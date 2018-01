Vysmívaná čínská auta? Kdysi! Mrkněte na tyto kousky, brali bychom je i v Evropě!

Čínským automobilkám jsme se dlouho vysmívali za okopírované vozy západních značek, které spíše než povedenými díly v mnoha případech byly směšné parodie. V posledních letech se ale trend obrací, výrobci z nejlidnatější země světa se poučili, angažovali odborníky z Evropy a Ameriky, kterým dali volné pole působnosti a rázem v Číně už vznikají mnohé povedené vozy, kterým bychom se klidně nebránili ani v Evropě. Přinášíme výběr pěti takových automobilů.

BYD Song Max: Hezké MPV

Tradičním MPV se na evropských trzích už tolik nedaří, automobilky místo nich stále častěji nabízejí různá SUV a crossovery, v Číně je ale situace jiná a velkoprostorové vozy tam stále bodují. A třeba BYD Song Max ukazuje, že tradiční MPV nemusí být nudná účelná krabice, výrazně stylizovaná karoserie navržená Wolfgangem Eggerem, bývalým designérem Alfy Romeo nebo Audi (např. krásná Alfa 8C Competizione) se opravdu povedla. Auto s délkou 4.680 mm a rozvorem 2.785 mm nabízí až prostor pro sedm cestujících, poháněno je přeplňovanou jedna pětkou se 113 kW a 240 N.m, kterou je možné kombinovat s šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou. Do budoucna se počítá i s plug-in hybridní variantou.

Hongqi L5: Čínský Rolls-Royce

Také Číňané mají vlastní značku luxusního automobilové zboží, jmenuje se Hongqi (Rudá vlajka) a v současnosti mimo jiné nabízí krásnou retro limuzínu Hongqi L5 . Ta se inspirovala někdejšími vozy značky (Hongqi existuje už od poloviny padesátých let), které připomínaly soudobé Chryslery. Technika v útrobách 5.555 mm dlouhého auta odpovídá vozům tohoto druhu, o pohon se stará šestilitrový dvanáctiválec celohliníkové konstrukce z vlastního vývoje, který je spárován s šestistupňovou samočinnou převodovkou. Naladěn je na 300 kW a 550 N.m. Také výbava odpovídá luxusním limuzínám, zahrnuje ledničku, čtyřzónovou klimatizaci nebo elektricky nastavitelná zadní sedadla. Není divu, že v době premiéry (rok 2014) byl propagován jako vůbec nejdražší automobil čínské výroby.

Qoros 5 SUV: Zajímavé SUV

Čínská značka Qoros, projekt tamější automobilky Chery a izraelské společnosti Kenon Holdings, to zkoušela i v Evropě, aktuálně se ale zaměřuje na domácí čínský trh. A možná je to škoda, protože některé její vozy bychom u nás klidně brali, jako třeba její model Qoros 5 SUV . Jedná se o pohledný, 4.600 mm dlouhý crossover, který svým stylem navazuje na oceňovaný model 3 sedan. Vůz vyráběný od roku 2016 je poháněný přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 115 kW, která je kombinována s šestistupňovou manuální nebo dvouspojkovou převodovkou.

Trumpchi GS7

Čínské automobilky i nadále mnohdy kopírují vozy západních značek, stále častěji ale nabízejí vlastní tvář. To platí i pro Trumpchi GS7 , SUV značky patřící automobilce Guangzhou Automobile Group Company (GAC). Hranaté pětimístné SUV zaujme svojí výraznou maskou chladiče, zdůrazňující jeho drsnou vizáž, kterou navazuje na větší GS8. Loni představený automobil je dlouhý 4.730 mm a nabízí výběr ze dvou přeplňovaných zážehových motorů, osmnáctistovky se 138 kW a 280 N.m a dvoulitru se 148 kW a 320 N.m. Zatímco základní verze je dvoukolkou, ta silnější poskytuje pohon všech kol. Právě Trumpchi GS7 se ale můžeme v budoucnu dočkat, GAC s plánuje do konce roku 2019 expandovat do USA a vyloučena není ani expanze do Evropy. Jen to bude pod jinou značkou, Trumpchi by na globálním trhu až příliš připomínalo příjmení amerického prezidenta...

Chery Tiggo 7

SUV a crossovery jsou v Evropě nesmírně populární, a tak by Tiggo 7 čínské automobily Chery nepochybně mělo šanci zaujmout i na starém kontinentě. Výrazný design karoserie je originální a líbivý, zajímavý je též interiér s minimalistickým středovým panelem, kterému dominuje devítipalcová obrazovka multimediálního systému. Auto s délkou 4.505 mm a rozvorem 2.670 mm zákazníkům nabízí výběr mezi dvěma zážehový motory. Dvoulitrový čtyřválec poskytuje 90 kW a 180 N.m, spárován je s převodovkou CVT. Přeplňovaná patnáctistovka je pak v závislosti na užité převodovce naladěna na 108 kW a 210 N.m (s šestistupňovým DCT), respektive 112 kW a 205 N.m (s šestistupňovým manuálem).