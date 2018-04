Pryž pro pneumatiky se prý bude vyrábět... Z pampelišek!

Bez pryže by vůbec nemohl automobilový průmysl existovat. Nejenže se už půldruhého století používá na výrobu pneumatik, ale také na další konstrukční prvky ve vozidlech. Pro průmysl jde tedy o nenahraditelný materiál. „Bez gumových výrobků by dnes nemohl fungovat prakticky žádný ucelený průmyslový systém. Drží svět v pohybu,“ říká chemik Wolfram Herrmann z koncernu Continental s tím, že bez pryže by neexistovala ani hadicová vedení do motoru, různá těsnění, dveře by rachotily v rámech a okna by propouštěla vodu. Doslova říká, že by se svět zastavil…

Na začátku Indiáni

Málokdo přitom tuší, že na začátku byli staří Aztékové a Mayové – ti už v době 1600 let před naším letopočtem nařezávali kůru kaučukovníku a získávali tak latex. Dřevinu nazývali „ kaa-u-ču“ alias plačící strom.

První praktické použití hmoty však bylo úsměvné: na míče. Byly plné, vážily až dva kilogramy a nesmělo se do nich kopat! Podle zjištění badatelů se míče odrážely od země do kamenné obruče a hrálo se lokty. Pro poražené družstvo pak zápas neměl dobrou dohru – bývalo podle všeho obětováno! Gumové míče dokonce sloužily k okultním účelům, kdy kněží podle jejich trajektorie věštili budoucnost.

Až postupně Mayové zjistili, že kaučuk může mít i praktičtější využití třeba pro boty, nádoby nebo hadice. To pochopitelně v 15. století zaujalo španělské kolonizátory.

Skutečné schopnosti objevila však až doba průmyslová revoluce, která přišla s vulkanizací. Do té doby totiž zahřátý kaučuk lepil a studený se drolil. Teprve vulkanizací získal potřebnou pružnost. Využití pak už bylo nasnadě – utěsnění parních strojů a izolace telegrafních drátů. S příchodem automobilismu pak guma nabrala na dalším významu. Pro srovnání: zatímco v roce 1900 byste na motorovém vozidle našli jen 15 až 20 gumových částí, dnes je jich přes 600!

Dvojí využití

I přes pokročilou výrobu syntetické pryže je pořád zapotřebí využívat také přírodní kaučuk. Sice se s ním hůře pracuje, zato dává výslednému produktu požadované vlastnosti. Například se při otěru méně zahřívá. Proto se na výrobu gumy používá až ze 40 %, kdy se míchá s dalšími příměsmi. Jen Continental eviduje na 700 směsí pro různá použití.

Potíž je však nejen v omezeném množství přírodního materiálu, ale hlavně v nutnosti vozit ho z plantáží. Vždyť cesta z pole do fabriky trvá asi dva měsíce. Aspoň že už neroste pouze v amazonském pralese, ale dá se pěstovat i na řadě jiných míst. Dnes spadá 93 % na Asii: jmenovitě Thajsko, Indonésii a Malajsii. Má dokonce vícero využití než jen na získávání latexového mléka – ostatně schopnost jeho produkce ztrácí po 30 až 50 letech. Pak se pokácí a využije na dřevěné podlahy nebo nábytek.

Hledá se surovina

U nás ovšem kaučukovníkové plantáže ani při nejlepší vůli nezasadíme, potřebují totiž tropické podnebí s teplem a dostatkem vláhy.

Řešení by nečekaně mohl nabídnout rozšířený plevel – pampeliška. Vědci už pracují na využití mléka z jejího kořene coby náhrady suroviny kaučukovníku. „Z polnohospodářského hlediska jde o nenáročnou plodinu, která se dá pěstovat i na severní polokouli. To znamená, že produkce kaučuku by byla možná například v sousedství továrny na výrobu pneumatik. Značně kratší přepravní trasy by výrazně zjednodušily logistiku,“ říká Carla Reckerová z Continentalu, která má tento specifický vývoj na starosti. Podle ní jsou vlastnosti srovnatelné s kaučukem získaným klasickou cestou a s prvními výrobky bychom se tak mohli setkat už za pět let. Gumy by pak dokonce mohly o něco zlevnit.

Dunlop nebyl první

Objevení pneumatiky se tradičně připisuje veterináři Johnu Boydovi Dunlopovi v roce 1888. Ten jednoduše spojil oba konce zahradní hadice, aby tím snížil drncání tříkolky svého syna. Jenže už v roce 1845 ho předběhl Robert William Thomson. Příčiny jeho neúspěchu byly lapidární – neexistovala totiž ještě žádná vozidla, kde by se jich dalo smysluplně využít. Mimochodem ani Dunlop podle všeho neměl jednoduchou cestu, když musel nejprve přesvědčit potomka k testování zlepšováku. Evidentně uspěl, o čemž svědčí nadšení přítele a výrobce jízdních kol Roberta Edlina. Už v říjnu 1888 vyrobil první kolo s pneumatikami a během následujícího roku další padesátku strojů přezuli na tento přelomový vynález. O rok později prokázal jeho kvality sportovec Willie Hume, když vyhrál cyklistický závod. Náhoda tomu chtěla, že triumfu zrovna přihlížel také průmyslník William Harvey Du Cross. Hned pochopil, že má co do činění s obchodním žolíkem. Aby si pojistil případné výnosy, od Dunlopa koupil patent.

Jenže dlouho se nastartovaný kolotoč úspěchu netočil – vyplulo totiž na povrch, že první přišel s nápadem už Thomson daleko před Dunlopem. Patenty na řešení dílčích problémů tak rázem ztratily cenu, protože základní myšlenku omotání ráfku hadicí mohl použít každý. Takže už v roce 1891 přišli bratři Michelinové s myšlenkou vyměnitelné a opravitelné pneumatiky. Jen sedm let nato se zrodila postavička panáčka Bibendum. Ale to už je jiný příběh…