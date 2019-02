Zlatý volant 2018: Mistr světa Jan Kopecký vyhrál všechno

Po hlasování odborné poroty a veřejnosti mu zajistil nejvyšší počet 63 bodů. V historickém součtu je to již jeho jedenáctý. Zlatý volant. Sedmatřicetiletý závodník se ziskem trofeje přiblížil rekordmanovi ankety Tomáši Engemu, který získal Zlatý volant dohromady dvanáctkrát, vždy v kategorii okruhy. Kopecký při předávání ceny nejdříve poděkoval spolujezdci Pavlu Dreslerovi a dále řekl: „V loňské sezóně se nám v naší kategorii povedlo snad úplně všechno. Neměnil bych vůbec nic.“

Vítězem kategorie Autokros a rallycross se stal Petr Nikodém, který v roce 2018 obhájil mistra Evropy v Buggy 1600. V kategorii Závody na okruzích uspěl Adam Lacko, který již potřetí vybojoval titul vicemistra Evropy v závodech tahačů. V kategorii Motokáry dominoval pošesté Patrik Hájek, který se stal jako první Čech v historii mistrem světa, navíc v nejprestižnější kategorii KZ. Závody do vrchu ovládl Lukáš Vojáček, který loni vybojoval svůj první titul mistra Evropy v závodech do vrchu.

Kategorii Zlatá řídítka pro nejlepšího motocyklového jezdce roku získal Jakub Kornfeil, který skončil celkově na 8. místě mistrovství světa Moto3 a po 11 letech dokázal dostat Česko na stupně vítězů při Velké ceně České republiky v Brně. Kornfeil však nemohl cenu převzít, protože se nacházel ve Španělsku na testech, a tak cenu za něj převzal jeho otec.

Cenu Elišky Junkové pro nejlepší závodnici dostala Olga Roučková, která jako historicky první Česka dokončila Rallye Dakar, podařilo se jí to za řídítky čtyřkolky. Historicky první vítězství v kategorii Talent roku si odnáší Petr Semerád, který teprve ve svých 17 letech loni zvítězil v seriálu jednodenních soutěží - A Sport Rallyesprint Serie.

„Letošní rok byl mimořádně povedený. Titul vicemistrů Evropy v automobilové lize mistrů, tedy závodech mistrovství světa a Evropy pořádaných FIA, je neskutečný úspěch a naděje do budoucna na další skvělé výsledky. Česko získalo celkem 7 titulů, 5 druhých a 5 třetích míst, proto bylo pro komisi vybírání vítězů ankety velmi těžké,“ komentoval výsledky ve sportovních kategoriích vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, který předával cenu za absolutní vítězství.

Obdobně jako v minulých letech byly oceněny i výrazné postavy světového motorsportu. Zlatý volant za celoživotní přínos si z pražské Pragovky osobně odnesl bývalý pilot formule 1 Ralf Schumacher. Za deset let aktivního působení ve stájích Jordan, Williams a Toyota odjel 180 závodů. Šest z nich vyhrál a celkem 27krát byl na stupních vítězů. Zlatá řídítka za celoživotní přínos motorsportu dostala také brazilská motocyklová legenda Alex Barros, který závodil v letech 1986 až 2007. Odjel celkem 276 podniků MS silničních motocyklů a v 7 z nich vyhrál. Čestné ocenění Osobnost světového motorsportu převzal i doposud aktivní závodník a úřadující vítěz Světového poháru cestovních vozů (WTCR) Gabriele Tarquini. Italský jezdec závodí již od roku 1983. Po osmi letech ve formuli 1 dosáhl svých největších úspěchů právě v mistrovství světa cestovních automobilů.

V pořadí 42. ročník ankety Zlatý volant se nesl ve znamení opakovaných vítězství. Závodníci dokázali svá vítězství obhájit ve 4 z 8 sportovních kategorií Zlatého volantu. O nejlepších českých automobilových a motocyklových sportovcích rozhodlo 24 členů odborné poroty a historicky poprvé promluvila vahou jedné třetiny do výsledků i široká veřejnost. Celkem rozdali lidé ve sportovních kategoriích takřka 20 000 hlasů. Nejvíce jich dostal dakarský jezdec Martin Macík, který se právě díky 3068 hlasům veřejnosti posunul ve své kategorii na třetí místo. Veřejnost měla také možnost nově nominovat své favority. Díky tomu se mezi sportovci objevilo celkem 36 nových jmen. „Hlasování veřejnosti se osvědčilo. Nikdo se nesnažil podvádět a musím říci, že čeští fanoušci mají i vysokou míru odbornosti,“ řekla výkonná ředitelka pořádající Agentury POZITIF Jana Svobodová.

