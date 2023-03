1959 Cadillac Fleetwood Sixty Special: Opulence na kolech s neskutečnou výbavou

Jestli bylo některé období symbolem nespoutanosti života, byla to 50. léta v USA. Právě tehdy nastal totální rozmach a automobil byl skutečným symbolem svobody. Není nad to, bizarní dobu si připomenout za volantem královského Cadillaku 59.

Pro Američany dopadla 2. světová válka vlastně docela dobře. Jejich území zůstalo nedotčené, a jelikož stály na straně vítězů, nebyla nouze o peníze. Projevilo se to napříč celou společností. Uvolněná nálada konce 40. let se přelila do následující dekády, kdy stoupala spotřeba snad úplně všeho. Vyráběly se stovky tisíc luxusních doplňků domácností, překotně se rozvíjela technika. Automobily hrály v této konzumní době svou důležitou roli a symbolizovaly nejen společenské postavení (i proto každý rok novější model), ale i jistou formu cesty do zářné budoucnosti jako ze sci-fi filmu.

Často se říká, že to byla zlatá 50. léta, a skutečně na tom něco bude – peněz byl nadbytek a zrodila se konzumní společnost tak, jak ji známe až do současnosti. Bylo sice po válce, ovšem rozbíhaly se jiné závody: vesmírné. Prakticky celá Amerika posedlá raketami, sny o dobývání vesmíru a novém, technickém věku plném úžasu.

