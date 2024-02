10 důvodů, proč se těšit na F1 v roce 2024

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Je to tady! Formule 1 se po zimní přestávce vrací do Bahrajnu, kde bude odstartován již 75. ročník královny motorsportu. Do roku 2024 vstupují jako obhájci titulů Max Verstappen a stáj Red Bull Racing. Na co se můžeme těšit ve zbrusu nové sezoně?

Honba za RedBullem

Od roku 2022 je Red Bull naprosto dominantní silou F1. Z posledních 45 závodů jich vyhráli hned 39, přičemž 35 triumfů jde za úřadujícím trojnásobným mistrem světa Maxem Verstappenem. První odhady z nedávných testů naznačují, že Red Bull by měl být nadále vpředu.

Piloti Mercedesu i Ferrari si zároveň pochvalují nové monoposty. Lépe se řídí, jsou stabilnější a práci s pneumatikami ovládají také lépe. To je dobrý základ pro vývoj v průběhu sezóny, který oběma týmům v minulém roce chyběl. Nezapomeňme, že Red Bull jakožto obhájce prvenství v poháru konstruktérů má na vývoj ve větrném tunelu ze zmíněné trojice nejméně času. Existuje velká šance, že Red Bull nebude tolik dominantní, jako tomu bylo v posledních dvou letech.

Poslední rok Hamiltona v Mercedesu

Ještě před několika týdny by se kdokoliv z nás této informaci vysmál. Tentokrát se však spekulace proměnily v realitu a Lewis Hamilton spojí od roku 2025 síly s arcirivalem v podobě Ferrari.

Rok 2024 je tedy jeho posledním rokem u Mercedesu. Celkově jich Hamilton včetně letoška s německým týmem zvládl 12, z toho šestkrát slavil titul mistra světa. Obě strany budou chtít ukončit veleúspěšnou éru co nejlépe to půjde. Může se ale stát přesný opak - Hamilton již nebude dostávat k vývoji vozu tolik informací jako kolega George Russell, což může být v pozdější fázi šampionátu problém.

Krutý boj o sedačku v RedBullu

Pokud byl minulý rok Sergio Pérez pod velkým tlakem, letos si také příliš neoddychne. Red Bull se rozhodl Mexičana ponechat v týmu, ale vzhledem k přestupu Hamiltona do Ferrari bude na trhu s jezdci pořádný průvan. O druhou sedačku Red Bullu může bojovat hned několik jezdců.

Mezi největší kandidáty na nového týmového kolegu Maxe Verstappena od roku 2025 jsou Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alex Albon a Júki Cunoda.

Rekordní kalendář

Do kalendáře se poprvé od pandemie covidu vracejí Velká cena Číny a Velká cena Imoly, která byla minulý rok zrušená těsně před jejím začátkem kvůli povodním, které zasáhly tamní oblast.

To znamená, že sezóna 2024 čítá rekordních 24 závodů. Americký pilot Williamsu Logan Sargeant přiznal, že jakožto nováček nebyl v minulém roce připraven na zátěž, kterou kolotoč formule 1 představuje. Bude zajímavé sledovat, jak se piloti poperou s takto náročným kalendářem.

Přestupový trh bude horký

Už jsme to naznačili, ale přestupový trh bude letos nejaktivnější za poslední roky. Ještě několik týdnů zpátky byla největší otázkou druhá sedačka u Red Bullu. S volným místem u Mercedesu se ledy zákonitě rozhýbají.

V případě velkých jmen tipujeme změnu týmu u Carlose Sainze.

Nový sprintový formát

Sprintový formát doznal změn. Ano, už zase. F1 se snaží udělat sprinty atraktivní pro diváky a zároveň co nejsmyslnější pro samotné týmy a piloty. Stejně jako minulý rok budeme mít k dispozici šest závodních víkendů se sprinty.

Zatímco minulý rok se v pátek konal trénink s kvalifikací na hlavní závod a v sobotu sprintový rozstřel se sprintem, letos bude v pátek trénink se sprintovým rozstřelem a v sobotu sprint následovaný kvalifikací pro hlavní závod. Na nastavení vozu se nově také bude moci pracovat ještě v sobotu, což o sprintových víkendech dosud nebylo možné.

Rekordy, které mohou padnout

Max Verstappen překonal minulý rok hned několik rekordů, které mohou zůstat dlouho v jeho držení. To ale neznamená, že bychom se letos nemohli dočkat několika dalších. Které jsou ty nejpravděpodobnější?

Rekord Aktuální držitel rekordu Kdo se může stát novým držitelem rekordu Nejvyšší počet startů bez vítězství Andrea de Cesaris (208) Nico Hülkenberg (203) Nejvíce výher v řadě Max Verstappen (10) Max Verstappen (7) Nejvíce sezón s vítězstvím Michael Schumacher, Lewis Hamilton (15) Lewis Hamilton (15) 400 startů ve formuli 1 nikdo Fernando Alonso (377)

Najde Andretti jiný způsob pro vstup do F1?

Zpráva o odmítnutí vstupu Andretti Cadillac do kolotoče formule 1 přímo od samotného vedení šampionátu vzbudila negativní reakce mezi fanoušky i experty. Od mezinárodní automobilové federace FIA přitom dostal Andretti zelenou. F1 toto rozhodnutí okomentovala tím, že by přijetí jedenáctého týmu nepřineslo šampionátu žádnou hodnotu.

Co dál? Samotná F1 nevyloučila zapojení projektu Andretti Cadillac od roku 2028. FIA bude s F1 vést několik rozhovorů za zavřenými dveřmi, kde se bude rozhodně probírat i toto téma. Ve vzduchu stále visí odkup některého ze stávajících týmů (Haas, Alpine) aneb vlk by se nažral a koza zůstala celá.

Další překvapení ze středu pole?

Příjemným překvapením minulého ročníku byl mohutný vzestup stáje Aston Martin a s ním Fernando Alonso sbírající jedno pódiové umístění za druhým. Jen to vítězství nepřišlo. Může se letos situace opakovat?

Černým koněm roku 2024 se zdá být rebrandovaný tým RB, který v testech vykazoval slušnou rychlost. Daniel Ricciardo bude chtít jistě ukázat, že má na sedačku u Red Bullu a Júki Cunoda taktéž. RB pravděpodobně neučiní tak masivní skok jako loňský Aston, nicméně pravidelné dojíždění na bodovaných pozicích visí ve vzduchu.

Vloží se McLaren nebo Aston Martin naplno do boje s největší trojicí?

Tak nějak čekáme, že Red Bull bude v boji o trůn odrážet útoky zejména Ferrari a Mercedesu. McLaren i Aston Martin se zdají být lehce pozadu, nikdo ale neví, jak moc.

V minulém roce McLaren zaspal první polovinu šampionátu, zatímco Aston Martin se pral o druhé místo s Mercedesem. V druhé půlce roku byl McLaren po většinu času druhým nejlepším týmem a ztrátu z úvodu sezony masivně doháněl. Naopak Aston Martin se ztratil ve vývoji a jeho výsledky šly rapidně dolů. Pokud se chtějí oba týmy zapojit naplno do boje s těmi největšími, musí udržet momentum po celý rok.