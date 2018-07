Za volantem Toyoty Land Cruiser HJ61 4.0 Turbodiesel. Nezastavitelná!  

Pomalu si začínám připadat jako oficiální testovač terénního modelu Land Cruiser od Toyoty, za poslední rok jsem měl možnost vyzkoušet 8 různých verzí. Vůbec poprvé se ale s tímhle slavným jménem dívám i do minulosti na šestou generaci. Ta pochází z dob, kdy už se tenhle model vyráběl ve dvou větvích – pracovní verze, kterou zastupoval model J40 a později J70, a osobní konkurent Range Roveru, který vidíte na fotkách (označený HJ). Ve Venezuele, kde se i vyráběl do roku 1992, se prodával pod jménem Samurai, ale všude jinde si ponechal své vlastní jméno Land Cruiser. Svého předchůdce J55 předčil výrazně snad ve všech ohledech. Nástupcem byla osmdesátková řada, která ale používala stejný základ, tak povedený tento Land Cruiser byl.

Generace J60 se prodávala mezi roky 1980 a 1989, přičemž konkrétní kus je právě z posledního roku výroby. A ta velká, mírně zaoblená pětidveřová karoserie byla v nabídce jako jediná, kratší modely jako u pracantů, se v luxusních verzích Land Cruiserů nenabízely. O designu bych tady ale nemluvil, celek vypadá jako dvě krabice spojené dohromady. Ale v tomhle segmentu je jednoduchost a účelnost spíš výhodou. Snahou automobilky bylo lépe konkurovat už i mezi SUV, které byly tehdy v plenkách a ani se tak ještě nenazývaly, ale třeba Range Rover už začínal budovat své kultovní postavení. A cílem Toyoty byly slušné prodeje v USA, i když nakonec si jí velmi oblíbili i doma v Japonsku.

Standardně je v autě pět míst, ale můžete se setkat i s pomocnými lavicemi v rozměrném zavazadlovém prostoru. Pohodlná sedadla nabízejí celkem slušnou oporu a posez za volantem je ve velmi příjemné pozici. Také místa je v obou řadách dostatek, jen ta zadní kvůli nízko umístěnému sedáku nabízí jen omezený prostor pro nohy. Toyota také samozřejmě vybavoval tyto Land Cruisery lépe než pracovní verze, kde jste se klimatizace opravdu nedočkali. Tomáš ale své auto stejně ještě dovybavil bufíkem, aby se s ním lépe kempovalo.

Pod kapotou dnešní testované babičky je vrcholný naftový motor – řadový šestiválec 4.0 Turbo Diesel. Toyota jej nabízela od roku 1984. Projevuje se typickým klapavým zvukem, který je charakteristický pro staré vznětové motory. Spojený je s manuální pětistupňovou převodovkou, pochopitelně plně synchronizovanou a vybavenou redukcí. To celé pak pohání všechna kola ukotvená na masivní rám z pevnostní oceli. Tedy abych byl přesnější, točivý moment jde standardně na zadní kola, ta přední si můžete připnout (i za jízdy).

Toyota Land Cruiser je auto, kterému odpustíte řadu věcí – jízdní komfort na silnici s většími náklony v zatáčkách, archaický vzhled i spotřebu. V tomhle případě mu navíc ještě promíjíte i klapavý zvuk dieselového motoru, který se do hůře odhlučněného interiéru snáze dostane. Naopak skvěle Land Cruiser odfiltruje nerovnosti, výmoly a retardéry. Jistě, to dokáže spousta aut, ale není to zadarmo a třeba v takovém Defenderu si prostě připadáte jako v náklaďáku. Toyota dokázala udělat nezastavitelné auto, které s přimhouřenýma očima nejezdilo na asfaltu výrazně hůř než běžná Corolla. Uživatelská přívětivost auta je také důležitá a například tak jemný zvuk zavření dveří u podobného auta nečekáte.

V terénu se můžete spolehnout na to, že i šestá generace v něm umí jezdit stejně dobře jako všechny ostatní. I když přeci jen trochu limitující je celkem dlouhý zadní převis, u tohoto kusu je navíc ještě pod karoserií tažné zařízení. Kvůli tomu je zadní nájezdový úhel trochu horší. Světlá výška je ale slušná a pneumatiky s vysokým profilem se přímo zakusují do bahna polní cesty. Asi u nás nenajdete terén, který by Land Cruiser dokázal zastavit a když, tak spíš sázím na to, že to bude vinou řidiče.

Jako skoro vždy, Toyota Land Cruiser se znovu ukázala jako auto pro každou příležitost. Najdete auta rychlejší, pohodlnější nebo s levnějším provozem, ale Toyota se dokáže poprat důstojně s jakoukoliv situací. Je to skrz naskrz praktické a víceúčelové auto, které se nevzdá v žádné situaci a vlastně může fungovat i v každodenním provozu. A pokud právě o to Toyotě šlo při vývoji, musím ji pochválit za velmi vydařený výsledek. Dnes se ale nachystejte, že i cenové dno tohoto modelu znamená šesticifernou sumu, kterou po vás bude prodejce chtít. Ale pokud ho chcete (a já se vám popravdě nedivím), nebudete mít problém peníze dát za tak dobře vyrobené auto.

Mikka a majitel