Velký souboj mezi sebou svedli sportovních fotografové. V anketě Zlaté oko porota vybírala z téměř 200 přihlášených snímků od 68 fotografů. Vítězem se nakonec stal jediný český fotograf s licencí pro závody formule 1 Jiří Křenek s fotkou nazvanou „Rozloučení Fernanda Alonsa s Formulí jedna“, který zachycuje letovou fázi havárie Fernanda Alonsa v první zatáčce belgického Spa-Francorchamps v srpnu 2018.

Organizátoři Zlatého volantu udělili čistě na základě hlasování veřejnosti vítězné plakety také v dalších čtyřech mimosportovních kategoriích. Sportovním autem roku se v konkurenci 21 vozů stalo Subaru BRZ, Motoristickou událostí roku zvolila veřejnost ze 13 nominovaných Barum Czech Rally Zlín, ocenění Motorka roku putuje v souboji 17 motocyklů k německému cesťáku BMW R1250 RT a nejoblíbenějším českým eko autem zvolila veřejnosti v kategorii ECOCAR japonské plug-in hybridní SUV Mitsubishi Outlander PHEV s unikátní kombinací 2 elektromotorů dávajících až 224 koní a kombinovaným dojezdem až 880 km. Ve zmiňovaných kategoriích rozdělila veřejnost skoro 10.000 hlasů.

Úplně poprvé se udělovala cena za design Zlatá linie. Z Pragovky si ji odváží legenda automobilového designu Karl Clauss Dietel, který je autorem podoby automobilu Wartburg 353, podílel se na designu 7 nástupců Trabantu a načrtnul také tvary mopedu Simson S50. Nultý ročník Zlaté linie představuje inspirativní designerské počiny. Další ročníky již budou soutěžní. „Chceme pomoci obnovit tradici české designerské školy, která má ve světě skvělý zvuk. Jde o cenu transportního designu, takže přihlásit se bude moci autor jakéhokoliv dopravního prostředku sloužícího k přepravě čehokoliv,“ vysvětluje člen designérské poroty profesor Michal Froněk z designérského studia Olgoj Chorchoj. Autoři mohou svá díla do Zlaté linie 2019 přihlašovat do konce září 2019. Až do konce roku 2019 pak bude moci nominovat další soutěžící odborná porota složená z významných odborníků z akademické sféry i průmyslové praxe.

Slavnostní galavečer 42. ročníku Ankety Zlatý volant vsadil tentokrát proti loňskému modernímu prostoru PVA Expo na industriální prostředí prvorepublikového strojírenského podniku Pragovka v Praze 9. Diváci si díky syrovému prostředí a vystaveným exponátům mohli připadat jako v boxech na závodním okruhu. Nechyběla ani rozmontovaná auta včetně mechaniků. „Chtěli jsme ukázat, že motorsport není jen o závodnících, ale o celých týmech a černé práci, bez nichž by se sladká vítězství nikdy nenarodila. Večer měl skvělou atmosféru a je na místě za celý průběh letošního ročníku poděkovat všem partnerům a sponzorům,“ řekl po slavnostním vyhlášení šéf pořádající agentury POZITIF Josef Zajíček. Záznam z galavečera odvysílá v premiéře stanice Nova Sport ve čtvrtek 28. února ve 20.40 hodin.

Vítězové sportovních kategorií

1. Petr Nikodém (36,67), 2. Václav Fejfar (32,55), 3. Jakub Kubíček (11,19).

1. Lukáš Vojáček (46,44), 2. Vladimír Vitver (16,33), 3. Václav Janík (14,65).

1. Patrik Hájek (51,29), 2. Adam Kout (39,00), 3. Roman Staněk (14,42).

1. Adam Lacko (55,67), 2. Josef Král (36,98), 3. Filip Salaquarda (18,36).

1. Jan Kopecký (66,36), 2. Martin Prokop (38,71), 3. Martin Macík (14,67).

Jakub Kornfeil (57,33), Libor Podmol (22,70), Karel Abraham (18,66).

1. Olga Roučková (32,65), 2. Sandra Pokorná (24,39), 3. Gabriela Novotná (23,37).

1. Petr Semerád (46,00), 2. Petr Ptáček jr. (22,43), 3. Filip Salač (20,47).

Vítězové ostatních kategorií

fotografie s názvem „Rozloučení Fernanda Alonsa s Formulí jedna“, autor Jiří Křenek

Subaru BRZ

Barum Czech Rally Zlín

BMW R1250 RT

SUV Mitsubishi Outlander PHEV

Ostatní ocenění:

Ralf Schumacher (Zlatý volant za celoživotní přínos motorsportu), Alex Barros (Zlatá řídítka za celoživotní přínos motorsportu), Gabriele Tarquini (čestné ocenění Osobnost světového motorsportu)

- Karl Clauss Dietel