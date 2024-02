Lewis Hamilton a Ferrari: Proč dává spojení dvou největších značek F1 smysl?

Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari vyvolává mnoho emocí a otázek zároveň. Při detailnějším pohledu ale dává smysl více, než by se mohlo zdát.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

1.února 2024 je datum, které se navždy zapíše do historie nejen sportovního světa. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton se rozhodl vyměnit Mercedes za Ferrari. Za nejúspěšnější a nejslavnější stáj v historii formule 1 bude jezdit v letech 2025 a 2026.

Jde o spolupráci, o které se mluví už od samého počátku Hamiltonova působení ve formuli 1. Nikdy ale nebyl přestup do stáje z Maranella na spadnutí. Až v minulém roce, ještě před posledním podpisem s Mercedesem, byly spekulace silnější než obvykle. Hamilton a Mercedes je ale rázně utišili podpisem dvouleté smlouvy, která měla vypršet na konci roku 2025.

O to větším překvapením je aktuální přestupová bomba, které se vyrovná možná pouze návrat Schumachera do kolotoče formule 1 nebo přestup Ayrtona Senny z McLarenu do Williamsu. Hamilton měl nakonec pro rok 2025 s Mercedesem pouze opci, kterou se rozhodl nevyužít.

V momentu překvapení a šoku je těžké uvažovat racionálně, zvlášť v kombinaci značek Ferrari a Hamilton. Řekněme si na rovinu, v posledních dvou dekádách byl britský pilot fanouškům Ferrari takzvanou osinou v zadku, jelikož postupně porazil v přímých soubojích o titul Felipeho Massu v roce 2008 nebo Sebastiana Vettela v letech 2017 a 2018.

Po několika dnech od šokujícího přestupu můžeme klidněji zhodnotit klady a zápory obou zúčastněných stran. Ač to možná na první pohled nevypadá, Hamilton ve Ferrari aktuálně dává všechen smysl světa. Proč tomu tak je?

Nejúspěšnější pilot historie vs. nejúspěšnější tým historie

Dovolte mi připomenout, že Lewis Hamilton je statisticky nejúspěšnějším pilotem v historii formule 1. Na kontě má nejvíce vítězství, pole position, stupně vítězů a v počtu titulů sdílí první místo s Michaelem Schumacherem. Ferrari je pro změnu nejúspěšnější stájí v historii sportu.

Spojení s Mercedesem se stalo „nudným”

Možná jste zaznamenali, že s dominancí Red Bullu a horšími výsledky Mercedesu už kombo Hamilton x Mercedes nepůsobilo natolik zářivě a bezproblémově jako dříve. V roce 2024 absolvuje Hamilton u britsko-německého týmu již svoji 12. sezónu, což je rekord.

Dost možná ochladl vztah Hamiltona s Mercedesem nejen při pohledu navenek, ale i uvnitř. Na několika příkladech lze vidět (pomalé pitstopy, odchod inženýrů), že Mercedes zaspal a možná bude trvat nějakou dobu, než se zapojí zpátky do boje o tituly.

Hamiltonův odkaz bude silnější

Na předchozí bod nepřímo navazuje zesílení Hamiltonova odkazu, který po sobě jako závodní jezdec zanechá. Pokud všechno půjde naprosto skvěle a přinese jako první (od Kimiho Räikkonena) titul do Maranella a získá celkově svůj osmý, stane se nesmrtelným. Pokud se mu to nepovede, zůstane mu respekt veřejnosti za risk, který ve svých 40 letech podstoupí, aniž by to potřeboval.

Marketing aneb Hamilton je stále největší jméno

Tímto přestupem Lewis Hamilton jasně ukázal, že i když více než dva roky nevyhrál žádný závod, stále je nejcennější značkou mezi současnými piloty formule 1. Tržní hodnota italské automobilky vyletěla během 1.února o neuvěřitelných sedm miliard korun.

Ferrari čeká na titul téměř 20 let

Jako by se historie opakovala. Ferrari čeká dlouhou dobu na úspěch, který mu po dlouhých 21 letech přinese Michael Schumacher. Nyní se čekání italské stáje natahuje již na 17 let. Posledním mistrem světa v monopostu Ferrari je Kimi Räikkonen, který slavil v roce 2007. Bude Hamilton tím, kdo po dlouhých letech vrátí titul zpátky do Maranella? Občas je potřeba udělat uvnitř týmu pořádný vítr a to je přesně to, co nyní Ferrari dělá.

Video se připravuje ...

Věk je jen číslo, opravdu!

Hamiltonovi bude v době prvního závodu za Ferrari 40 let. To ale ničemu nevadí, podívejte se na Fernanda Alonsa. Dvaačtyřicetiletý Španěl se zdá být nezničitelným a současným závodnickým kolegům ukazuje, že pokud máte dostatek motivace a talentu, závodit po čtyřicítce není problém. Obojí rozhodně Hamiltonovi nechybí. I když už několikrát prohlásil, že závěr sezóny 2021 a ztracený titul hodil za hlavu, touha po rekordním osmém titulu, obzvláště za těchto okolností, je příliš silná.

Hamilton je fanouškem Ferrari, vlastní několik modelů

Jak by řekl Sebastian Vettel: „Každý je fanoušek Ferrari.” A Lewis Hamilton se to nikdy nesnažil tajit. Potenciální přestup do Ferrari vždy bral jako možnost, která může nastat. Navíc jako automobilový nadšenec vlastní několik silničních modelů Ferrari. Mezi jeho kousky patří model 599 SA Aperta nebo dvě LaFerrari - Spider a Aperta. Jako ambasadorovi značky tak budete věřit, že pro Ferrari skutečně dýchá.

Může se něco pokazit?

Jako u každé spolupráce jsou i zde rizika v podobě neúspěchu. Co ale u této spolupráce můžeme považovat za opravdový neúspěch?

Pro Lewise Hamiltona tu vidím dva scénáře, u kterých by si mohl „trhat vlasy”. V prvním případě, ať už bude Ferrari konkurenceschopné nebo ne, bude tvrdě poražen mladším kolegou Charlesem Leclercem. Žádný rozdíl několika bodů, ale skutečně tvrdá porážka. Podobná té, kterou Leclerc nadělil v roce 2020 Sebastianu Vettelovi.

Druhý scénář obnáší návrat Mercedesu na výsluní. Pokud Mercedes vychytá nové technické regule pro rok 2026 a bude znovu vyhrávat šampionát, bude to pro Hamiltona ve Ferrari hořké zakončení jeho bohaté kariéry.

Korunní princ Ferrari Charles Leclerc a sedminásobný mistr světa Sir Lewis Hamilton. Je to sestava, ze které má nyní celý formulový svět veliký respekt. Jak bude tato sestava v příštích letech úspěšná? Na odpověď si počkejme do příštího roku a mezitím si užijme sezónu 2024, která startuje již na konci tohoto měsíce.