo přídavným budíkům. A jeden takový brouk se nachází v Číně a má za sebou zvláštní příběh.

Před dvěma roky si opuštěného ospojlerovaného New Beetlu všiml novinář, jak stojí u autoopravny v Dongbě na východě Pekingu. New Beetle byl tehdy špinavý, zaprášený a očividně opuštěný. Ani ten servis nevypadal zrovna prestižně, spíše tu servisovali otřískané náklaďáky, než že by se sem měl jezdit opravovat vzácný ostrý Volkswagen. S rozluštěním záhady pomohl Ali Khalili, který pracuje pro Volkswagen China a před léty s tímto autem po čínském hlavním městě sám jezdil.

Volkswagen dovezl New Beetle RSi do Číny v roce 2012, aby s ním lépe představil uvedení divize R na tamní trh. Auto bylo odkoupeno přímo z kanceláře Ferdinanda Piëcha poté, co on z vedení koncernu odešel. Prý ale stříbrné RSi doslova zbožňoval, ostatně sám měl doma jedno modré, které je dnes exponátem muzea automobilky ve Wolfsburgu. Podle plakety je toto stříbrné 164. exemplářem z 250kusové edice. Jenže RSi nebylo nikdy homologováno pro čínský provoz, a tak bylo dovezeno jen jako výstavní a předváděcí kus. Nesmělo tedy jezdit po silnici, pouze v uzavřených areálech mimo pozemní komunikace nebo při výstavách a prezentacích na uzavřených úsecích silnic. Po konci promoční akce mělo být vráceno do Německa.

Jenže někomu ve Volkswagenu se stříbrné RSi líbilo natolik, že jej do země původu vrátit nechtěl. Dokonce se mu povedlo získat pro auto dočasné značky a RSi bylo rázem legální pro provoz na čínských silnicích. Právě tehdy měl Ali možnost jej řídit. Poté došlo ještě k prodloužení dočasné licence o půl roku, ale pak už bylo další prodloužení zamítnuto. Auto se tedy mělo vrátit do Německa, ale nikdy k tomu nedošlo. Místo toho jej Volkswagen zaparkoval v podzemních garážích, nechal jej tam chvilku chátrat a skoro se na něj zapomnělo.

Ale ono se nezapomnělo, místo toho se objevilo před vchodem do klubu 8MM v Pekingu, jen kousek od centrály VW. Sloužilo jako poutač pro zákazníky. Nikdo neví, jak se k němu majitel klubu dostal, protože prodat v Číně předváděcí auto s dočasnou licencí a značkami není legální. Po pár měsících skončila ale i jeho kariéra coby poutače a opět zmizelo. Tentokrát to vypadalo, že už navždy. Jenže pak se náhle náhodou objevilo před servisem v Dongbě. Povedlo se vypátrat i současného majitele, neměl však zájem auto komukoliv prodat. A pak se auto v roce 2017 ztratilo znovu. Až letos jej náhodně vyfotil návštěvník podzemních garáží Fortune Mall v Pekingu . A tentokrát už bylo čisté a opravené do provozuschopného stavu. Snad to znamená, že se jednou opět vrátí do provozu.